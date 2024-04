Inauguriamo la nuova rubrica della dietista Abril González Campos che risponde alle domande dei lettori. Oggi pubblichiamo un approfondimento su sodio e pressione arteriosa.

La domanda sul sodio

Ho un problema di pressione alta diagnosticata dal medico. Da due anni seguendo i suoi consigli limito la presenza di sodio nel cibo e per questo guardo con attenzione le etichette. Uso anche un’acqua minerale povera di questo minerale anziché l’acqua del rubinetto, anche se questo ha un costo e comporta una fatica fisica a trasportare i fardelli da sei bottiglie. Ne vale la pena?

La risposta

Il fabbisogno giornaliero di sodio è molto basso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce un limite di 2.000 mg al giorno pari a 1 cucchiaino di sale al giorno (< 5 g).

Nel caso particolare del consumo di sodio tramite l’acqua che beviamo possiamo dire che il contributo di essa al consumo giornaliero di sodio è moderato, per esempio, se consideriamo che in media nell’acqua da rubinetto troveremo 200 mg di sodio (1), bere 2 litri di acqua al giorno equivale al 20% (400mg) del fabbisogno di sodio raccomandato, quindi scegliere acqua da rubinetto non rappresenta una strategia sbagliata quando si soffre di pressione alta, anzi, può offrire dei vantaggi di costo riguardo all’’acqua minerale povera di questo minerale.

Tuttavia “le fonti di sodio nell’alimentazione si distinguono in discrezionali (quello contenuto nel sale aggiunto ai cibi in cucina o a tavola) e non discrezionali (quello contenuto naturalmente negli alimenti o aggiunto nelle trasformazioni artigianali, semi-industriali o industriali) (2), per cui oltre alla riduzione del sale nelle preparazioni di alimenti e pietanze è importante ridurre il consumo di prodotti trasformati, artigianali e industriali a causa dell’aggiunta di sale. Per esempio, un pacchetto di cracker integrali (3) contiene 256 mg di sodio, poco più della quantità presente in 1 litro di acqua da rubinetto. Prediligere alimenti minimamente processati e naturalmente poveri di sodio, per esempio, la frutta, le verdure, la frutta secca a guscio e i cereali, favorisce non solo un buon controllo della pressione arteriosa ma promuove un buon stato di salute.

Ridurre il consumo di sale ha un effetto favorevole sul sistema cardiovascolare, induce una riduzione dei valori della pressione arteriosa nei pazienti ipertesi, ma ha anche possibili benefici sulla funzione vascolare e sulle proprietà elastiche delle grandi arterie (4).

