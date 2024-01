Su 473.146 analisi condotte dalle autorità sanitarie alla ricerca di antibiotici, farmaci e contaminanti nei prodotti di origine animale, i campioni irregolari sono stati 19, pari allo 0,07 % dei prelievi.

Sono questi i risultati comunicati dal ministero della Salute nella relazione annuale sul Piano Nazionale Residui (Pnr) riferito al 2022. Le categorie animali e i prodotti di origine animale su cui sono stati effettuate le analisi sui residui riguardano praticamente tutti i prodotti di origine animale, dai bovini ai suini, dagli ovi-caprini ai volatili da cortile compresi conigli e selvaggina, oltre ai pesci di acquacoltura e prodotti come latte, uova e miele.

L’andamento è in linea con il trend degli ultimi anni, anche se con percentuali di irregolarità pendenti al ribasso. Dall’analisi dei 19 campioni irregolari (tutti di provenienza italiana) è emersa la presenza di: coloranti (6), antibiotici (6), cortisonici (3), aflatossine (3) e estrogeni (1).

Le irregolarità: coloranti e antibiotici

La distribuzione delle 19 irregolarità, per settori produttivi, vede l’acquacoltura al primo posto (7) seguono i vari settori: bovini (6), suini (3), latte bovino (2) e volatili da cortile (1). In seguito ai controlli sono state avviate due azioni penali e due provvedimenti di diniego di aiuti comunitari. Le autorità hanno fatto una notifica di allerta alimentare, avviato quattro procedure di distruzione di animali/prodotti e tre dichiarazioni di non idoneità al consumo.

