Chi deve stare attento alle concentrazioni dei grassi nel proprio sangue deve evitare, o comunque limitare molto il consumo delle uova, assai ricche di colesterolo? La risposta, stando a uno studio appena pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition dai nutrizionisti dell’Università dell’Australia del Sud di Adelaide, è semplice: niente affatto. Non è il colesterolo delle uova che fa salire i livelli di quello ematico, e non si deve quindi rinunciare a un alimento che, oltre al colesterolo, contiene vitamine del gruppo B e D, proteine di qualità e grassi positivi per la salute. Piuttosto, ci si deve guardare da altri protagonisti della dieta e in alcuni paesi della prima colazione insieme alle uova: i grassi saturi, perché è da essi che possono arrivare le sorprese più amare.

Separare i tipi di grassi, come le credenze dalla verità

Per fugare una volta per tutte i dubbi sul colesterolo delle uova, i ricercatori australiani hanno reclutato una sessantina di persone dell’età media di 39 anni, con un indice di massa corporeo di 25,8 (e quindi normopeso) e con valori di colesterolo cosiddetto cattivo, e cioè di LDL, inferiori a 135,3 microgrammi per decilitro di plasma, ampiamente nella norma). Quindi hanno chiesto a tutti di seguire, in sequenza, tre diversi tipi di dieta, ciascuna delle quali assicurava le stesse calorie, per cinque settimane.

Nello specifico, una – chiamata EGG – prevedeva due uova al giorno, e quindi un elevato apporto di colesterolo (circa 600 milligrammi al giorno), ma una bassa concentrazione di acidi grassi saturi (6%).

La seconda, denominata EGG-FREE, prevedeva invece poco colesterolo (300 milligrammi) senza uova e un elevato tenore di acidi grassi saturi (12%). Infine, la terza, di controllo, chiamata CON, contemplava un elevato valore di colesterolo (600 mg al giorno), un altrettanto alto quantitativo di grassi saturi (12%) ma solo un uovo alla settimana.

I risultati

Alla fine del periodo delle diete, e quindi dopo 15 settimane, i risultati sono stati molto chiari. Rispetto al regime di controllo, chi aveva seguito la dieta EGG, ma non la EGG FREE aveva avuto un abbassamento delle LDL, passato da una media di 109 (nella dieta CON) a 103 (nella EGG) e a 107,7 (nella EGG FREE). L’assunzione di due uova al giorno con pochi grassi saturi è stata quindi la migliore. Viceversa, in tutte e tre le tipologie, a un elevato quantitativo di grassi saturi è corrisposto un incremento di LDL, mentre il colesterolo totale è rimasto stabile.

Un solo effetto non positivo è risultato associato alle uova: quello sulle dimensioni delle particelle di LDL, che sono tanto meno pericolose quanto più sono grandi. Con la dieta EGG sono aumentate quelle con il diametro inferiore e diminuite quelle più grandi, rispetto alle altre due diete, e questo potrebbe controbilanciare, in piccola parte, i benefici delle uova in una dieta con pochi grassi.

Colesterolo o grassi?

I dati dimostrano comunque che la responsabilità dell’incremento di LDL non è da attribuire al colesterolo che arriva dalle uova, ma ai grassi saturi che, nel caso della prima colazione australiana, possono provenire dalle fette di bacon che di solito accompagnano le uova. Anzi, proprio grazie alla significativa concentrazione di grassi insaturi, le uova possono contribuire a far abbassare le LDL, anche quando se ne mangiano due al giorno tutti i giorni.

In Australia ogni anno 18 milioni di persone, pari a una ogni 12 minuti, perdono la vita a causa di una patologia cardiovascolare, e le uova sono molto presenti nella dieta. Indagare i rapporti tra uova, colesterolo, grassi vari e rischio cardiovascolare è quindi importante, per capire che tipo di consigli dare sia alla popolazione in salute che a quella già esposta ai pericoli derivanti dall’eccesso di grassi nel sangue.

