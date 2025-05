Il 25 aprile 2025 il World Food Programme (WFP), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare, ha consegnato le ultime scorte di cibo alle cucine comunitarie nella Striscia di Gaza dichiarando l’esaurimento degli alimenti che sostentavano centinaia di migliaia di gazawi. Il mese precedente, tutti i 25 panifici supportati dal WFP hanno chiuso a causa della fine della farina e del combustibile necessario a cucinare. Non solo, nella stessa settimana sono terminati anche i pacchi alimentari che il WFP distribuiva alle famiglie con razioni sufficienti per due settimane. Questa drammatica situazione è causata da un blocco totale che l’esercito israeliano impone nel territorio dallo scorso 2 marzo rendendo sistematicamente impossibile l’entrata di cibo e medicine. Ma, sebbene le ultime decisioni del governo di Israele stiano riducendo alla fame tutta la popolazione palestinese, l’insicurezza alimentare è un problema che da anni attanaglia la Striscia di Gaza.

Striscia di Gaza e insicurezza alimentare

Sulla rivista Sustainable Futures è stato pubblicato un articolo che spiega in modo accurato le implicazioni dell’occupazione israeliana e dell’attuale genocidio, sulla malnutrizione nella Striscia. Le ragioni dell’insicurezza alimentare a Gaza risalgono alla Nakba (1948), quando oltre 250.000 palestinesi furono trasferiti con la forza nella piccola enclave di Gaza: un’area di appena 365 km² ha iniziato ad accogliere oltre 2 milioni di persone. Quest’improvvisa sovrappopolazione ha innescato una grave crisi economica dovuta alla limitatezza delle risorse, ma è con i successivi assedi israeliani che la situazione ha iniziato a peggiorare sensibilmente, in particolare con il blocco terrestre, aereo e marittimo del 2007.

Secondo documenti del Ministero della difesa israeliano, per fare pressione e indebolire Hamas dal 2007 al 2010 le forniture di cibo a Gaza sono state limitate utilizzando il conteggio calorico e consentendo solo l’entrata di alcuni alimenti. Le restrizioni hanno così coinvolto il coriandolo – spezia usata nella cucina gazawi – e il caffè solubile, ma hanno escluso il salmone congelato e lo yogurt magro, scelte difficili da giustificare come misure contro Hamas. Per capire cosa hanno significato queste limitazioni è sufficiente sapere che prima del 2007 la media dei camion mensili che entravano a Gaza era di oltre 11.000, numero che nel 2008 era sceso ad appena 2.236.

La pesca

La devastazione del sistema alimentare ha incluso anche l’ulteriore limitazione della zona di pesca. Secondo gli accordi di Oslo, la pesca era consentita fino a 20 miglia nautiche dalla costa di Gaza, ma nel 2007 Israele ha ridotto il permesso a soli 3 miglia nautiche, riducendo la possibilità dei pescatori di assicurarsi catture sufficienti a soddisfare la richiesta della popolazione. Anche all’interno di questa zona considerata sicura, i lavoratori hanno subito attacchi e confische delle loro barche, tanto che dati ufficiali raccontano che dal 2019 al 2020 il numero di pescatori è crollato da 10.000 a 3.617 peggiorando ulteriormente la situazione di disoccupazione diffusa e privando i gazawi di un’importante fonte di nutrizione.

Genocidio e fame

La situazione già drammatica è andata peggiorando con l’inizio dell’ultima offensiva israeliana non solo a causa del blocco degli aiuti umanitari, ma anche per l’inquinamento che la guerra porta con sé. A essere seriamente compromesso è l’accesso all’acqua: il conflitto in corso ha determinato una grave contaminazione delle acque e il degrado delle falde acquifere, fattori che contribuiscono fortemente all’insicurezza alimentare. Sebbene l’acqua non contaminata sia fondamentale non solo per bere, ma anche per la preparazione del cibo, i gazawi si trovano oggi costretti a utilizzare acqua non sicura e non adatta al consumo umano, un dato che si deve intrecciare all’aumento della diffusione dell’epatite A tra la popolazione sfollata.

Accanto a queste conseguenze dirette sulle persone, stiamo assistendo anche a degli effetti sull’intero ecosistema. I danni alle infrastrutture dovuti ai bombardamenti hanno portato allo scarico delle acque reflue non trattate nel Mar Mediterraneo contaminando sia le risorse di acqua marina sia quelle di acqua dolce. Inoltre, le armi chimiche e altri materiali bellici hanno introdotto sostanze pericolose nelle fonti idriche e, di conseguenza, hanno determinato un’importante diminuzione della produzione agricola locale con conseguente aumento della dipendenza dagli aiuti esterni.

L’agricoltura impossibile

Spostando lo sguardo sull’agricoltura, oggi a causa dei bombardamenti, della contaminazione del suolo e della presenza di ordigni inesplosi, quasi il 70% dei terreni agricoli a Gaza è inutilizzabile. Il degrado dei terreni si riflette anche su una significativa perdita di biodiversità. La distruzione degli habitat naturali altera gli ecosistemi vitali per l’agricoltura, come l’impollinazione, portando a una diminuzione dei raccolti che mostra le sue conseguenze pure nell’impennata dei prezzi dei beni di prima necessità (+ 300%).

Quella a cui stiamo assistendo è, oltre a un genocidio in diretta, una crisi alimentare senza precedenti che permette di parlare di carestia. A Gaza, il 15,6% dei bambini sotto i due anni soffre di malnutrizione acuta, un dato estremamente importante poiché la denutrizione a una così giovane età rischia non solo di uccidere i bambini, ma di lasciarli con danni fisici e cognitivi permanenti.

Questa situazione è resa ancora più intollerabile dal fatto che al valico di Rafah – frontiera tra l’Egitto e la Striscia di Gaza – ci sono due magazzini da 50.000 m2 pieni di aiuti umanitari, tra cui acqua e cibo. Mentre un’intera popolazione prigioniera sta morendo sotto i bombardamenti e di stenti, c’è chi riesce a dare un ulteriore schiaffo in faccia all’idea stessa di umanità. Criticando il numero di vittime palestinesi dirette e indirette indicato da Lancet (186.000), Jonathan Turner, l’amministratore delegato di UK Lawyers for Israel – un gruppo di avvocati a sostegno di Israele con sede nel Regno Unito – ha dichiarato che la guerra in corso avrebbe il benefico effetto di ridurre l’obesità dei gazawi aumentando l’aspettativa di vita tra i palestinesi della Striscia.

