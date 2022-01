Il punto di Bio Bank sul settore del biologico: cresce ancora il ruolo dei supermercati generalisti

Una delle ragioni principali di tale ribaltamento è da ricercarsi nella continua crescita dei prodotti bio a marchio della grande distribuzione, passati dai 644 del 2001 ai 5.851 del 2020, un’offerta moltiplicata per nove in vent’anni. Nel 2020 si registra in particolare un balzo avanti aggiuntivo per l’entrata nel rilevamento di Bio Bank della catena di drugstore Dm che, con un forte accento sul bio, porta in Italia un modello tedesco, specializzato su bellezza e pulizia, integrate con l’alimentazione.

Sul fronte delle referenze biologiche a marchio delle insegne, Coop si conferma al primo posto, con 950 prodotti, in seconda posizione entra, appunto, Dm con 605 prodotti, mentre al terzo posto troviamo Esselunga con 485 articoli. I cereali e le farine, i prodotti da forno, i succhi e le conserve, nonché le bevande, sono le categorie più rappresentate tra le referenze delle insegne analizzate dal report, presenti in ben 26 su 27 catene. Un ruolo di grande rilievo è ricoperto dall’ortofrutta, con il 22% dei prodotti. Per quanto riguarda invece il mercato equosolidale, nel 2020 risultano otto le catene della grande distribuzione con alimenti di questo tipo tra le proprie marche, per un totale di 100 referenze.

Rispetto ai negozi specializzati, Bio Bank non può fare a meno di registrare la riduzione del loro numero, arrivato a quota 1.291 nel 2020, in calo da tre anni consecutivi. Tale riduzione si deve principalmente a due fattori, da un lato la riduzione del numero di catene operanti in Italia con il passaggio di Biobottega e Piacere Terra sotto l’insegna NaturaSì nel 2019 e la chiusura dei 16 negozi Bio c’ Bon nel 2020. Dall’altro il progressivo passaggio d’insegna tra Cuorebio e NaturaSì con la conseguente razionalizzazione della rete. Mentre i negozi indipendenti rappresentano il 32% del totale.

Secondo l’analisi del focus, il biologico risulta quindi strategico per la grande distribuzione e sembra destinato a restare tale anche nei prossimi anni, perché contribuisce a trainare le vendite. Se però al supermercato tradizionale il bio si acquista soprattutto per comodità e convenienza, lo specializzato deve puntare sempre di più su aspetti differenzianti e, quindi, soprattutto sull’appartenenza a una comunità, a una visione del mondo. Non bastano negozi più grandi e invitanti, assortimenti ampi e profondi con migliaia di referenze, se mancano la personalizzazione dell’offerta con prodotti locali e regionali, la conoscenza dei prodotti e dei produttori, l’accoglienza e la preparazione del personale. Al canale storico del biologico l’onore e l’onere del ruolo guida nel mondo del bio, coinvolgendo i clienti come parte di un progetto condiviso e come, si legge nel report, “azionisti di un mondo migliore”.

© Riproduzione riservata; Foto: AdobeStock