A Gaza “non dobbiamo essere testimoni di un’altra carestia evitabile”. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha preso posizione ieri sull’emergenza a Gaza dalle pagine del British Medical Journal. Senza mezzi termini il funzionario parla di catastrofe, e denuncia le condizioni insostenibili di vita a cui da mesi sono costrette migliaia di persone. “Il profilo dell’epidemia è terrificante: la gente è malata, vive sotto teli di plastica, circondata da liquami, con scarso accesso all’acqua pulita. I bambini non hanno ricevuto i vaccini che li proteggerebbero da molte malattie in circolazione.”

La nota riporta i dati dell’ultimo rapporto dell’organismo che valuta l’accesso al cibo, la Integrated Food Security Phase Classification (IPC) partnership, di cui fa parte l’OMS, che dichiara l’intera popolazione a rischio di carestia con delle stime agghiaccianti: “circa 71.000 bambini di età inferiore ai 5 anni potrebbero essere gravemente malnutriti nei prossimi 11 mesi, e uno su cinque potrebbe andare incontro a una grave malnutrizione acuta”.

Tedros non si limita a citare dati, ma chiarisce cosa comporta la malnutrizione, in particolare nei più piccoli che per tutta la vita (nel caso sopravvivano) ne subiranno le conseguenze sullo sviluppo fisico e mentale. “Quando il cibo scarseggia i bambini corrono un rischio maggiore di morire di fame rispetto agli adulti. Per crescere, i loro giovani corpi hanno bisogno di più sostanze nutritive, ma le riserve a cui attingere sono minori“. E continua: “senza cibo nutriente, diventano più vulnerabili alle malattie che li circondano, come il morbillo, la polmonite e la diarrea. Quando sono già deboli a causa della malnutrizione, la loro capacità di assorbire i nutrienti si riduce. I loro sistemi si spengono, incapaci di utilizzare le energie limitate per rispondere alle infezioni, creando un circolo vizioso.”

Cosa fare? Il direttore generale invita noi tutti a fare pressione sui nostri leader al governo per sostenere l’accesso della popolazione a cibo e medicinali. Sì, perché non servono ulteriori raccolte di fondi o di firme: la soluzione è lì, a pochi minuti dal confine. “Cibo, medicinali, acqua e tutte le necessità della vita sono già sui camion. Ci sono forniture mediche per gli ospedali e trattamenti specializzati per i bambini più malnutriti. Queste forniture dovrebbero essere lasciate entrare senza restrizioni e attraverso tutti i valichi.”

E se ancora non fosse chiaro, conclude: “Peace is the best medicine.”

