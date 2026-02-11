Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tisana a marchio FOODNESS. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di tracce di latte e derivati non indicate in etichetta. La tisana al gusto di mirtillo e melograno si presenta in capsule solubili, compatibili per l’utilizzo con le macchine per caffè Dolcegusto®.

Il prodotto in questione è venduto in box da 10 capsule del peso netto di 150 g – 5,29 oz, con il numero di lotto L29R25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/12/2027.

FOODNESS SPA ITALIA ha prodotto la tisana in capsule richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in Via Empoli 36 – 47838 Riccione (RN) – ITALIA.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone allergiche di non consumare le tisane con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo delle tisane in questione è sicuro per le persone che non soffrono di allergie alimentari.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0376 348 377 oppure all’indirizzo email quality@foodness.it.

