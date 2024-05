Il Italia, quasi un terzo dei bambini e delle bambine tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso o in condizione di obesità. Lo rivelano gli ultimi dati, riferiti al 2023 di OKkio alla Salute, il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Secondo il monitoraggio, infatti, sono in sovrappeso il 19% dei bambini e delle bambine, mentre il 9,8% è in condizione di obesità. Per commentare gli ultimi dati del programma, abbiamo intervistato Paola Nardone, ricercatrice dell’ISS, epidemiologa e responsabile scientifica di OKkio alla Salute.

“Con la raccolta dati 2023, – spiega Nardone – si confermano i dati del monitoraggio del 2019.” Il sovrappeso, infatti, mostra un andamento in diminuzione statisticamente significativo. L’andamento dell’obesità infantile, invece, dopo una prima fase di calo, è in fase di plateau da qualche anno. Il monitoraggio, come nelle edizioni passate, ha coinvolto oltre 50mila bambine e bambini di tutte le Regioni e Province Autonome.

Italia quarta in Europa per sovrappeso e obesità

“Le bambine e i bambini italiani – continua Nardone – sono al quarto posto nella regione europea dell’OMS per eccesso ponderale. Ce lo rivela il confronto con i dati degli altri 50 Paesi che fanno parte dell’iniziativa della Regione Europea dell’OMS Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). I primi tre sono Cipro, Grecia e Spagna, mentre Croazia, San Marino e Malta seguono l’Italia: il dato può stupire perché sono tutti Paesi della Dieta Mediterranea.”

Ai tempi della precedente rilevazione, nel 2019, i Paesi dell’area mediterranea avevano già mostrato tassi di sovrappeso e obesità infantile superiori a quelli delle altre aree della regione europea. La non totale aderenza a un modello di alimentazione di tipo mediterraneo non è l’unica ipotesi che può spiegare questa tendenza. “L’eccesso ponderale non è legato solo alla dieta, –spiega Nardone – ma più in generale allo stile di vita nel suo insieme. Nei Paesi del Nord Europa, per esempio, le bambine e i bambini si muovono di più sia per ragioni culturali, che per la presenza di più infrastrutture e anche per un clima più fresco”.

Il ruolo delle abitudini alimentari e del movimento

Certo è che anche le abitudini alimentari contribuiscono all’eccesso ponderale. Per esempio, il 20% circa dei minori non fa una colazione adeguata al mattino, più della metà mangia una merenda abbondante a metà mattina. Circa un quarto dei bambini e delle bambine beve tutti i giorni bevande gassate, ma consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. Inoltre, ben il 37% mangia legumi meno di una volta alla settimana e più della metà consuma snack dolci per più di tre giorni alla settimana.

Cosa dovrebbe fare quindi l’Italia per migliorare questi numeri? “Bisogna intervenire a tutto tondo, – spiega Nardone – promuovendo una dieta sana e il movimento, favorendo ad esempio gli spostamenti con mezzi alternativi alle auto e aumentando la diffusione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali.” Secondo il monitoraggio, infatti, solo un quinto dei minori che hanno partecipato allo studio aveva fatto attività fisica il giorno precedente all’intervista e più del 70% non va a scuola a piedi o in bicicletta.

Contro l’obesità serve un approccio a tutto tondo

In questo approccio “a tutto tondo”, come lo ha definito l’esperta, anche regolamentazioni più stringenti della pubblicità di cibi e bevande poco sani rivolta ai bambini e vietare la presenza di personaggi di cartoni animati, film e celebrità sulle confezioni potrebbero avere una certa utilità. Si tratta di misure raccomandate dall’OMS e già adottate da diversi Paesi che hanno un piano nazionale contro l’obesità: in Cile, per esempio, un provvedimento di questo tipo ha ridotto del 73% gli spot di cibo spazzatura rivolti ai più piccoli.

E in Italia, cosa stiamo facendo? “Nel nostro Paese sono in corso iniziative a livello regionale e locale, – afferma Nardone – dove principalmente i Servizi di igiene alimentare e nutrizione (SIAN) e i dipartimenti di Prevenzione delle ASL tengono sotto controllo specifiche situazioni locali e lavorano sul territorio con iniziative di promozione della salute. Spesso a mancare sono un coordinamento centrale e una standardizzazione delle iniziative intraprese. Per fare questo, tuttavia, sarà necessario continuare a raccogliere dati, come stiamo facendo da molti anni, per capire quali sono le misure più efficaci.”

Il sovrappeso e l’obesità sono condizioni che richiedono un’attenzione costante: sono fenomeni che mutano lentamente e c’è bisogno di tempo per vedere dei reali cambiamenti. “Le buone abitudini si trasmettono principalmente in famiglia e i bambini imparano osservando, e anche più velocemente degli adulti: per questo è fondamentale – conclude l’esperta – coinvolgere tutta la famiglia, compresi i bambini e le bambine nelle iniziative di promozione di sani stili di vita.”

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1