Veganuary: l’occasione di sperimentare una dieta veg con il supporto dell’esperienza collettiva

La proposta è quella di passare dalle vivande succulente delle festività a una dieta a base di verdure, legumi e cereali, almeno per un mese. L’iniziativa, denominata Veganuary, è stata lanciata nel 2014 da un’organizzazione no profit britannica e invita i cittadini di tutto il mondo a rinunciare per un mese agli alimenti di origine animale per proteggere l’ambiente, prevenire la sofferenza animale e migliorare la salute di milioni di persone. L’associazione propone una piattaforma online per vivere collettivamente l’esperienza con un sostegno psicologico, ma anche con ricette di cucina e consigli nutrizionali. L’anno scorso, oltre 500 mila persone in 209 paesi hanno partecipato all’iniziativa e l’obiettivo dei promotori è aumentare queste cifre, coinvolgendo aziende e ristoranti in tutto il mondo.

Ma quali sono i vantaggi, o gli svantaggi, di una dieta vegana? “Intanto bisogna fare una distinzione – spiega Lelio Morricone, responsabile del servizio di Diabetologia e malattie metaboliche all’istituto clinico Sant’Ambrogio di Milano e docente presso la scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione all’Università degli studi di Milano –. Molti scelgono di rinunciare agli alimenti a base animale per ragioni etiche legate al benessere animale e alla tutela dell’ambiente e queste sono posizioni assolutamente accettabili, anche il comitato esperti di Lancet sostiene che ridurre il consumo di alimenti di origine animale, orientandosi verso altre fonti proteiche come i legumi o i cereali, sia necessario per il bene del pianeta. Quando però si parla di scelte nutrizionali, dobbiamo attenerci alle evidenze scientifiche e, considerando queste ultime, la dieta più vantaggiosa è quella pesco-vegetariana, che esclude la carne, ma comprende pesce, latticini e uova. Meglio ancora se lo fa attenendosi alle indicazioni della dieta mediterranea, della cui validità abbiamo solide conferme”.

È importante ricordare, infatti, che escludere o includere alcuni alimenti non è sufficiente a rendere sana una dieta. “Un’alimentazione vegana a base di cibi pronti, spesso troppo ricchi di sale ed eccipienti – osserva Morricone –, può essere molto squilibrata e meno sana di una dieta onnivora, con poca carne, accompagnata da abbondanti dosi di alimenti vegetali conditi con olio extravergine d’oliva”. Più in generale, la dieta vegana può esporre a rischi di carenze: la più nota, ma non l’unica, è quella di vitamina B12, collegata secondo alcuni studi a un possibile incremento di ictus, si sconsiglia quindi di adottarla senza la supervisione di uno specialista. “Quest’indicazione riguarda in particolare i bambini – ricorda Morricone –, che hanno bisogno di un’alimentazione molto varia”.

Tra gli aspetti positivi dell’alimentazione vegetariana, c’è invece il fatto di escludere i grassi animali. “Si tratta di grassi – spiega Morricone – che dovrebbero comunque essere limitati, a favore dell’olio d’oliva. Il principale aspetto positivo è poi l’abbondanza di fibre, vantaggiosa da vari punti di vista: riequilibra la flora batterica, favorisce la regolarità intestinale e ha un effetto positivo sul metabolismo, oltre ad aumentare il senso di sazietà”. Le indicazioni nutrizionali più autorevoli indicano che è bene limitare il consumo di proteine soprattutto, ma non solo, di origine animale. “È invece molto importante avere un apporto glucidico adeguato – spiega Morricone –: è sbagliato demonizzare i carboidrati, come propongono alcune diete di moda. Sappiamo infatti che le diete low carb a lungo termine aumentano il rischio di mortalità”.

Ci sono poi altre regole da non dimenticare: è importante idratarsi correttamente e ridurre l’apporto di sale. “Ma soprattutto – sottolinea Morricone –, bisogna limitare il consumo di alimenti ultra-trasformati, spesso ricchi di sale e grassi scadenti”. Se la dieta vegana può essere una scelta etica, insomma, per la salute è importante scegliere un’alimentazione di qualità. “Questo – chiarisce Morricone – vuol dire preferire prodotti di stagione, conoscere la provenienza delle materie prime e valutare l’elenco degli ingredienti, per sapere che cosa c’è in quello che mettiamo in tavola”. Resta da capire se l’esperienza di Veganuary convincerà ad abbandonare i cibi di origine animale o, perlomeno, a non eccedere, visto che anche l’Oms consiglia di non superare i 300 grammi di carne alla settimana. “In realtà – conclude Morricone –, un paio di settimane possono essere sufficienti per cambiare abitudini alimentari, lo vediamo in chi deve abituarsi a una dieta iposodica, mentre il concetto di gusto personale si affina nel tempo”. Forse alcuni dei piatti sperimentati durante il Veganuary potrebbero diventare una piacevole abitudine anche per chi torna a un regime alimentare onnivoro.

© Riproduzione riservata; Foto: AdobeStock, Fotolia

