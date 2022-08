Il cibo è un’arma di ‘prevenzione di massa’ e, in quanto tale, ci salverà. A patto di saperlo scegliere

Mangiare in maniera corretta e bilanciata, scegliendo al contempo gli alimenti giusti per preservare gli equilibri ambientali e ridurre gli effetti della crisi climatica è un obiettivo ambizioso e condiviso da molti. Chi persegue uno stile di vita sano con una visione di ampio respiro sa bene che la salute individuale, oltre a non poter prescindere dal cibo che si consuma, non può neppure prescindere dallo stato di salute dell’intero pianeta. Da questo dipende la qualità dell’aria, l’equilibrio climatico, la qualità delle acque e la possibilità stessa che piante e animali possano continuare a esserci, in quanto esseri viventi, ma anche in quanto alimenti.

Non è un caso, quindi, che non manchino le pubblicazioni su questo tema, ricche di contenuti oggi al centro di numerosi dibattiti. Abbiamo già parlato del volume della scrittrice e giornalista Eliana Liotta, intitolato Il cibo che ci salverà, pubblicato nel 2021 da La nave di Teseo editore. Tra i libri che trattano questo argomento ce n’è però anche un altro, edito da Altreconomia, con un titolo e tematiche molto simili. Il testo, intitolato Il cibo ci salverà. Un’arma di prevenzione di massa, si tratta di un volume divulgativo, scritto in questo caso da un medico, Giuseppe Tartaglione. Il libro è il frutto di una ricerca multidisciplinare sul tema dell’alimentazione e l’argomento è trattato in maniera esauriente e scientifica, ma allo stesso tempo pragmatica e utile per le proprie scelte quotidiane.

Certamente l’opera di Tartaglione non ha l’appeal di un romanzo, ma rappresenta una guida completa per scegliere in modo consapevole il proprio ‘stile alimentare’ e la spesa quotidiana, coniugando non solo i principi della scienza dell’alimentazione con aspetti ecologici, ma anche sociali ed etici. Un volume ambizioso, quindi, per la vastità dei contenuti, che ha il pregio di rendere accessibili a tutti le conoscenze fondamentali sul cibo. L’autore spiega con chiarezza il rapporto tra i nutrienti e il nostro corpo, soprattutto rispetto al loro ruolo di protezione e prevenzione. La prima parte del volume descrive nel dettaglio l’effetto sul nostro metabolismo di ogni tipologia di alimenti, dall’Acqua allo Zucchero, e mette in guardia dai rischi legati al cibo ultra-processato. L’autore prende le mosse da un approccio che considera anhe la storia alimentare della nostra specie per sottolineare quanto le moderne diete ‘occidentali’ possano aumentare il rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative.