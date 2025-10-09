Mentre il dibattito internazionale si concentra sulle vittime civili e sulla distruzione urbana nella Striscia di Gaza, un aspetto altrettanto grave ma meno visibile emerge dall’analisi pubblicata dal giornalista e ambientalista George Monbiot su The Guardian: la devastazione ambientale di un territorio che rischia di diventare inabitabile anche dopo la fine del conflitto. Accanto al genocidio, scrive Monbiot, “si svolge un altro grande orrore: l’ecocidio”.

Prima del 7 ottobre, secondo le stime delle Nazioni Unite, circa il 40% della superficie di Gaza era coltivata. Nonostante la densità abitativa, la Striscia era largamente autosufficiente per verdure, pollame, olive, frutta e latte. Oggi, l’ONU riferisce che solo l’1,5% dei terreni agricoli resta accessibile e intatto, pari a circa 200 ettari per una popolazione di oltre due milioni di persone.

Non solo bombardamenti

La perdita non è dovuta solo ai bombardamenti, ma a una distruzione sistematica dell’agricoltura: serre demolite, frutteti rasi al suolo dai bulldozer, colture arate e terreni schiacciati dai mezzi militari. In alcuni casi, racconta Monbiot, gli aerei israeliani hanno “spruzzato erbicidi sui campi”. Il risultato è una desertificazione di aree un tempo fertili, che contraddice la storica retorica israeliana del “far fiorire il deserto”.

Particolarmente simbolico è l’abbattimento degli ulivi, da decenni bersaglio delle operazioni militari e delle confische di terra. Gli ulivi rappresentano il 14% dell’economia palestinese e sono un elemento identitario profondo: “Se non ci sono ulivi, non ci possono essere rami d’ulivo”, ricorda Monbiot, citando l’intento di recidere ogni legame con la terra.

Da 85 a 5,7 litri al giorno

Alla distruzione del suolo si aggiunge il collasso ambientale e sanitario. Gli impianti di trattamento delle acque reflue sono in gran parte fuori uso e le acque non depurate inondano i campi, penetrano nelle falde acquifere e contaminano la costa mediterranea. L’accesso all’acqua potabile è crollato da 85 litri a persona al giorno a meno di 6 litri, secondo dati ONU. Inoltre, le operazioni militari israeliane di inondazione dei tunnel con acqua di mare rischiano di salinizzare irrimediabilmente la falda costiera, rendendo impossibile ogni futura coltivazione.

Il quadro delineato dall’UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente) è drammatico: su ogni metro quadrato di Gaza si accumulano oltre 100 kg di macerie provenienti da edifici distrutti, mescolate ad amianto, ordigni inesplosi, metalli pesanti e sostanze tossiche rilasciate dalle armi, tra cui piombo, rame, mercurio e uranio impoverito. Diverse inchieste internazionali hanno inoltre segnalato l’uso di fosforo bianco, vietato come arma incendiaria, che lascia dietro di sé una contaminazione duratura del suolo e dell’acqua.

Genocidio e ecocidio

Questa devastazione ecologica, spiega Monbiot, non è un effetto collaterale, ma una strategia deliberata per distruggere “la fermezza ecologica” del popolo palestinese: il suo rapporto vitale con la terra e con le risorse naturali. La somma di genocidio ed ecocidio, sostiene, dovrebbe essere valutata alla luce dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che include tra i crimini di guerra la distruzione intenzionale dell’ambiente naturale.

Le conseguenze ambientali della guerra si estendono anche al clima globale. Il solo processo di ricostruzione di Gaza, se mai sarà possibile, genererebbe emissioni paragonabili a quelle annuali di un intero Paese di medie dimensioni. Dalle parole conclusive di Monbiot emerge la pressoché impossibilità di vivere a Gaza quando finiranno i bombardamenti.

Riquadro: Gaza prima e dopo la guerra – dati essenziali

Indicatore Prima del 7 ottobre 2023 Oggi (stime ONU 2024–2025) Terreni agricoli coltivati 40% della superficie 1,5% (circa 200 ettari) Autosufficienza alimentare Alta per ortaggi, pollame e latte Praticamente nulla Accesso all’acqua potabile 85 litri a persona/giorno 5,7 litri a persona/giorno Detriti stimati (UNEP) — 107 kg per metro quadrato Ulivi produttivi Centinaia di migliaia Distrutti o inaccessibili

Nota redazionale

Questo articolo è un adattamento e una sintesi dell’editoriale di George Monbiot pubblicato su The Guardian con il titolo “Israel’s ecocide in Gaza sends this message: even if we stopped dropping bombs, you couldn’t live here” pubblicato il 27 settembre 2025.

Le informazioni e i dati citati provengono da rapporti del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) e da analisi dell’Observatory on Conflict and Environment (OCE).

