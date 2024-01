Quanto “costa” (davvero) l’aragosta? Considerata una delle prelibatezze del mare, nonché uno tra i prodotti ittici più costosi, l’aragosta è una voce fondamentale dell’economia di Paesi come Canada, USA e America Centrale, Sud Africa, Indonesia e Australia.

Il prezzo dell’aragosta fluttua spesso ed è legato alla provenienza e alla pezzatura degli esemplari (quelli tropicali sono meno costosi di quelli del Mediterraneo), alla disponibilità stagionale (raggiunge il picco massimo durante la stagione invernale, quando la pesca è più difficile) e all’andamento del mercato azionario (dal momento che, i consumatori la comprano quando si sentono finanziariamente solidi).

Come si pesca

In Italia, l’aragosta non transita abitualmente nei mercati ittici, essendo prevalentemente legata a una domanda di nicchia da parte della ristorazione. Il prezzo indicativo varia da 25-30 €/kg per il prodotto congelato importato, e arriva a 45-70 €/kg per quello fresco.

Il metodo di pesca più diffuso prevede l’utilizzo di esche e trappole (nasse) per catturare esemplari vivi e mantenerli tali fino all’ultimo anello della catena di distribuzione (ristoratori o consumatori). La fine dei crostacei è di finire vive in pentola, dopo un periodo di cattività che può durare diversi giorni. Tuttavia recenti studi scientifici hanno dimostrato che i decapodi sono animali in grado di provare dolore e stress emotivo (https://ilfattoalimentare.it/polpi-aragoste-crostacei-cefalopodi-benessere.html). Per questo associazioni ambientaliste e istituzioni sono impegnate nella promozione del benessere animale e si sono battute per il divieto di questi metodi crudeli di trasporto, conservazione e uccisione.

Un altro aspetto della pesca delle aragoste su cui negli ultimi anni si è focalizzata l’attenzione è la tecnica della pesca con le reti che rappresenta un rischio eccessivo per altri esemplari marini come le balene. Per questo motivo diverse aziende operanti nel mondo della ristorazione si sono impegnare a rinunciare all’acquisto del crostaceo proveniente da questo tipo di pesca.

L’aragosta dei Caraibi

Tra questi spicca l’aragosta spinosa dei Caraibi, proveniente da aree di pesca suddivise in campos (sorta di “lotti sottomarini” gestiti in regime di semi-proprietà attraverso cooperative associate). In queste aree fino a 15 o 20 metri di profondità vengono collocati dei rifugi artificiali (casitas) che permettono ai crostacei di trovare riparo e crescere. In questo modo i pescatori-sommozzatori si immergono e catturano solo esemplari adulti risparmiando femmine ovipare e gli esemplari più piccoli. Questo sistema di pesca permette di preservare lo sviluppo della popolazione di aragoste e, al contempo mantenere l’equilibrio dell’ecosistema corallino, di cui l’aragosta è una componente essenziale. https://www.lastampa.it/mare/2017/02/22/news/aragoste-deliziose-nelle-acque-dello-yucatan-1.34658386/

Troppi incidenti per i pescatori

La crescente attenzione per gli aspetti ecologici e ambientali della pesca dell’aragosta non corrisponde a un altrettanto interesse per i costi umani legati all’attività. Un’inchiesta condotta nel 2022 e recentemente pubblicata da Civis Eat ha rivelato che solo in Honduras la pesca provoca ogni anno migliaia di incidenti invalidanti e di morti. Il Paese è il secondo produttore di aragosta spinosa dell’America Centrale dopo il Nicaragua, esporta più di 3,7 tonnellate all’anno (per un valore di 46,7 milioni di dollari) destinate quasi interamente nei mercati statunitensi. A gestire il business ci sono aziende americane, supportate da enti che si battono per la sostenibilità (come la Walton Family Foundation (https://www.waltonfamilyfoundation.org/about-us ) che un decennio fa ha investito 300 mila dollari per una migliore gestione dell’attività, a beneficio dell’aragosta, senza però considerare le condizioni di lavoro dei pescatori.

La cattura con le trappole

Sebbene la cattura con le trappole previsto per l’aragosta honduregna sia di per sé considerato sicuro, in questa regione i proprietari delle barche tendono a massimizzare i profitti legati all’ “oro rosso”, risparmiando sulla formazione e sull’equipaggiamento dei pescatori subacquei. Ai pescatori (compresi i bambini) vengono pagati salari miseri a fronte di un numero elevato di immersioni giornaliere. A volte vengono offerti farmaci per aumentare la tolleranza per il dolore e la stanchezza, rifiutando di pagare le cure in caso di malattia o incidente.

Quando accade un incidente, la maggior parte dei proprietari di barche non vuole pagare le cure, anche se l’infortuno è grave. Il risultato è che dei 9 mila subacquei miskito ufficialmente impiegati della regione negli ultimi 10 anni, il 97% ha sofferto di malattia da decompressione, per essere risaliti troppo in fretta. Il problema è che i pescatori non vengono poi sottoposti ad adeguati trattamenti in camera iperbarica. Di questi, almeno 4 mila sono andati incontro a paralisi e disturbi cerebrali disabilitanti e almeno 400 sono morti.

Pesca sostenibile?

L’inchiesta sottolinea come gli investimenti e i progetti di miglioramento in termini xdi sostenibilità “green” possono oscurare i problemi sociali, a scapito dei lavoratori. Queste iniziative non vedono un attivo coinvolgimento dei governi e delle comunità locali, ma cercano di essere uno strumento di marketing per consentire ai rivenditori di definire i prodotti “sostenibili”.

Una nuova frontiera per rendere la produzione di aragoste sostenibile su tutti i fronti è rappresentata dall’acquacoltura. Nel 2020, seguendo una tecnologia innovativa studiata dall’Università della Tasmania, la società Ornatas1 nel North Queensland australiano è riuscita a produrre le fasi giovanili dell’aragosta tropicale, necessarie ad avviare un impianto di acquacoltura. Mentre la Shiok Meats2, una società con sede a Singapore, ha contemporaneamente prodotto una polpa di aragosta coltivata in laboratorio in anteprima mondiale. Soluzioni all’avanguardia che poco hanno a che fare con la realtà di Paesi in cui l’aragosta rappresenta una risorsa vitale per molte famiglie che continueranno a praticare la pesca finché ci sarà un mercato. Ben venga la ricerca, ma nel frattempo occorrono misure concrete che tengano conto del contesto sociale su cui intendo esplicare i loro effetti di “sostenibilità”.

