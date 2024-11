Abbiamo ricevuto una lettera in cui ci raccontano di una cena presso un ristorante “all you can eat” di Genova conclusasi con una multa. Riportiamo sotto la lettera e a seguire la risposta della catena di ristoranti di cui fa parte quello al centro della vicenda.

La lettera sull’all you can eat

Vi scrivo per segnalarvi un’esperienza che mi è capitata oggi a pranzo, e che mi sembra pertinente al vostro articolo sulla multa nei ristoranti per lo spreco alimentare. Oggi, insieme a due amici, sono andato a pranzare al ristorante All you can eat K Kaiseki, situato a Genova centro. Siamo arrivati al locale alle ore 14:00 e, appena entrati, ci hanno comunicato che la cucina avrebbe chiuso alle 14:40, quindi avremmo dovuto ordinare il più velocemente possibile.

Una volta seduti e iniziato il pranzo, un dipendente ci ha nuovamente avvisati che la cucina stava per chiudere, invitandoci a fare tutte le ordinazioni subito, anche se non avevamo ancora chiara la quantità di cibo già richiesto. Nel tentativo di sfruttare il concetto di “all you can eat”, siamo finiti per ordinare più del necessario.

Se avessimo avuto più tempo a disposizione, saremmo riusciti a consumare tutte le portate ordinate, anche con un po’ di sforzo, dato che il nostro obiettivo era evitare qualsiasi spreco alimentare. Tuttavia, quando ci è stato comunicato che il locale stava chiudendo, alcuni piatti erano ancora da terminare (due mezze porzioni di patatine, alcuni pezzi di sushi e mezza porzione di tempura).

A quel punto, abbiamo chiesto cortesemente alla cameriera se fosse possibile portare via gli avanzi con una doggy bag, proprio per evitare di buttare il cibo. La nostra richiesta, che consideriamo assolutamente normale nel 2024, ha suscitato sorpresa. La cameriera è andata a consultare un superiore e in breve sono arrivati quattro dipendenti a osservare i nostri piatti, senza dare alcuna risposta chiara alla nostra richiesta.

Uno di loro ci ha invece portato il conto direttamente al tavolo, come a volerci sollecitare a lasciare il locale. Quando siamo andati alla cassa per pagare, è successa una cosa molto spiacevole: la titolare ci ha raggiunto, ha strappato dalle mani della nostra amica lo scontrino già emesso, sostituendolo con uno nuovo, che riportava una maggiorazione di 10 euro.

Alla mia richiesta di spiegazioni, ci è stato detto che il sovrapprezzo era dovuto al cibo avanzato, che secondo loro sarebbe stato comunque buttato. Ho cercato di far notare che, con la doggy bag, avremmo evitato ogni spreco, ma la titolare è rimasta irremovibile. Inoltre, ha aggiunto che se tutti i clienti agissero come noi, ci sarebbe il rischio di abusi da parte di persone che ordinano cibo extra per portarlo a casa. Una posizione che posso comprendere in linea di principio, ma che non trovo applicabile al nostro caso, essendo noi gli ultimi clienti rimasti in sala.

Trovo discutibile, e per certi versi incomprensibile, la logica di questa “multa per lo spreco” applicata in questa circostanza. Inoltre, non mi è chiaro con quale criterio sia stato deciso l’importo del sovrapprezzo, né ritengo regolare il fatto che uno scontrino già emesso sia stato ritirato e sostituito con un altro.

Vi ringrazio per l’attenzione e spero che questa mia segnalazione possa contribuire a fare maggiore chiarezza su un tema così importante come la lotta allo spreco alimentare, che tuttavia non dovrebbe penalizzare chi cerca di agire responsabilmente. Cordiali saluti, D

La risposta della catena di ristoranti K Kaiseki

Innanzitutto ringraziamo per l’opportunità di poter dare la nostra opinione su un tema che non interessa solo noi di K Kaiseki, ma quasi tutti gli All You Can Eat in Italia. Siamo sinceramente sorpresi di aver ricevuto questa segnalazione, soprattutto perché fin dall’apertura del nostro ristorante abbiamo sempre prestato molta attenzione al tema dello spreco alimentare.

Siamo profondamente contrari agli sprechi e consapevoli che un menu All You Can Eat possa, talvolta, incentivare comportamenti poco responsabili. Per questo motivo, abbiamo introdotto una piccola penale per ogni piatto, o porzione consistente, che non viene consumato.

Nel caso di questo lettore, aveva lasciato sul tavolo due porzioni di patatine fritte, una porzione di tempera di gamberi e una di verdure, più altre porzioni di sushi mangiate a metà.

Quando i clienti arrivano al ristorante vicino all’orario di chiusura, li informiamo sempre prima di farli accomodare. Inoltre, circa venti minuti prima della chiusura, avvisiamo tutti i tavolo affinché possano fare l’ultimo ordine. Questo non è mai un invito a ordinare in eccesso, ma un modo per dare a tutti la possibilità di ordinare ciò che desiderano senza dimenticare qualche piatto che avrebbero voluto assaporare. Siamo sempre felici di accogliere e servire tutti i clienti, anche quelli che arrivano un po’ più tardi!

Tuttavia, considerando che abbiamo comunicato l’orario di chiusura in più occasioni, è fondamentale che anche i clienti valutino con attenzione quanti piatti ordinare in base al tempo a disposizione.

Da K Kaiseki, la possibilità di portare a casa il cibo avanzato (doggy bag) è sempre stata una pratica ben accetta, fin dal primo giorno. Vogliamo assolutamente che i nostri clienti possano evitare sprechi e portarsi a casa ciò che non hanno mangiato. Senza una sanzione però, c’è il rischio che qualcuno possa abusare di questa opportunità, ordinando cibo in eccesso solo per sfruttare la formula del menu fisso. Se facessimo un’eccezione, come nel caso di questo cliente, rischieremo che altri facciano lo stesso, creando un precedente difficile da gestire.

La penale non è pensata come una punizione, ma come un incentivo a riflettere sullo spreco alimentare. Vogliamo abituare i nostri clienti a non ordinare più cibo di quanto realmente possano mangiare, solo perché incluso nel menu a prezzo fisso. La doggy bag non deve essere vista come una scusa per eccedere nelle ordinazioni. Da K Kaiseki lavoriamo con ingredienti freschissimi e di qualità, il pesce arriva ogni giorno e siamo molto attenti alla sostenibilità.

Questi sono solo alcuni dei motivi che ci spingono a ritenere la sanzione necessaria per promuovere un consumo più consapevole. Siamo certi che i nostri clienti capiranno e apprezzeranno il nostro impegno per ridurre gli sprechi e garantire a tutti un’esperienza di qualità.

