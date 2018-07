Gli italiani sono grandi amanti del gelato e l’estate è la stagione in cui va per la maggiore, in particolare quello artigianale, da mangiare passeggiando. Questa denominazione, che vediamo nell’insegna della maggior parte delle gelaterie, è molto ambigua perché la legge definisce “artigianale” qualsiasi gelato che sia stato preparato sul posto tramite miscelazione e contemporaneo congelamento degli ingredienti.

Ora, però, è noto che a fronte di pochissime gelaterie in cui questo dolce è prodotto senza nessun ingrediente industriale, a partire da latte, panna, uova, frutta fresca e così via, in tutti gli altri casi si utilizzano addensanti, emulsionanti, stabilizzanti in quantità molto diverse a seconda delle scelte del gelataio. Si va dal “neutro”, miscela di addensanti che si aggiunge agli ingredienti (latte, zucchero ecc.), per stabilizzare e dare consistenza, nella quantità di pochi grammi per chilo di gelato, a miscele che possono pesare fino all’80%, prodotti in polvere cui “l’artigiano” deve aggiungere solo latte, o addirittura acqua, nei casi in cui comprendano anche il latte il polvere (ne abbiamo parlato qui).

Per un palato allenato, il gelato più buono, in cui prevalgono gli ingredienti freschi, non è difficile da individuare, è chiaro però che per distinguere una dall’altra le diverse modalità di produzione, sarebbe sufficiente leggere l’elenco degli ingredienti: dove sono più numerosi gli additivi, quelli indicati dalle sigle E, è possibile che ci sia grande impiego di semilavorati pronti e probabilmente è stata utilizzata una minore quantità di ingredienti freschi. Purtroppo però, il cartello con gli ingredienti non è sempre esposto, anzi sono numerose le gelaterie in cui questo non è disponibile o non rispetta le regole imposte dall’attuale legislazione. “Ogni gelatiere – dice Roberto Lobrano, fondatore e presidente dell’associazione Gelatieri per il gelato – è obbligato a mostrare l’elenco degli ingredienti. Questi dovrebbero essere specificati per ogni gusto, in ordine di quantità decrescente.”

Abbiamo fatto un giro in alcune delle più rinomate gelaterie di Bologna, per vedere se questo elenco era disponibile e che cosa comprendeva.

Nella gelateria Gianni (dal 1976), l’elenco non è facile da individuare, ma è esposto. Gli ingredienti dei gelati al latte, tralasciando alcuni di quelli che caratterizzano i diversi gusti, sono questi: latte, panna, crema di latte, yogurt, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, tuorlo d’uovo, cioccolato, cacao, grassi vegetali, wafer, latte in polvere, aromi, addensanti (E410, E456, E401, E405, E412, E407) emulsionanti (E473, E471…), coloranti (E150, E132). Per i gelati a base di frutta e ortaggi l’elenco è questo: acqua, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, latte, frutta, ortaggi, scorza di agrumi grattugiata, aromi, acido citrico, addensanti E407 carragenina, E410, E401, E405, E466, E412, E440, emulsionanti: E471 mono e digliceridi degli acidi grassi, acidificante E330, E334, coloranti E150, E132, E161, E150, E131, cremolati di frutta.

Tutti gli additivi sono autorizzati e in gran parte sono giudicati “accettabili” dall’associazione di consumatori Altroconsumo, che ha catalogato gli additivi alimentari in base alle informazioni scientifiche disponibili. La presenza di tanti addensanti diversi, oltre a emulsionanti e coloranti, in ogni caso fa pensare che questa gelateria utilizzi preparati in cui gli stabilizzanti e gli emulsionanti sono già inclusi.

Sono diversi gli ingredienti usati nella gelateria Gelatauro, poco distante. L’elenco, appeso al muro, per i gelati a base di latte riporta questa lista: latte intero fresco e panna fresca min. 75%, zucchero, uova bio, cacao, latte in polvere scremato spray 2,5%, fruttosio/destrosio 2-3%, vaniglia naturale, cioccolato fondente (fave di cacao, burro di cacao, zucchero e vaniglia naturale). Stabilizzanti: E412 (farina di semi di guar), E410 (farina di semi di carrube), lecitina di girasole. Gli stabilizzanti utilizzati sono tre e gli stessi si trovano nei gelati alla frutta, che sono preparati con frutta fresca, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, destrosio/fruttosio e vaniglia naturale. Non sono presenti emulsionanti né coloranti; l’elenco degli ingredienti che caratterizzano i vari gusti comprende prodotti ricercati come pistacchi, nocciole e mandorle italiani, aspetto che denota una notevole attenzione per la qualità.

È simile a questo l’elenco di Galliera 49, piccola gelateria molto apprezzata, che punta sulla genuinità. Gli ingredienti sono esposti in posizione ben visibile e quelli della “base” per le creme sono questi: latte fresco intero pastorizzato dell’Alto Adige, panna fresca pastorizzata dell’Alto Adige, tuorlo d’uovo fresco, zucchero di canna, glucosio di mais, cacao magro, massa di cacao, latte condensato zuccherato da solo latte italiano, zucchero invertito autoprodotto da zucchero di canna, latte in polvere da solo latte italiano, kuzu, farina di semi di carruba. Gli ingredienti caratterizzanti sono pistacchi di Sicilia, nocciole del Piemonte e via di questo passo. Per i sorbetti: frutta fresca o congelata, acqua, zucchero di canna, glucosio di mais, cacao magro, massa di cacao, spezie, kuzu, polpa del frutto di baobab, farina di semi di carruba. In questo caso mancano emulsionanti chimici e coloranti, mentre come addensanti si utilizzano farina di semi di carruba, kuzu (la fecola di una leguminosa di origine giapponese) e il frutto del baobab.

Alla gelateria delle Moline, piccola ma apprezzata gelateria, attiva dal 1978, il gestore è molto disponibile per parlare degli ingredienti utilizzati nei gelati, però l’elenco non è disponibile, nemmeno su richiesta.

Infine la gelateria Gelato di San Crispino, a due passi dalla torre degli Asinelli, espone gli ingredienti di ogni gusto in un cartello enorme, che occupa buona parte della vetrina. Anche in questo caso si punta sulla genuinità, la crema alla vaniglia per esempio, è preparata con: latte intero, saccarosio, tuorlo d’uovo, panna, latte magro in polvere, zucchero invertito, semi di carruba macinati, vaniglia Burbon. In questo caso al posto della dicitura “farina di semi di carrube”, o E410, si riporta “semi di carruba macinati”: la sensazione è di una maggior “naturalità” anche se si tratta della stessa cosa. Il Gelato di San Crispino utilizza ottimi ingredienti, ma non si tratta di gelato artigianale perché viene preparato nella sede centrale, a Roma, città in cui sono presenti quattro punti vendita, mentre l’unico distante dalla sede di produzione è questo di Bologna.

Una cosa analoga, anche se molto più estesa accade per Grom, la più conosciuta catena di gelaterie italiana: la miscela di ingredienti per il gelato, tutti di qualità elevata, viene preparata in una sede unica, poco fuori Torino, lasciando ai punti vendita solo la fase finale di mantecazione. Durante questo processo la miscela viene raffreddata rapidamente e mantenuta in continua agitazione, in questo modo, grazie all’incorporazione di aria, il gelato passa dallo stato liquido a quello solido, acquisendo la consistenza cremosa che tutti apprezziamo. Gli ingredienti comuni nei gelati di Grom a base di latte sono: latte fresco intero di Alta Qualità, zucchero di canna bianco (saccarosio), destrosio, addensante (farina di semi di carruba).

Forse grazie alle tecnologie produttive e alle possibilità di trasporto refrigerato sempre più efficienti da alcuni anni a questa parte si sono diffuse numerose catene (ne abbiamo parlato qui), il cui approccio è ben diverso da quello dell’artigiano, che comunque propongono prodotti di qualità elevata. È evidente che è necessaria una legge che faccia chiarezza nel settore, per distinguere il gelato delle catene da quello artigianale e per distinguere i veri prodotti artigianali da quelli in cui prevalgono i semilavorati (basterebbe fissare una percentuale in peso).

“Il gelato di alcune catene – dice Lobrano – prodotto in un laboratorio centralizzato, non può essere definito artigianale, ma se queste utilizzano ingredienti di qualità forniscono comunque un servizio ai consumatori. Quello prodotto in un piccolo laboratorio non è detto che solo per questo sia migliore o più genuino, perché sono tanti gli “artigiani” che utilizzano semilavorati cui basta aggiungere un po’ d’acqua, e devono essere distinti dai veri artigiani che magari utilizzano pochi grammi di “neutro” e ingredienti freschi di buona qualità, riuscendo così a produrre ottimi gelati.”

“I soci di Gelatieri per il Gelato – continua Lobrano – invitano i clienti a prendere visione del cartello, o meglio del “libro” degli ingredienti, che in questo modo non è più un adempimento legislativo dovuto, ma uno strumento per comunicare la qualità.”

Noi consumatori possiamo fare la nostra parte: solo leggendo l’elenco degli ingredienti – che deve essere esposto! – possiamo imparare a distinguere le diverse tipologie di gelato e fare una scelta che tenga conto non solo del gusto ma anche della genuinità dei prodotti. Per districarsi tra le gelaterie artigianali e distinguere quelle che lo sono solo di nome, da quelle di fatto, è utile il manuale “Il mondo del gelato”, scritto da Lobrano ed edito da Slow Food Editore.

© Riproduzione riservata

