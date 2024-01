Il cibo è o non è una medicina? La risposta a questa domanda dipende da che cosa si intende per medicina. Certamente, ne abbiamo parlato spesso sul Fatto Alimentare, le correlazioni tra le scelte alimentari e la salute sono molte e non mancano le evidenze scientifiche in merito.

In occasione di una recente conferenza, però, Francesco Visioli, farmacologo e docente di Fisiopatologia e Micronutrienti presso il dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova, è intervenuto nel dibattito con una riflessione provocatoria.

Il cibo è una medicina? La tesi dell’esperto

La tesi sostenuta da Visioli è che il cibo non vada inteso come medicina. Secondo la sua analisi, questo fraintendimento, a dire il vero piuttosto comune, si deve alla grande diffusione dei risultati di studi epidemiologici che indicano una correlazione tra il consumo di determinati alimenti e i benefici sulla salute che ne deriverebbero (vedi per esempio l’articolo sugli effetti protettivi del latte sul cuore). “Tale tipo di studi però – sottolinea Visioli – non ha la stessa evidenza degli studi clinici”, non è cioè sottoposto a verifica che sgombri il campo da altri fattori che possano interferire sui risultati attesi.

“In pratica – spiega – la correlazione può essere casuale”, si tratta di contemporaneità. Mentre si consuma un determinato alimento si riscontrano dei benefici per la salute, ma è difficilissimo provare che sia proprio l’alimento in questione a determinare questi benefici. Molti sono i fattori che potrebbero aver interferito con i risultati dello studio. “Se il cibo fosse medicina, inoltre, – sottolinea il docente portando il paragone all’estremo – avrebbe effetti collaterali da studiare con metodi specifici, andrebbe prescritto da un medico e si venderebbe in farmacia”.

Il caso dell’olio extravergine

Come uscire quindi dall’impasse e verificare scientificamente i benefici degli alimenti sulla salute? “È difficile studiare il cibo e i suoi componenti ed è comunque solo dalla ricerca di base che possiamo ottenere dati certi. Questo tipo di ricerca – sostiene Visioli – è stata effettivamente condotta solo su un alimento: l’olio extravergine d’oliva”. Il farmacologo cita a questo proposito numerosi studi realizzati nel corso degli ultimi 30 anni sull’argomento. Il primo, per esempio, pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2018, mirava a valutare l’impatto della Dieta Mediterranea (con olio extravergine d’oliva o frutta secca) nella prevenzione primaria dei disturbi cardiovascolari in persone sane. Il più recente studio randomizzato e controllato, pubblicato su The Lancet nel 2022, considera invece la prevenzione secondaria e lungo termine dei disturbi cardiovascolari.

In quest’ultimo, i ricercatori hanno seguito 1.002 pazienti tra i 20 e i 75 anni, con patologie cardiovascolari, che hanno ricevuto due diverse tipologie di dieta. Un gruppo ha seguito una dieta classica a ridotto contenuto di grassi (meno del 30% delle calorie derivate da grassi). L’altro ha seguito una Dieta Mediterranea con olio extravergine d’oliva nella quale più del 35% delle calorie assunte sono derivate dai grassi. Dal follow up, effettuato dopo 7 anni, emerge come i pazienti che hanno consumato l’olio extravergine abbiano mostrato un’incidenza di ulteriori fenomeni cardiovascolari inferiore del 26%.

L’extravergine è un cibo medicina?

In estrema sintesi: gli studi citati dimostrano i benefici determinati dal consumo di olio extravergine d’oliva sia nella prevenzione primaria che in quella secondaria delle malattie cardiovascolari. Benefici che si sono dimostrati anche superiori rispetto a quelli di una dieta a basso contenuto di grassi, generalmente prescritta a chi soffre di patologie dell’apparato cardiovascolare. Questo, semplificando, significa che chi consuma abitualmente olio extravergine d’oliva, non solo ha meno probabilità di ammalarsi ma, se anche è già ammalato, ha una minore incidenza di ulteriori episodi critici e di mortalità dovuta a queste patologie. “Non ci sono ancora – conclude però Visioli – evidenze sufficienti riguardo ad altre malattie, come i tumori o le malattie neurodegenerative. Per ottenere risposte affidabili un questo campo il percorso è ancora più lungo e complesso e ci vorrà del tempo, ma ci stiamo lavorando”.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1