Dopo i primi casi, continuano le segnalazioni dei consumatori mentre l’ULSS non effettua analisi: anche senza rischi sanitari accertati, per San Benedetto resta il problema della qualità e della fiducia.

Un mese dopo il primo articolo nel gennaio 2026 in cui raccontavano del nostro lettore che aveva a acquistato 12 casse di bottiglie da 2 litri di acqua San Benedetto che puzzava e la risposta dell’azienda che ammetteva il problema, abbiamo pubblicato un nuovo articolo sulle vicissitudini di un’altra persona che segnalava un analogo problema. Anche in questo caso l’azienda ammetteva nuovamente la criticità. Da allora abbiamo ricevuto 17 segnalazioni da persone che riferivano di avere acquistato acqua minerale San Benedetto che puzzava (vedi l’elenco nell’allegato). A questo punto abbiamo contattato l’ULSS3 Serenissima e inviato le segnalazioni, chiedendo se dopo la nostra prima richiesta di intervento nel gennaio 2026 fosse stato avviato un monitoraggio.

L’ULSS non interviene

Va ricordato che l’ULSS3 Serenissima, informata della vicenda, non ha mai effettuato un prelievo, ma si è limitata a prendere atto di quanto scritto dall’azienda secondo cui la “variazione non determina tuttavia alcuna modifica dei requisiti igienico-sanitari del prodotto, come confermato dall’assenza di indici di contaminazione batterica nel campione”. Insomma l’acqua è puzzolente, ma è tutto ok. L’ULSS3 Serenissima infatti a gennaio ci aveva scritto che “le non conformità non costituiscono un rischio concreto per la salute dei consumatori; non sussistono, quindi, le condizioni per procedere con l’attivazione di una notifica di allerta”. Si tratta di affermazioni quanto meno avventate, visto che le autorità non hanno effettuato alcuna analisi, ma si sono limitate ad accettare la dichiarazione aziendale a fronte di un problema reale. Adesso le segnalazioni sono 17 e vedremo cosa succederà. Per correttezza abbiamo informato anche San Benedetto.

Mai accertate le cause del cattivo odore

Il cattivo odore potrebbe essere generato da una contaminazione batterica o da un problema collegato alla linea di prelievo o di imbottigliamento. È vero che le analisi ufficiali valutano la sicurezza e la conformità igienico-sanitaria del prodotto, e altrettanto vero che odore e sapore non rientrano tra i parametri di rischio. Per cui un’acqua maleodorante potrebbe essere potabile, ma il motivo del cattivo odore l’ULSS 3 Serenissima non lo ha accertato. Un difetto organolettico rende comunque il prodotto inadatto al consumo commerciale, anche in assenza di rischio sanitario accertato. La trasparenza verso i consumatori imporrebbe la verifica ufficiale da parte dell’autorità sanitaria, controlli e una valutazione sull’opportunità del ritiro volontario anche da parte delle reti di vendita (supermercati) visto che l’acquirente ha comunque diritto alla sostituzione del prodotto non conforme e/o inidoneo al consumo (anche se sicuro) in base alla garanzia del venditore prevista dal Codice del Consumo.

A questo punto la questione non è più solo tecnica, ma di fiducia. Diciassette segnalazioni non sono un caso isolato, e il fatto che l’autorità sanitaria non abbia effettuato prelievi lascia aperti interrogativi. Anche ammesso che l’acqua sia ‘sicura’, un prodotto che puzza non è accettabile per il consumo e non dovrebbe restare sugli scaffali. In gioco non c’è solo il rispetto dei parametri di legge, ma il diritto dei consumatori a un prodotto conforme e a controlli indipendenti. Ora che le segnalazioni si moltiplicano, è lecito aspettarsi verifiche concrete, non semplici rassicurazioni basate sulle dichiarazioni dell’azienda.

Elenco delle segnalazioni ricevute sull’acqua San Benedetto maleodorante

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