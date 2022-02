Il Parlamento europeo ha approvato gli emendamenti alla strategia anti-cancro in cui viene inserita una differenziazione, nelle etichette sul vino, tra il consumo e l’abuso. Il testo approvato sottolinea la differenza fra ‘consumo nocivo’ e ‘consumo moderato di bevande alcoliche’, precisando che non è il consumo in sé a costituire un fattore di rischio per il cancro. Dal testo è stato cancellato anche il riferimento ad avvertenze sanitarie in etichetta, ed è stato introdotto l’invito a migliorare l’etichettatura delle bevande alcoliche ‘includendo informazioni su un consumo moderato e responsabile’. La proposta di aggiungere un’etichetta a semaforo, caratterizzata dal colore nero per via della tossicità dell’alcol, non è stata presa in considerazione.

Questi emendamenti hanno ottenuto l’appoggio degli europarlamentari con 381 voti contro 276. La sostituzione del riferimento alle avvertenze sanitarie con l’invito a fornire informazioni su un consumo moderato e responsabile è passata con 392 voti contro 251. Meno severa anche la formula sul divieto di sponsorizzazione degli eventi sportivi. A difesa del vino si erano schierati buona parte degli europarlamentari italiani. In un comunicato Confagricoltura accoglie con soddisfazione “Il reinserimento del concetto di pericolosità dell’ ‘abuso’ di alcol e non dell’uso di alcol in sé: la misura in cui il vino e le altre bevande alcoliche possono costituire un fattore di rischio dipende in modo significativo non solo dalla modalità, dalla quantità e dalla qualità del prodotto consumato, ma anche dalla predisposizione genetica e dal modello dietetico in cui vengono consumate le bevande alcoliche”.

Le proposte bocciate dall'Europarlamento però non sono però così infondate. Per rendersene conto basta leggere il report pubblicato dall'Alcohol Health Alliance (AHH) che rivela i risvolti critici dovuti alla carenza di informazioni nutrizionali sulle etichette. Lo studio diffuso in questi giorni ha analizzato 30 bottiglie di vino rosso, bianco, rosato, fruttato e frizzante di 10 marche leader nel Regno Unito. Si è così scoperto che il vino può contenere da 0 g a 59 g di zuccheri liberi per bottiglia. C'è di più, solo il 20% delle etichette prese in esame riporta il contenuto calorico, mentre nessuna mostra la quantità di zucchero. Secondo l'AAH in questo modo i bevitori non vengono informati su quante calorie ci sono. Le linee guida del governo britannico raccomandano non più di 25 g di zuccheri liberi al giorno per un adulto (con un fabbisogno calorico da 2.000 kcal). È quindi possibile raggiungere quasi tutto il quantitativo bevendo due bicchieri di medie dimensioni scegliendo fra alcuni dei vini dolci più popolari sul mercato. Sir Ian Gilmore, presidente dell'AHA, ha dichiarato: "L'attuale esenzione dell'alcol dalle norme sull'etichettatura di cibi e bevande è assurda. Gli acquirenti che acquistano latte o succo d'arancia hanno contenuto di zucchero e informazioni nutrizionali a portata di mano. Ma queste informazioni non sono richieste quando si tratta di alcol, un prodotto che non solo alimenta l'obesità ma con danni alla salute diffusi e collegato a sette tipi di cancro". Va però ricordato che le regole britanniche sono diverse da quelle dell'Ue dove, a partire dal 1 gennaio 2023 (secondo quanto previsto dai regolamenti della nuova Politica Agricola Comune PAC 2023-2027 e al termine di un periodo transitorio nel quale i produttori avranno il tempo di adeguare i loro prodotti) anche le etichette del vino riporteranno i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti.