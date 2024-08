È opinione comune che bere moderate quantità di alcol non solo non sia dannoso ma anzi, almeno in alcuni casi, abbia effetti positivi sulla salute. Come mai una sostanza che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è cancerogena in qualunque quantità e che ha conseguenze negative su diversi organi e sistemi può essere benefica? Quale fondamento ha questa opinione largamente diffusa, anche tra alcuni addetti ai lavori quali medici, nutrizionisti e ricercatori di vario tipo?

Nessuno, secondo uno studio appena pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs dagli esperti di salute pubblica e statistica del Canadian Institute for Substance Use Research dell’Università Victoria della Columbia Britannica, in Canada. O, per meglio dire, queste credenze hanno basi che non reggono alle verifiche più elementari, e non è dunque possibile esprimersi in merito.

La metanalisi canadese

Per verificare la solidità delle prove a favore di un teorico effetto positivo di moderate quantità di alcolici, i ricercatori hanno rivisto 107 studi che proponevano ben 724 stime di associazioni tra alcol e salute, che avevano coinvolto oltre 3,8 milioni di persone, e tra i quali c’erano stati oltre 425.000 decessi.

In assenza di ulteriori selezioni, i leggeri bevitori sembrava avessero avuto un beneficio, sul rischio di morte, del 14%. Tuttavia, eliminando il cosiddetto bias di selezione (se i campioni sono selezionati in modo non corretto, l’esito sarà viziato), cioè introducendo una serie di limitazioni metodologiche relative alla scelta dei partecipanti, per poter considerare una ricerca valida dal punto di vista statistico, l’esito è stato molto diverso.

I criteri adottati

L’età. L’età media delle persone che avevano partecipato agli studi ammessi alla seconda selezione era stata di 55 anni o meno, e tutti erano stati seguiti anche oltre l’età indicata come iniziale. Questa prima limitazione in base all’età è stata molto importante, perché tantissimi studi si sono condotti su anziani che potevano avere altre patologie o comunque aver accumulato danni da alcol per anni, e che spesso avevano smesso di bere alcol proprio a causa di problemi di salute associati a esso.

Il goccetto. Per quanto riguarda il consumo di alcol, al termine “quantità moderata” corrispondeva una quantità di alcolici che andava da uno alla settimana (cioè 1,3 grammi di etanolo al giorno o più) a due al giorno (al massimo 25 g/die), una variabilità di parametri che, di per sé, dice molto sul fatto che non c’è stata, finora, una regola relativamente certa neppure su che cosa significhi bere moderatamente. In ogni caso, qui è stato fissato un range.

I non bevitori

Gli “astemi”. Ciò che ha fatto la differenza è stata però la selezione degli studi in base a ciò che era stato considerato come controllo. Gli autori hanno infatti valutato solo studi nei quali dai gruppi di controllo, classificati come “astemi”, erano stati esclusi coloro che avevano bevuto in precedenza, anche occasionalmente, perché in questi ultimi soggetti, se ci fosse stato un danno, avrebbe essere provocato anche da bevute occasionali. Hanno quindi considerato solo gli studi nei quali i controlli erano autentici astemi.

Il fumo e la povertà: gli studiosi hanno infine escluso diversi studi perché tra le categorie non si era fatta una valutazione separata tra fumatori e non, né si era tenuto in considerazione lo stato socioeconomico, anche se entrambi questi fattori aumentano sensibilmente il rischio di morte.

La revisione dell’alcol

Così facendo, il risultato è stato molto diverso da quelli che, negli anni, hanno alimentato la leggenda che un po’ di alcol faccia bene. Si pensi, per esempio, al cosiddetto paradosso francese emerso negli anni novanta, secondo il quale i francesi, pur avendo una dieta ricca di grassi, avrebbero avuto buoni tassi di mortalità per l’abitudine a bere vino rosso: una credenza ampiamente sbugiardata, insieme al ruolo del resveratrolo. Infatti, se i gruppi di controllo, le età e gli altri fattori di rischio sono valutati correttamente, si vede che i tassi di mortalità tra bevitori leggeri e astemi sono sovrapponibili, e che in nessun caso viene fuori un beneficio associato all’alcol.

La visione dell’alcol come un elisir di lunga vita sembra essere ancora radicata nell’immaginario pubblico, hanno concluso gli autori. In realtà, bere moderatamente non allunga la vita delle persone e, di fatto, comporta alcuni potenziali rischi per la salute, incluso un aumento del rischio di alcuni tumori. Ecco perché nessuna delle principali organizzazioni sanitarie ha mai stabilito un livello di consumo di alcol privo di rischi. Semplicemente – hanno chiosato -non esiste un livello di consumo di alcol completamente sicuro.

