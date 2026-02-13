I supermercati Conad, a scopo precauzionale, hanno richiamato tutti i lotti delle focaccine farcite con formaggi e salumi vari a marchio del supermercato. Il motivo indicato sull’avviso è il richiamo da parte del produttore del componente focaccina per possibile presenza di corpi estranei. Qui di seguito i dettagli dei prodotti richiamati:

CONAD – Focaccina con speck e scamorza affumicata. EAN 8003170104495. Tutti i lotti fino alla scadenza del 11/03/2026. Venduta in confezione da 75 grammi

CONAD – Focaccina con salame milano e scamorza. EAN 8003170104471. Tutti i lotti fino alla scadenza del 12/03/2026. Venduta in confezione da 80 grammi

CONAD – Focaccina con prosciutto crudo e formaggio Edamer. EAN 8003170104464. Tutti i lotti fino alla scadenza del 26/02/2026. Venduta in confezione da 75 grammi

CONAD – Focaccina con prosciutto cotto e formaggio Edamer. EAN 8003170104457. Tutti i lotti fino alla scadenza del 12/03/2026. Venduta in confezione da 80 grammi

CONAD – Focaccina con mortadella. EAN 8003170104488. Tutti i lotti fino alla scadenza del 11/03/2026. Venduta in confezione da 75 grammi

I prodotti richiamati sono state prodotte da Fabian srl per conto di Salumifici Granterre S.p.A.. Lo stabilimento di produzione si trova in via Cav. Faustino Ghidini 15, 25030 Torbole Casaglia (BS).

In via cautelativa, la catena di supermercati raccomanda di non consumare le focaccine con i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 23 richiami, per un totale di 62 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: IA (copertina), Conad

