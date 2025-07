La notizia era nell’aria da alcuni giorni. Il Gruppo Carrefour ha intenzione di cedere il 100% di Carrefour Italia a NewPrinces Spa, il gruppo italiano nato recentemente dall’assorbimento di Princes Limited all’interno di Newlat, titolare dei marchi come latte Giglio, Polenghi Lombardo, pasta Delverde e, entro la fine dell’anno, dei brand di baby food Plasmon e Nipiol. L’operazione ha un valore stimato di circa 1 miliardo di euro.

La crisi di Carrefour Italia

Carrefour in Italia gestisce una rete di quasi 1.200 punti vendita tra ipermercati, supermercati, negozi di prossimità e cash & carry, distribuiti principalmente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Negli ultimi anni la catena in Italia ha registrato un calo del fatturato e nel 2024 ha chiuso il bilancio con una perdita di circa 150 milioni di euro. Per concludere l’operazione, Carrefour ha contribuito con quasi 240 milioni di euro, e, salvo imprevisti, l’acquisizione sarà completata entro la fine del 2025, in seguito alla consultazione con i sindacati e all’ottenimento delle autorizzazioni richieste.

I piani di NewPrinces

NewPrinces potrà continuare a utilizzare il marchio Carrefour su licenza per un periodo transitorio e si impegna a realizzare un investimento minimo di 200 milioni di euro, che porterà l’investimento totale per il rilancio della catena a 440 milioni di euro. Il gruppo ha in programma un piano di modernizzazione progressiva dei punti vendita, un rilancio del marchio GS in Italia e l’integrazione con la sua piattaforma logistica, con il rafforzamento dei canali di consegna a domicilio e Ho.Re.Ca (hotel, ristorazione e catering).

La multinazionale, ancora pressoché sconosciuta al grande pubblico, fino a pochi anni fa operava soltanto nel settore lattiero caseario come Newlat. Poi, è entrata nel mercato della pasta, con l’acquisizione di Delverde, nel 2019, e di altri brand. Nel 2024, ha assorbito il gruppo britannico Princes Limited, titolare di numerosi marchi in vari settori merceologici, dal pesce alle bevande, dando vita a NewPrinces. L’ultima mossa del gruppo è l’ingresso nel settore della grande distribuzione organizzata: con l’acquisizione del ramo italiano della catena francese, NewPrinces diventerà così il secondo gruppo italiano nel settore food per fatturato e il primo in termini occupazionali con 13mila dipendenti in Italia e più di 18mila nel mondo.

