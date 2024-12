Lo spot dell’Acqua Lieve è ingannevole. Lo ha stabilito il Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che con l’ingiunzione n. 38/24 del 03/12/2024 ha chiesto a Siami Spa la cessazione della pubblicità, trasmessa sulle reti Mediaset, perché ritenuta in contrasto con l’articolo 2 del Codice di autodisciplina che regola la correttezza della comunicazione commerciale.

Secondo lo IAP diverse frasi presenti nello spot “risultano esorbitanti e decettive” e l’azienda non ha fornito prove idonee a supportare le affermazioni contestate, limitandosi invece a richiamare la normativa sulle acque minerali naturali. Tuttavia, sostiene il Comitato di Controllo, il solo fatto che un’acqua sia oligominerale non può giustificare vanti come “ideale per tutta la famiglia”, “adatta a tutti: grandi, piccini, sportivi” e “con ottimo equilibrio di sali minerali”.

Le linee guida per una sana alimentazione del CREA riportano che i bambini non dovrebbero bere esclusivamente acque oligominerali, ma dovrebbero alternarle con quelle più ricche di minerali. Gli sportivi, invece, se svolgono attività fisica intensa, necessitano di acque mineralizzate e non oligominerali.

Il Comitato di Controllo contesta anche la frase “leggera perché povera di sodio”, perché l’aggettivo ‘leggero’ “è privo di un significato dimostrabile e risulta, pertanto, ambiguo ed equivoco.” Anche per questo claim l’azienda non ha portato prove a supporto. Per queste ragioni lo IAP ha giudicato lo spot ingannevole e ne ha ordinato la cessazione.

© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock, Acqua Lieve

