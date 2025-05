“Ho letto i vostri articoli sui ristoranti italiani che servono solo acqua minerale o acqua potabile filtrata venduta a caro prezzo. Come avete segnalato, all’estero non è così. Sono tornato adesso da Stoccolma, in Svezia. Ho pranzato sette volte al ristorante e non ho mai visto sui tavoli una bottiglia di acqua minerale”. Dopo avere letto questa lettera, sorge spontanea una riflessione sul perché gli italiani siano fra i grandi consumatori di acqua minerale in bottiglia con 248 litri l’anno. Si tratta di 14,65 miliardi di litri. Il Messico ci supera di 7 litri, ma lì si usano molto boccioni da 5 galloni (19 litri circa) nelle zone poco servite dalla rete idrica, che non sempre è efficiente. Premesso che dimezzare i consumi farebbe solo bene al pianeta e al portafoglio, cerchiamo di capire i motivi di questa anomalia.

Tra pubblicità ingannevoli e il silenzio dei gestori di rete

Il primo motivo riguarda le aziende imbottigliatrici, che hanno sempre fatto massicce campagne pubblicitarie vantando caratteristiche inesistenti, per convincere milioni di consumatori sull’utilità dell’acqua imbottigliata. La lobby italiana dei produttori è riuscita a creare un’immagine di un prodotto puro, il cui consumo fa bene alla salute. Le campagne pubblicitarie (spesso ingannevoli) focalizzate sul benessere e sulla leggerezza hanno creato consenso, convincendo milioni di persone che si tratta di un prodotto di qualità superiore rispetto all’acqua di rete.

Il sistema ha funzionato perché i gestori delle reti pubbliche non fanno campagne rassicurando i consumatori sulla bontà dell’acqua di rubinetto. Certo, ci sono località dove il sapore è poco gradevole per via del cloro aggiunto, oppure è contamina da inquinanti o addirittura PFAS. In questi casi consumare minerale può essere giustificato. Sul fronte opposto, però, si contano numerosi casi di acqua in bottiglia contaminata o con problemi organolettici. Il più recente riguarda il centro di imbottigliamento della famosa acqua Perrier, in Francia, che ha ritirato dal mercato centinaia di migliaia di bottiglie e ha sospeso la distribuzione per via di una contaminazione da enterobatteri. Per quanto riguarda il problema PFAS, che ha dimensioni europee, anche le minerali non ne sono esenti.

Acqua filtrata a caro prezzo

Nonostante queste criticità, la minerale ha nel vissuto dei consumatori una buona immagine. Tanto che gli adulti la prediligono a quella del rubinetto a casa e al ristorante, salvo poi constatare che negli asili e nelle scuole i loro figli si dissetano con l’acqua del sindaco. Si tratta della stessa acqua che i ristoranti filtrano e vendono a un prezzo spropositato, guadagnando mediamente 13-14 mila euro l’anno.

Pochi sanno che il regolamento europeo Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), approvato nell’aprile 2024, invita gli Stati membri a incentivare ristoranti, mense, bar, caffetterie e servizi di catering a servire acqua di rubinetto, gratis o a prezzo minimo in contenitori riutilizzabili. In Italia però non esiste una legge che obbliga i ristoratori a offrire gratuitamente l’acqua di rubinetto agli avventori e così nel 95% dei casi i locali servono bottiglie di minerale o di acqua filtrata. ​

150 euro di spesa ogni anno per l’acqua minerale

L’esito di questa politica di lobbying è sin troppo evidente. Gli italiani sono al top dei consumi mondiali e i livelli maggiori si registrano nelle regioni dove l’acqua di rete è ottima (come a Milano). Questo avviene anche se ci sono indubbi svantaggi come la fatica di portare a casa decine di cestelli, un esborso di 150 euro l’anno a persona (valore medio che equivale a una spesa doppia per molti) e l’invasione delle bottiglie di plastica fra i rifiuti. C’è da chiedersi perché in Italia non si adotta la pratica del vuoto a rendere, attribuendo un valore di 20-40 centesimi a ognuna delle 10 miliardi di bottiglie in circolazione. In questo modo si ridurrebbe drasticamente il numero di pezzi dispersi nell’ambiente e nella raccolta indifferenziata.

L’impatto ambientale dell’acqua minerale

C’è poi l’impatto ambientale correlato al trasporto dell’acqua minerale. Basta pensare alla San Pellegrino imbottigliata in Lombardia, o alla San Benedetto imbottigliata in Veneto, e trasportate a Palermo o Siracusa, a una distanza di oltre 1500 km. A dispetto di ciò, qualcuno scrive sulle bottiglie frasi come “impatto zero” o parole simili.. L’amara conclusione è che milioni di euro spesi in spot utilizzando come testimonial soubrette, calciatori e ballerini funzionano, che il lavoro sotterraneo delle lobby è molto efficace e i risultati sono evidenti. Grande assente in questo schema è l’autorità pubblica che non valorizza l’acqua di rete.

