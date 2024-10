Nei supermercati Eurospin, come in tutte le catene di discount, si trovano prevalentemente prodotti con marchi di fantasia, che fanno direttamente capo alla catena, mentre i prodotti firmati dalle aziende di marca sono poco presenti. Questo accade anche per l’acqua minerale. All’Eurospin di Ferrara, per esempio, troviamo acqua con il marchio Ginevra e bottiglie di acqua minerale a marchio Blues, che fanno entrambe riferimento alla catena di supermercati Eurospin, ma provengono da fonti diverse.

Acqua Ginevra, Guizza e San Benedetto a confronto

Ma le sorprese non sono finite. L’acqua Ginevra, in bottiglie da 2 litri, proviene dalla fonte Guizza, situata a Scorzè, in provincia di Venezia, ed è venduta a 0,11 € al litro ed è la stessa che viene commercializzata con il marchio Guizza dalla San Benedetto. In questo caso però il prezzo lievita a 0,15 €/litro (*). A Scorzè, fra l’altro, lo stesso gruppo imbottiglia l’acqua San Benedetto Benedicta, che ha caratteristiche molto simili a Guizza ma è venduta a prezzi più elevati, 0,30 €/litro (ne abbiamo parlato in questo articolo di confronto tra San Benedetto e Guizza). Possiamo dire con buona approssimazione esaminando la composizione di sali minerali e la zona di prelievo che si tratta di acque del tutto simili anche se si presentano con tre etichette diverse e sono proposte a prezzi differenti.

L’acqua minerale Blues di Eurospin

Nei supermercati Eurospin si trova anche l’acqua oligominerale a marchio Blues (altro brand che caratterizza i prodotti della catena): in bottiglie da 1,5 litri, proviene dalla sorgente Lissa, a Posina (Vicenza), ed è venduta a 0,17 € litro. Il costo per le bottigliette da 500 ml a marchio Blues, sale a 0,32 € al litro perché, nei formati più piccoli, il costo della plastica ha un peso determinante. Sulla piattaforma di Eurospin troviamo un’altra acqua minerale a marchio Blues in formato da 1,5 litri: si tratta dell’acqua Pineta sorgente Sales, imbottigliata a Clusone (Bergamo) al prezzo di 0,17 €/litro.

La catena Eurospin (come fanno anche le altre) mette i propri marchi sulle etichette di acque provenienti da fonti diverse, probabilmente in base ad accordi commerciali che portano a preferire un’acqua oppure un’altra in luoghi e momenti diversi. I prezzi di Eurospin sono comunque inferiori rispetto alla media delle bottiglie vendute nei supermercati dove i listini per i formati da 1,5-2 litri rimangono intorno a 0,30-0,40 € al litro e circa il doppio per bottigliette da mezzo litro.

Fermo restando il fatto che la scelta più conveniente è l’acqua del sindaco, leggendo le etichette si scopre che molte marche di minerale sono del tutto simili fra loro e spesso non vale la pena spendere di più per acquistare un prodotto che si differenzia poco da quelli più economici.

(*) Nota

Prezzo rilevato a settembre 2024 sulla piattaforma EasyCoop

© Riproduzione riservata Foto: Il Fatto Alimentare, Valeria Balboni

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1