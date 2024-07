Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, il 7,2% degli italiani è vegetariano e il 2,3% vegano, mentre il 5% dichiara di essere stato vegetariano. Il numero di coloro che si dichiarano vegani è quadruplicato dal 2014, mentre i vegetariani sono aumentati del 3% rispetto allo scorso anno. Nel complesso sono quasi 10 su 100 gli italiani che non mangiano carne, per motivi legati alla salute, al rispetto degli animali o alla sostenibilità ambientale.

Forse hanno un ruolo in queste scelte anche i reportage e le inchieste che suscitano grande scalpore mostrando sempre più spesso polli, maiali e altri animali subire maltrattamenti e vivere in condizioni drammatiche. Sono argomenti che riscuotono grande interesse e in parte si riflettono sul mercato, per lo meno per quanto riguarda la diffusione dei sostituti della carne. Tofu, seitan, e ancora di più i burger vegetali a base di soia, piselli o altro, hanno spazi sempre maggiori nei supermercati.

Gli italiani mangiano meno carne?

In che modo sta cambiando l’alimentazione degli italiani? Stiamo davvero abbandonando la carne? Secondo i riscontri Ismea, basati su rilevazioni ISTAT, nel 2023 la spesa per le carni è cresciuta del 6,7% rispetto all’anno precedente, ma i volumi sono aumentati solo per il settore avicolo. Insomma, abbiamo speso di più perché sono aumentati i prezzi. Sono diminuiti würstel, salumi e carni suine, mentre la carne bovina, con un +0,6% si può considerare stabile e il settore avicolo cresce del 5,3%.

Un andamento che, in linea generale, è confermato dal Rapporto annuale dell’Associazione industriali delle carni e dei salumi (Assica) riferito al 2023. In questo caso si parla di “consumo apparente”, dato che si ricava dal valore della produzione nazionale a cui viene aggiunta la quota di import e sottratta la quantità esportata, rappresenta quindi il volume di carne suina e salumi disponibile per il consumo degli italiani. La disponibilità al consumo di salumi è stata poco sotto al milione di tonnellate e il consumo apparente pari a 16,7 kg pro capite (in linea con il 2022). Considerando la somma di salumi e carni suine fresche, il consumo apparente è pari a circa 28 kg a testa, in calo rispetto al 2022, perché è diminuito il consumo della carne suina fresca.

Nel complesso, quindi, pare di poter dire che la carne ha sempre grande successo e il calo della carne suina, controbilanciato dall’aumento del pollame fa pensare a scelte motivate da una maggior attenzione alla salute e alla spesa, le carni avicole sono infatti le più magre e meno costose.

C’è un’alternativa agli allevamenti intensivi?

Insomma, ci scandalizziamo di fronte alle immagini degli allevamenti intensivi, ma continuiamo a mangiare carne e salumi. Qual è l’alternativa? Innanzitutto, bisogna dire che non esiste una definizione legale di allevamento intensivo, ma possiamo definirlo come un tipo di allevamento che prevede la custodia degli animali in spazi ristretti e confinati, spesso al chiuso, ridotti a “macchine da carne” (ne abbiamo parlato anche in questo articolo sull’allevamento dei polli). Una condizione che interessa la maggior parte degli allevamenti in Italia, come nel resto dei Paesi sviluppati.

Secondo la Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), al 30 giugno 2024, il 93,5% dei polli allevati per la carne si trovava in un allevamento convenzionale (e quindi intensivo), il 2% in allevamento biologico e il 4,2% in un sistema alternativo. L’ 87% dei suini era in allevamento stabulato, cioè all’interno di recinti, in allevamenti intensivi, e solo il 2% in un allevamento semi brado. Per il restante 11% il metodo è “non indicato”, quindi presumibilmente in un allevamento intensivo. Insomma, verosimilmente la quota di suini che si trova in un allevamento intensivo è pari al 98%.

Per quanto riguarda i bovini la situazione è più complessa, perché bisogna considerare se si tratta di allevamenti per la produzione di latte, di carne o misti, inoltre per la metà circa non è indicato il metodo e in questi casi è probabile che si tratti di allevamenti intensivi. In linea di massima è plausibile credere che circa il 70% dei bovini allevati per la produzione (solo) di carne sia in un allevamento intensivo, ma è una cifra che sale fino al 97% se si tratta di un allevamento destinato esclusivamente alla produzione di latte.

Il parere del CIWF Italia

È possibile trovare carne di animali allevati nel rispetto del loro benessere? Esistono certificazioni relative alle modalità di allevamento? Ne abbiamo parlato con Annamaria Pisapia, direttrice di Compassion in World Farming Italia (CIWF) associazione che si occupa del benessere degli animali allevati a scopo alimentare.

“Purtroppo, non esiste una norma che regoli l’etichettatura di prodotti di origine animale secondo il metodo di produzione, affinché riporti in maniera trasparente come l’animale che viene allevato per la loro produzione abbia vissuto. L’unica eccezione sono le uova in guscio, che riportano stampigliato sul guscio e sulle confezioni il metodo di allevamento: in gabbia, a terra all’interno di capannoni, a terra e con accesso all’aperto, o infine con metodo biologico.

La normativa europea (recepita da quella italiana) definisce gli standard minimi di allevamento per alcune specie (come galline, suini e polli da carne) ma non per altre (mucche e conigli ad esempio). In ogni caso anche la legislazione presente è minimalista e dovrebbe essere urgentemente migliorata per garantire agli animali una vita degna di essere vissuta, cosa che non accade al momento. La legge ammette, per esempio, che le galline possano trascorrere tutta la loro vita chiusi in gabbie minuscole . Si tratta quindi di una vera e propria crudeltà legalizzata. L’unica alternativa certificata all’allevamento ‘convenzionale’, che faccia riferimento a una specifica normativa, è l’allevamento biologico, ma anche in questo caso ci possono essere delle ‘interpretazioni’ della normativa.”

Quali sono le differenze nel biologico, rispetto agli allevamenti convenzionali?

“Le caratteristiche degli allevamenti biologici sono diverse a seconda della specie allevata – spiega Pisapia – in generale, però, questa modalità prevede un approccio che dovrebbe essere più rispettoso degli animali, sia per lo spazio a disposizione sia per la fruizione del pascolo e in generale il benessere. Si tratta comunque, purtroppo, di un numero molto ridotto. E resta il problema che, con pochissime eccezioni, il resto della produzione è ‘convenzionale’, ovvero intensiva. Anche attraverso il lavoro in coalizione con altre associazioni, stiamo facendo pressione a livello nazionale ed europeo perché vengano adottati sistemi di etichettatura che permettano, quando si acquistano prodotti di origine animale, di sapere con chiarezza e trasparenza come hanno vissuto gli animali.”

Cosa possiamo fare, oggi, per trovare carne di animali allevati con modalità più rispettose?

“Non è facile – afferma Pisapia – l’ideale è informarsi personalmente dalle aziende e andare a visitarle, ma questo non è quasi mai possibile, soprattutto se facciamo acquisti al supermercato. In ogni caso ci sono alcuni accorgimenti da mettere in atto: per prima cosa non considerare claim quali “100% italiano”, “allevato senza antibiotici”, o “naturale” come garanzia di benessere animale. Questi prodotti possono provenire da allevamenti intensivi che non danno alcuna indicazione concreta di come l’animale abbia vissuto. Meglio cercare prodotti da allevamento all’aperto o biologico. Ma anche in questo caso, se possibile, sarebbe utile chiamare o scrivere all’azienda per chiedere conferma dell’effettiva fruizione del pascolo.”

La questione dei prezzi

C’è poi un ultimo problema, non trascurabile: la carne biologica o comunque prodotta tenendo conto del benessere animale, ha costi più elevati dei prodotti analoghi da allevamenti convenzionali. Questo è vero ma non dimentichiamo che la carne venduta a prezzi stracciati ha dei costi nascosti che ricadono sia sulla salute che sull’ambiente.

La prospettiva più auspicabile sarebbe quindi quella di ridurre il numero di animali allevati e garantire loro condizioni di vita dignitose. Il prezzo della carne aumenterebbe ma non come si immagina e questo garantirebbe un risparmio dal punto di vista della salute e della salvaguardia dell’ambiente.

