Esportare acqua minerale in bottiglie di vetro come la San Pellegrino negli Stati Uniti è un insulto per l’ambiente e al buon senso. Anche bere acqua San Pellegrino o Levissima o Lete in località siciliane come Pozzallo, Scicli o Modica è incomprensibile.Vuol dire che ci sono camion che con le bottiglie di vetro percorrono più di 1.500 km di autostrada per consegnare il carico ad un magazzino che poi le distribuirà ai ristoranti. L’acqua è un bene primario che ha un costo di estrazione pressoché nullo rispetto al prezzo di vendita. Stiamo parlando di un bene che sorga da centinaia di sorgenti naturali, decine delle quali sono presenti anche in Sicilia.

L’altro elemento da considerare è che pochissime persone sono in grado di distinguere una marca da un altra. Sarebbe interessante sapere quanti consumatori riconoscono un bicchiere di acqua minerale San Pellegrino o Levissima o Lite da altre acque minerali siciliane della stessa categoria, o da un bicchiere di acqua di rubinetto filtrata spillata dagli erogatori presenti in molti ristoranti.

Bottiglie che attraversano l’oceano

L’assurdità di fare attraversare l’oceano a decine di container di acqua San Pellegrino risulta ancora più bizzarro di fronte a una direttiva UE che detta linee di indirizzo per limitare gli imballaggi e di un’altra che invita gli Stati membri a sollecitare ristoranti, mense, bar, caffetterie a servire acqua di rubinetto in contenitori riutilizzabili o ricaricabili.

Le indicazione europee dovrebbero avere un forte significato per gli italiani che hanno la pessima abitudine di bere acqua minerale sempre e dovunque, anche se quella dei rubinetti in moltissime località è in grado di fare concorrenza a quella imbottigliata se non risultare addirittura migliore.

Record di consumi in Italia

Purtroppo le belle parole devono fare i conti con una realtà disarmante. Gli italiani sono i maggiori bevitori di acqua in bottiglia al mondo, con 14,9 miliardi l’anno, seguiti dai messicani. I produttori cercano di camuffare questo record assegnandoci il secondo posto nella classifica, presentando il dato considerando i consumi in litri. In realtà, quello che conta è il consumo di bottiglie. In Messico l’acqua minerale si usa perché in diverse località quella di rete non è potabile e per questo vengono commercializzati boccioni da 10 litri. Noi beviamo 252 litri l’anno a testa in bottiglie da 2,0, 1,5, 1,0, 0,5 e da 0,25 litri. La somma supera abbondantemente i 14,9 miliardi di contenitori e questo record non è certo da invidiare.

