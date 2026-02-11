MENU
Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di tisana a marchio FOODNESS. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di tracce di latte e derivati non indicate in etichetta. La tisana al gusto di mirtillo e melograno si presenta in capsule solubili, compatibili per l’utilizzo con le macchine per caffè Dolcegusto®.

Il prodotto in questione è venduto in box da 10 capsule del peso netto di 150 g – 5,29 oz, con il numero di lotto L29R25 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/12/2027.

foodness melograno e mirtillo tisane capsule richiamo 2026 tisana
Le capsule di tisana richiamate

FOODNESS SPA ITALIA ha prodotto la tisana in capsule richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in Via Empoli 36 – 47838 Riccione (RN) – ITALIA.

A scopo precauzionale, si raccomanda a tutte le persone allergiche di non consumare le tisane con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo delle tisane in questione è sicuro per le persone che non soffrono di allergie alimentari.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda al numero 0376 348 377 oppure all’indirizzo email quality@foodness.it.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 21 richiami, per un totale di 60 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

