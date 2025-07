Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha rilanciato una proposta singolare durante il Forum in Masseria di Bruno Vespa: contrastare i dazi americani sulle eccellenze italiane importando carne bovina dagli Stati Uniti, per poi trasformarla in bresaola da riesportare negli stessi USA. Una sorta di “bresaola di ritorno”, prodotta con carni americane, ma lavorata in Italia secondo il disciplinare IGP. Una provocazione? Una barzelletta? Forse. Certo è che il Ministro oggi ha replicato alle numerose reazioni ironiche e critiche suscitate dalla notizia con un commento sulla sua pagina Facebook precisando che “L’idea non è mia. La condivido e la riporto”, e specificando che si tratta di una proposta avanzata dalle rappresentanze del settore. Una replica che forse peggiora la situazione.

Secondo Lollobrigida, l’Italia è attualmente “deficitaria di carni rosse”, e importa dall’estero circa la metà della carne bovina e gran parte di quella suina. Una situazione che rende già oggi la bresaola – almeno in parte – un prodotto trasformato con materia prima estera, pur restando italiana nel processo produttivo e nel rispetto del disciplinare. “Quindi – sostiene il Ministro – i nostri trasformatori possono tranquillamente indirizzare i loro acquisti sui mercati specifici e, nel caso degli Usa, realizzare il prodotto con carni che i parametri Usa permettono di utilizzare a fini alimentari”. L’iniziativa – secondo Lollobrigida – mira a contrastare la minaccia dei dazi americani sui prodotti agroalimentari italiani, che Donald Trump ha promesso di innalzare fino al 17%”. La strategia del “produrre in Italia per vendere in America” sarebbe quindi un modo per aggirare le tariffe e mantenere viva la presenza del made in Italy, almeno nella trasformazione.

Da dove arriva la carne per la bresaola

La narrazione è forse affascinante ma alquanto bizzarra, e soprattutto denota una scarsa conoscenza della filiera e del settore. La bresaola della Valtellina IGP, uno dei salumi più noti d’Italia, è tradizionalmente prodotta con carne bovina salata ed essiccata, ma la carne utilizzata oggi proviene in larga parte da zebù sudamericano, in particolare proveniente da Brasile e Uruguay, che garantiscono una qualità eccellente e una fornitura di materia prima costante.

La carne di zebù presenta un basso contenuto di grasso e una muscolatura magra, qualità apprezzate per la produzione di bresaola, che deve essere asciutta, compatta e poco grassa. C’è di più, le mandrie sono allevate allo stato brado, non si usano farmaci di alcun tipo, né tanto meno ormoni per accelerare la crescita come abitualmente fanno gli allevatori americani per i bovini. Certo, anche la carne bovina importata in Europa dagli Stati Uniti è ‘hormone free’ ovvero proviene da animali allevati senza l’uso di ormoni – come stabilito da accordi bilaterali con l’UE, – ma è anche molto più costosa rispetto a quella di zebù.

Insomma, non ci sono elementi concreti per portare avanti il progetto di Lollobrigida e, soprattutto, non c’è convenienza economica. Ma poi c’è un altro aspetto da considerare che sfugge al Ministro: l’Italia esporta negli USA un quantitativo ridicolo di bresaola, tanto che non si sposterebbe di una virgola la nostra bilancia commerciale alimentare in caso di dazi punitivi. Siamo di fronte all’ennesima trovata di un Ministro che dovrebbe conoscere meglio la materia, prima di rilasciare dichiarazioni avventate e prive di progettualità.

