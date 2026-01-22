Come abbiamo raccontato in un precedente articolo, un nostro lettore ha acquistato 12 casse di bottiglie da 2 litri di acqua San Benedetto e ha avuto la spiacevole sorpresa di imbattersi in un prodotto imbevibile a causa del cattivo odore. In seguito alla segnalazione la San Benedetto ha ritirato alcune bottiglie dal consumatore, ne ha esaminato il contenuto e ha confermato che l’acqua minerale era maleodorante. La segnalazione è stata fatta anche all’AULSS3 Veneto che non ha condotto nessun prelievo, ma si è limitata a prendere atto di quanto scritto dall’azienda secondo cui la “variazione non determina tuttavia alcuna modifica dei requisiti igienico-sanitari del prodotto, come confermato dall’assenza di indici di contaminazione batterica nel campione”.

Insomma l’acqua è puzzolente ma è tutto ok, nessuna campagna di ritiro né tantomeno di richiamo. L’AULSS3 Veneto infatti ci scrive che “le non conformità non costituiscono un rischio concreto per la salute dei consumatori”. Si tratta di affermazioni a nostro parere avventate visto che le autorità non hanno effettuato alcuna analisi, ma si sono limitate ad accettare la dichiarazione aziendale a fronte di un problema reale.

Acqua San Benedetto conforme?

È vero che le analisi ufficiali valutano la sicurezza e la conformità igienico-sanitaria del prodotto, e che odore e sapore non rientrano tra i parametri di rischio. Per cui un’acqua maleodorante può essere perfettamente potabile, ma il motivo del cattivo odore l’AULSS 3 non lo ha accertato. Potrebbe essere una contaminazione batterica o un problema collegato alle bottiglie o un’altra ragione. La causa sarebbe da verificare. Anche se fosse solo un problema di odore e sapore cattivo non pericoloso per la salute, il lotto non dovrebbe essere commercializzato. Un difetto organolettico rende l’acqua non idonea alla vendita e richiede il ritiro.

Qualche anno fa, nel 2018, avevamo pubblicato la notizia di una campagna di richiamo dell’acqua minerale San Benedetto per la presenza di contaminanti idrocarburici. Anche acqua Sant’Anna nel 2017 ha avviato un ritiro da diversi supermercati per acqua con odore cattivo.

