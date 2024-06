Un lettore ci ha segnalato dei biscotti che vengono presentati con delle caratteristiche “artigianali” e locali, mentre tra gli ingredienti c’è qualche sorpresa…

La lettera sui biscotti

Seguo con interesse la vostra testata online e vedo che spesso riuscite a fare chiarezza su alcuni dubbi che i consumatori vi manifestano circa le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari. A questo proposito vi segnalo la confezione di biscotti “Il Gusto Contadino” di Via Alto Adige 242 a Trento (private label dei supermercati del gruppo Poli) e che presenta il prodotto con il nome “Il gusto contadino – biscotti artigianali”.

Proprio a fianco del nome del prodotto appaiono due pittogrammi, uno in basso a destra con l’indicazione “uova fresche “ un altro, in posizione maggiormente visibile a sinistra con l’indicazione “burro fresco trentino”. Medesima stampigliatura è presente anche sul retro della confezione dove, in basso e in piccolo sono scritti gli ingredienti: come terzo ingrediente, dopo la farina di frumento e lo zucchero, sono indicate solo uova fresche (e non anche in polvere) ma, come quarto ingrediente la margarina vegetale (tra l’altro soprattutto palma che di Gusto contadino non ha niente…) e soltanto come quinto ingrediente il burro (3%).

Il burro contiene l’80% di grassi, quindi i grassi ad esso imputabili sono 3*0,8 = 2,4%. Poiché i grassi totali sono indicati nella proporzione del 15%, si deduce che i grassi diversi dal burro sono circa (alcuni possono derivare dal tuorlo delle uova) 15 – 2,4 = 12,6%, per lo più imputabili quindi alla margarina.

Vi chiedo se sia corretto far risaltare nella parte visibile dell’etichetta l’uso di burro fresco trentino quando negli ingredienti non solo non è indicato che il burro sia fresco, né che sia trentino, ma che il burro è appena 1/6 dei grassi e 5/6 di essi sia da attribuire alla margarina. Allego le foto della confezione da me acquistata. Un cordiale saluto, Paolo.

La risposta dell’azienda

La nostra linea “Il Gusto Contadino” nasce per sostenere e valorizzare l’attività di piccoli produttori locali, accuratamente selezionati per il loro livello qualitativo e, rigorosamente, garantiti con accordi di lungo periodo. Tale approccio si riflette anche nell’etichettatura dei relativi prodotti, attraverso la quale facciamo il possibile per informare chiaramente i consumatori in merito alle peculiarità degli alimenti e degli ingredienti utilizzati.

In quest’ottica, riteniamo utile ed opportuno segnalare, con apposito pittogramma, le caratteristiche del burro presente all’interno dei nostri “biscotti artigianali” e, in particolare, la sua provenienza trentina e la sua freschezza (trattandosi di ingrediente non conservato mediante congelamento ed ottenuto peraltro, a sua volta, da sola panna fresca, senza ricorso a siero di latte congelato).

Precisiamo che le suddette caratteristiche – ovviamente, garantite e documentate dal produttore locale nell’ambito del suo sistema di rintracciabilità – non si ripetono all’interno dell’elenco degli ingredienti in conformità alle previsioni del regolamento (UE) 1169/2011, che disciplina la fornitura delle informazioni sugli alimenti ai consumatori. Stando a quanto prescritto dai suoi articoli 13 e 18, infatti, l’elenco degli ingredienti dovrebbe limitarsi ad esporre in serie le “denominazioni dell’alimento” di ogni ingrediente (nel nostro caso, quindi, la denominazione legale “burro”), senza che le stesse possano essere “separate da altre indicazioni scritte” di natura volontaria.

In conclusione

Da ultimo, evidenziamo come le informazioni volontarie fornite sul burro attraverso il pittogramma non possano, ragionevolmente, essere messe in relazione con gli ulteriori ingredienti presenti nei biscotti, con particolare riferimento alla margarina. Il pittogramma, difatti, si limita a comunicare le caratteristiche dell’ingrediente “burro”, senza alcun riferimento alla presenza o assenza di altri, diversi ingredienti all’interno del prodotto (appartenenti, peraltro, a distinte categorie sul piano merceologico e giuridico).

Del resto, nell’elenco degli ingredienti la denominazione “burro” viene accompagnata dalla precisa indicazione della quantità utilizzata durante la produzione dei biscotti, così come stabilito dagli articoli 9 e 22 del regolamento (UE) 1169/2011, nonché dal suo allegato VIII (il quale precisa anche che “l’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti … figura … nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione”).

Confidiamo, con ciò, di aver contribuito a chiarire i dubbi del lettore.

