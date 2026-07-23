È di nuovo allerta per gli integratori a base di moringa contaminati da Salmonella. Il Ministero della Salute rende noto infatti di aver ricevuto, attraverso la rete INFOSAN, la comunicazione del richiamo di alcuni integratori alimentari contenenti polvere di foglie di moringa importata dall’India, collegati a un focolaio di salmonellosi che ha interessato 38 Stati USA tra agosto 2025 e giugno 2026. In 10 mesi, le autorità sanitarie locali hanno registrato un totale di 131 infezioni da Salmonella Typhimurium, Salmonella Newport, e Salmonella Richmond, correlate al consumo di integratori a base di moringa.

Nonostante il focolaio sia considerato concluso, la Food and Drug Administration ha comunicato il richiamo di sei integratori prodotti da tre aziende diverse, Total Nutrition Inc (marchi TNVitamins e Doctor’s Pride), Why Not Natural e Superfoods Inc (marchio Live It Up).

Gli integratori di moringa segnalati

Capsule di moringa 100% biologica da 1.200 mg a marchio TNVitamins, con il numero di lotto 2800 e il termine minimo di conservazione (TMC) 02/2028;

Moringa in polvere 100% a marchio TNVitamins, con il numero di lotto 2782 e il TMC 05/2028;

Capsule di moringa ‘Ultra Potent Complete Green Superfood’ da 10.000 mg a marchio TNVitamins, in confezioni da 120 capsule, appartenenti ai lotti 2507199 con TMC 09/2027, 2512-304 con TMC 02/2028, 2793 con TMC 02/2028, 2748 con TMC 07/2027, 2725 con TMC 04/2027 e 2503104 con TMC 04/2027;

Moringa ‘Complete Green Superfood Ultra Potent’ da 10.000 mg a marchio Doctor’s Pride, in confezioni da 120 capsule, appartenenti ai lotti 2507199 con TMC 09/2027, 2748 con TMC 07/2027 e 2725 con TMC 04/2027;

Capsule di moringa biologica pura ‘Green Superfood’ a marchio Why Not Natural, con il numero di lotto A25G051con il TMC 07/2028 indicato sul fondo del flacone;

Tutti gli integratori alimentari in polvere ‘Super Greens’ a marchio Live it Up, gusti original e frutti di bosco, con lotti che iniziano con la lettera ‘A’ e tutti i prodotti in bustine monodose (stick pack) con TMC compresi tra 08/2026 e 01/2028.

Il Ministero della Salute fa sapere che gli integratori alimentari a base di moringa richiamati negli USA sono venduti principalmente online, anche attraverso piattaforme come Amazon e eBay. Pertanto si raccomanda a consumatori e consumatrici eventualmente in possesso dei prodotti sopra indicati di non consumarli.

Il precedente

Già lo scorso marzo, il Ministero della Salute aveva già diffuso un primo avviso di sicurezza relativo all’integratore alimentare a base di moringa in polvere a marchio Rosabella collegato al focolaio di salmonellosi (leggi qui l’articolo sulla prima allerta). Il mese successivo, l’azienda italiana Erbavoglio Production ha richiamato un lotto di polvere di moringa biologica a proprio marchio, sempre per la presenza di Salmonella Spp (leggi qui l’articolo sul richiamo della polvere di moringa).

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