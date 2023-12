L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha appena reso noto il suo tredicesimo rapporto del sistema di sorveglianza europea del consumo di antimicrobici veterinari (ESVAC). Lanciato nel 2009, analizza i dati provenienti da 31 Paesi, secondo una prospettiva storica, ma anche quantitativa e qualitativa. Una fotografia indiretta – non necessariamente ogni grammo acquistato è poi utilizzato – di come sta andando la lotta all’impiego eccessivo di antibiotici dopo che, nel 2006, l’Unione Europea ha introdotto il divieto di utilizzo per scopi non terapeutici, e dopo che, nel 2018, è stato fissato l’obiettivo di un dimezzamento entro il 2030, nell’ambito della strategia Farm to Fork.

Gli antibiotici veterinari in Italia

In generale, la situazione non è negativa: nell’ultimo decennio, e cioè tra il 2011 e il 2022, l’utilizzo complessivo è diminuito del 53% (in Italia del 57,5%). Lo stesso vale per l’ultimo anno: nel 2022, rispetto al 2021, le vendite sono calate del 23,9% in Belgio, del 24,8% in Francia, del 28,5% in Ungheria, del 32,3% in Lituania, del 32,7% a Malta e addirittura del 48,6% in Portogallo.

Se però si va a vedere che cosa è successo in Italia, la situazione appare diversa. Le vendite sono infatti diminuite anche qui, ma solo del 9,2% e l’andamento nel tempo mostra un sostanziale appiattimento delle curve già dal 2017-2018. Vi sono anche Paesi che hanno incrementato l’acquisto di antibiotici come Islanda, Danimarca e Polonia (Paese, quest’ultimo che risulta il peggiore in quasi tutti gli indici e che ha aumentato dell’11,2% gli acquisti). Ciò non giustifica la timidezza visibile nel nostro Paese.

Se si verificano i diversi parametri, l’Italia è quasi sempre tra i peggiori, con l’esclusione, in parte, delle vendite degli antibiotici di ultima generazione, che allevatori e veterinari sembrano, fortunatamente, utilizzare con estrema parsimonia. Le vendite di polimixine, antibiotici che devono essere riservati a casi per i quali non vi sono alternative, è calata nel corso del decennio del 98,1%, come quella dei chinoloni (-95,9%), quella delle cefalosporine di terza e quarta generazione (-76,2%), mentre sono diminuite di meno le vendite di fluorochinolone (-59%).

Italia terza in Europa

Se si osservano i valori assoluti, espressi in mg/PCU (Population Correction Unit, un’unità di misura standardizzata delle popolazioni di animali da allevamento), emerge che l’Italia presenta valori tra i peggiori, 157,5 mg/PCU, terza dietro a Cipro (254,7 mg/PCU) e Polonia (196 mg/PCU), e di poco superiore alla Spagna (127,4 mg/PCU). I valori italiani erano tra i più elevati d’Europa e scendono più lentamente di quanto sarebbe auspicabile: ecco perché, ancora oggi, sono così alti. Ciò conferma che, dopo un iniziale buon andamento, negli ultimi anni il processo è rallentato, e negli allevamenti italiani si usano ancora troppi antibiotici. Le tre classi più vendute in Italia nel 2022 sono le penicilline, le tetracicline e le sulfonamidi, che rappresentano rispettivamente il 34,6 il 22,6 e 13,8% il del totale.

La tracciabilità degli antibiotici veterinari

In Italia dal 2019 la vendita di antibiotici per animali è tracciata digitalmente, dalla prescrizione al cliente, e dal produttore o rivenditore al cliente, e i dati sono inviati a un database centrale che, tra le diverse funzioni, dovrebbe consentire di evidenziare vendite sospette, movimenti di volumi eccessivi e così via. Inizialmente i dati erano inseriti tutti insieme, senza distinzioni, ma dal 2022 quelli relativi agli allevamenti di animali da carne o latte sono separati, e questo ha permesso anche di elaborare stime di un parametro chiamato DDDAit (Defined Daily Dose Animal for Italy), che definisce appunto quanto, di un certo antibiotico, è in uso per un certo tipo di animale, e a che punto è la resistenza, insieme ad altre informazioni sull’allevamento.

È in atto uno sforzo, ma è evidente che molto resta da fare. I casi di Paesi grandi produttori che sono riusciti a raggiungere obiettivi più ambiziosi nello stesso quadro normativo, dimostrano che è migliorare, e anche tanto, è possibile. Basta volerlo davvero.

