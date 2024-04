In Italia otto persone su dieci la trovano buona, ma solo un terzo la beve tutti i giorni. Colpa di pregiudizi e falsi miti sull’acqua di acquedotto, ma anche di una scarsa conoscenza dell’impronta ecologica delle acque minerali in bottiglia.

La Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite, dal 1992 ricorre ogni anno il 22 marzo e nel 2024 è stata l’occasione per tornare a riflettere sull’importanza di questa risorsa vitale per il futuro di un pianeta: attualmente 2,2 miliardi di persone non vi hanno un accesso adeguato. La giornata è anche un’occasione per analizzare le abitudini di consumo degli italiani in fatto di acqua potabile e la loro effettiva conoscenza rispetto alle problematiche emergenti, sia in termini di depauperamento delle risorse idriche, sia per quanto riguarda il legame con il cambiamento climatico e l’inquinamento.

Gli italiani e l’acqua del rubinetto

La recente ricerca condotta in Europa, Stati Uniti e Canada dalla piattaforma di sondaggi online Toluna per l’azienda Culligan dimostra che in Italia, come nel resto del Vecchio Continente, un cittadino su due non ha una reale conoscenza delle problematiche attuali legate alle risorse idriche, come l’eventuale presenza (anche nell’acqua in bottiglia) di PFAS e microplastiche. Inoltre, il 50% non conosce neppure dei vantaggi dell’acqua addolcita nella gestione e manutenzione della casa e nutre ancora immotivate diffidenze rispetto al consumo dell’acqua di rubinetto. Questo scarso livello di conoscenza comporta da un lato una limitata adesione alle pratiche quotidiane per ridurre l’impronta ecologica del consumo umano, dall’altro un’insufficiente consapevolezza circa potenziali rischi per la salute umana legati al consumo di acqua.

Dall’analisi delle abitudini di consumo dei partecipanti al sondaggio, è emerso che in Europa persiste una mancata percezione di quanto siano dannose le bottiglie in PET, non solo per i costi ecologici (in termini di CO2) legati alla produzione, al trasporto, allo smaltimento e al riciclaggio, all’eventuale dispersione nell’ambiente, ma anche in termini di rischi diretti per la salute in termini di contaminazione.

L’Italia è il Paese che consuma più acqua in bottiglia

Tuttavia secondo una ricerca appena condotta da CSA Research per Gruppo CAP (il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano), proprio l’Italia, che nei sondaggi si conferma il Paese con la popolazione più attenta al risparmio idrico in ambito domestico sia per la cura della persona (96%) che con azioni dedicate alla cura della casa (80%), è anche la nazione in cui si consuma più acqua in bottiglia nel mondo. Secondo i dati acquisiti da Mineracqua, ogni italiano beve 252 litri di acqua in bottiglia in un anno e questo dato rappresenta un record al mondo. Al secondo posto troviamo il Messico che consuma qualche litro in più, ma fa grande uso di boccioni da 10 litri, per cui il numero di bottiglie di plastica si abbassa notevolmente.

Un italiano su tre beve acqua di rubinetto

Sebbene l’acqua di rete, quella che tutti abbiamo a disposizione nelle nostre case, sia considerata buona, conveniente (*), comoda e amica dell’ambiente da 8 italiani su 10 (83,4%), solo un terzo degli intervistati la beve ogni giorno (29,2%), mentre circa un italiano su tre (27,5%) alterna quella della rete con quella in bottiglia (dati Utilitalia e Istat).

La ragione principale è che ci sono ancora troppi pregiudizi che compromettono l’utilizzo esclusivo dell’acqua di acquedotto. Tra questi l’immotivata diffidenza rispetto alla sicurezza (37% degli intervistati) e la falsa credenza (smentita dall’Istituto Superiore di Sanità) che il suo contenuto di calcare sia una possibile causa dello sviluppo di calcoli, laddove invece potrebbe contribuire alla salute ossea, proprio in virtù della sua ricchezza di calcio. Infine, per una parte degli intervistati, la scelta dell’acqua in bottiglia dipende da un fatto di gusto (al 28,8% non piace il sapore dell’acqua casalinga e il 27,2% ritiene più buona quella in bottiglia).

Di fatto consumare acqua di rubinetto rappresenta il gesto più semplice e meno faticoso che ciascuno può fare per salvaguardare l’ambiente ma anche la propria salute, dal momento che i gestori degli acquedotti europei sono tenuti a effettuare rigidi controlli obbligatori sull’acqua erogata (sia essa di falda o di sorgente). Questi test microbiologici e chimici vengono effettuati già alla fonte da cui l’acqua viene prelevata e possono arrivare a prevedere 20mila campionature all’anno per determinare oltre 700mila parametri chimici e microbiologici e per assicurare la buona qualità dell’acqua che, in ogni caso, prima di essere immessa nel complesso sistema di tubature che arriva fino alle case, viene sottoposta a numerosi procedimenti chimici (ma anche fisici e biologici) che la rendono potabile.

L’acqua italiana è più sicura della media europea

In particolare la normativa italiana sul controllo dell’acqua pubblica garantisce una sicurezza più alta rispetto alla media europea, in quanto preved controlli intermedi a campione a ogni nodo di un acquedotto, in modo da intercettare e contenere eventuali contaminazioni durante il percorso. Inoltre il recente Decreto Legislativo 18/2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha previsto l’introduzione di parametri ancora più stringenti per alcuni inquinanti come i PFAS, il boro e le microplastiche, nonché stabilito che, in attesa di una definizione di un nuovo protocollo di monitoraggio della UE, si valuti l’opportunità di impianti di filtrazione basati sulla tecnologia dell’osmosi inversa, in grado di bloccare particelle fino a 0,001 µm.

Impegno istituzionale a parte, ciò che occorre ora per riabilitare l’acqua di rubinetto presso l’opinione pubblica (e favorire la progressiva eliminazione delle bottiglie) sono campagne di educazione, sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità circa le questioni legate all’acqua. In tale direzione si impegna Gruppo CAP, che sta promuovendo l’utilizzo dell’acqua del rubinetto attraverso lo slogan “Prima di dire che non ti piace, almeno assaggiala!”, una frase che si dice spesso ai bambini, i quali tuttavia sono i primi a bere ogni giorno l’acqua del rubinetto negli asili e nelle scuole primarie. In più il Gruppo mette a disposizione una pagina web dedicata e una guida scaricabile, con molte informazioni utili agli utenti per disinnescare infondati pregiudizi sull’acqua di rubinetto e soluzioni domestiche accessorie (come filtri, caraffe) per rendere eventualmente più piacevole il consumo quotidiano e convincerli a rinunciare finalmente all’acqua confezionata.

Nota

(*) Secondo uno studio ADEC pubblicato lo scorso ottobre 2023, l’acqua in bottiglia può arrivare a costare fino da 177 a 2.777 volte in più rispetto a quella del rubinetto, con una media di 0,32 €/l al supermercato contro 0,0018 €/l a casa, a cui si aggiunge l’estremo sovrapprezzo per l’acqua in bottiglia in vendita nelle stazioni o negli aeroporti, che arriva a 5 €/l.

