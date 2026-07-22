Un campione di lattuga di Taylor Farms annunciato come contaminato da Cyclospora si è rivelato un falso positivo. Restano aperte le indagini.

Le indagini sull’origine dell’epidemia di ciclosporiasi negli USA si complicano. Mentre le autorità sanitarie statunitensi confermano che l’epidemia comprende cinque diversi focolai, il parassita continua a sfuggire ai test della FDA. Nel fine settimana, infatti, la Food and Drug Administration ha diffuso un comunicato in cui annunciava di aver trovato un campione di lattuga prodotto da Taylor Farms positivo a Cyclospora cayetanensis, salvo poi dover smentire la notizia il giorno successivo parlando di “falso positivo”.

Come si è arrivati a Taco Bell e Taylor Farms

La lattuga prodotta da Taylor Farms resta comunque la principale indiziata nel focolaio principale di ciclosporiasi, in corso in Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia. I Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) e la FDA avevano infatti identificato la lattuga iceberg a listarelle prodotta dall’azienda Taylor Farms in Messico e fornita ai ristoranti della catena Taco Bell come probabile veicolo del contagio grazie alle indagini epidemiologiche e al tracciamento dei lotti (ne avevamo parlato in questo articolo): più di 1.600 persone infettate da Cyclospora avevano affermato di aver mangiato in un ristorante Taco Bell nelle settimane precedenti alla comparsa dei sintomi e il 90% delle persone intervistate aveva consumato lattuga iceberg a listarelle.

Dal canto suo, Taylor Farms ha disposto il richiamo volontario di tutta la lattuga proveniente dal Messico centrale per la potenziale contaminazione da Cyclospora. Il provvedimento coinvolge i punti vendita e i ristoranti di 27 Stati e interessa prodotti distribuiti tra il 29 giugno e il 16 luglio, con scadenze fino al 3 agosto.

Cinque focolai di Cyclospora

La FDA ha confermato inoltre che l’epidemia di ciclosporiasi in corso negli USA non ha un’unica origine, ma comprende cinque diversi focolai con differenti fonti di infezione. Tre di essi sono considerati conclusi. Il focolaio principale (Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia) invece continua a registrare nuovi casi: l’ultimo aggiornamento delle autorità sanitarie del Michigan, epicentro del focolaio, parla di oltre 6mila casi, con un incremento di mille infezioni negli ultimi giorni.

Le indagini, quindi, proseguono su due fronti: da un lato verificare definitivamente il ruolo della lattuga di Taylor Farms, dall’altro identificare le fonti di infezione degli altri quattro focolai.

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