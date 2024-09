“Per il tuo benessere quotidiano scegli l’acqua più leggera d’Europa”. È lo slogan pubblicitario dell’acqua minerale Lauretana apparso a pagina 36 del settimanale Internazionale del 12-18 luglio 2024. A parer nostro si tratta di un messaggio ingannevole, in quanto la scelta di bere un’acqua con pochissimi sali minerali non è un elemento che si può collegare al “benessere quotidiano”.

Scegliere un’acqua minerale con un residuo fisso bassissimo, pari a 14 mg/l (come l’acqua minerale Lauretana), può essere considerata un’indicazione solo per una fascia molto ristretta di popolazione, non certo per i consumatori in generale, visto che le linee guida per una sana alimentazione degli italiani indicano di bere un’acqua con un residuo da 50 a 500 mg/l.

Lauretana e il sodio

Anche la presenza di quantità limitate di sodio non può ritenersi un elemento valido per consigliare l’assunzione quotidiana di acqua Lauretana a tutta la popolazione. Un italiano assume mediamente circa 4.000 mg di sodio al giorno. Si tratta di una quantità che secondo le indicazioni dell’Istituto superiore dei sanità dovrebbe essere dimezzata. Per ridurre veramente il sodio è indispensabile limitare l’impiego di sale da cucina e, soprattutto, mangiare cibi poco salati. L’80% dell’assunzione di sodio, proviene dai cibi pronti, da prodotti a base di cereali e da molti alimenti industriali in cui il sale è usato come conservante o per migliorare la palatabilità. La rimanente quota proviene dal sale aggiunto a tavola e in misura veramente minima dall’acqua.

Bere un’acqua come Lauretana che contiene 0,88 mg/l di sodio, rispetto a un’acqua minerale con un tenore superiore (2-4 mg/l di sodio) comporta una riduzione dell’assunzione praticamente insignificante (meno dell’1%) rispetto all’apporto giornaliero proveniente dalla dieta. I vantaggi salutistici e quindi il “benessere quotidiano” rilanciato nel messaggio pubblicitario sarebbero quindi davvero insignificanti.

La richiesta di censura

A nostro avviso i richiami alla leggerezza (presenti in quattro delle cinque frasi contenute nel messaggio) abbinati al concetto di “benessere quotidiano”, ribadito anch’esso nella pubblicità, sono fuorvianti e ingannevoli. Per questo abbiamo invitato il Comitato di controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria a censurare il messaggio.

Per dovere di cronaca va ricordato che la pubblicità dell’acqua minerale Lauretana è stata oggetto di provvedimenti del Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria. Il Giurì, con la sentenza, 85 del 2003 censurava le frasi “combatte la ritenzione idrica” , “rallenta l‘invecchiamento cellulare” e “consigliata a chi fa sport, a chi allatta, a chi cresce”, presenti nel messaggio.

