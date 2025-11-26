Per le occasioni sociali, i Millennials e le persone della generazione Z, cioè i ragazzi nati a cavallo degli anni Duemila, non cercano più i classici alcolici ma, al contrario, si orientano verso bibite senza alcol o a bassissima gradazione.

Che sia così lo si vede nei numeri: se il mercato globale dei drink senza alcol (che comprende quindi anche le bevande gassate come la cola) è valutato oggi 1,4 trilioni di dollari, con una crescita annua del 7,34%, quello specifico delle bibite con poco alcol, da solo, vale 28,5 miliardi di dollari, con una crescita rispetto all’anno scorso del 5,95%, che lo dovrebbe portare, a valere, nel 2030, 28,5 miliardi di dollari. Inoltre, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 2010 e il 2020 il consumo di alcolici in Europa è diminuito di mezzo litro procapite. E ciò spiega perché le aziende stiano proponendo un numero crescente di prodotti di questo tipo come alternativa rispetto alle grandi categorie classiche della birra, del vino e dei superalcolici.

L’aumento dei lanci di nuovi prodotti sul mercato europeo, infatti, è cinque volte più rapido rispetto a quello di proposte innovative nel settore degli alcolici, e i primi oggi rappresentano l’11% delle innovazioni lanciate sul mercato. Le birre non alcoliche costituiscono il 57% dei lanci totali di birre; le bevande alcoliche aromatizzate il 18%; il vino il 15% e i superalcolici solo il 10% delle nuove proposte.

Un nuovo rapporto con ciò che si beve

Secondo il sito Food Navigator, che dedica alla nuova tendenza un approfondimento, non si tratta solo di una moda estemporanea, ma di un vero e proprio cambiamento culturale irreversibile, spinto da una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’alcol e dal desiderio di vivere in modo più sano.

Secondo il rapporto State of Beverages 2025 Trend della Keurig Dr Pepper, sono appunto i ragazzi della generazione Z e i Millennials a trainare i consumi di bevande a basso tenore alcolico o addirittura priva di alcol: il 60% di loro le preferisce a quelle tradizionali, nelle occasioni sociali. La tendenza ha un nome specifico: questi ragazzi sono “sober curious”, cioè appunto curiosi rispetto ai drink che permettono di rimanere sobri, più in linea con l’idea di uno stile di vita migliore in ogni aspetto, dall’attività fisica a ciò che si mangia o si beve.

L’alcol, per costoro, è più un’opportunità da sfruttare occasionalmente, e non più una specie di passaggio obbligato nelle occasioni sociali: in queste ultime è meglio scegliere nell’ampia gamma di proposte ormai disponibili. I ragazzi cercano in particolare bevande che apportino nutrienti, preferendo succhi e frullati, tè, tisane e kombucha, drink pressati a freddo o proteici e quant’altro, meglio ancora se addizionati di qualche estratto o molecola dalle supposte proprietà benefiche, al fine di ottenere benefici per esempio sul sonno, o sulle prestazioni mentali o fisiche e così via.

Il prezzo degli alcolici

Un altro elemento che ha un ruolo è il costo, perché gli alcolici tradizionali sono sempre più cari: secondo EUROSTAT dal 2000 il prezzo medio è quasi raddoppiato (+95%), e i giovani preferiscono spendere meno o, in caso non possano evitarlo, spendere per bevande che non siano nocive.

Tutto ciò spiega la presenza crescente di bar e locali dedicati e quella di eventi all’insegna dei drink alcol-free come il Dry January, propagandata a gran voce dai social media.

E spiega perché sul mercato si affaccino aziende e start up nuove quali le britanniche Three Spirits e CleanCo, che puntano in tutta evidenza sugli estratti vegetali come ingredienti innovativi, per elisir serviti in confezioni sostenibili. In generale, i nuovi produttori ne sottolineano la natura vegana, la scarsa presenza o l’assenza di zuccheri, l’assenza di glutine, le poche calorie, puntando proprio a quelle generazioni per le quali tutti ciò è molto importante.

Accanto a essi ci sono poi i marchi classici come Heineken, Stella Artois e Tanqueray che stanno cercando la propria nicchia, proponendo nuove versioni dei loro bestseller.

Il grande cambiamento in atto potrebbe infine offrire anche altre opportunità, per ora poco esplorate. Per esempio, si potrebbero creare nuove partnership tra produttori o tra questi e i gestori dei locali e delle strutture legate all’ospitalità come gli alberghi. Se la tendenza è davvero irreversibile, è il momento di cambiare approccio e di assecondarla, anche perché la salute ringrazia.

