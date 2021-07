Test Francese boccia oli extravergini di oliva: troppi difetti nella prova di assaggio, 16 su 26 bocciati

Secondo la rivista dei consumatori Francesi Que Choisir più della metà dell’olio extravergine in commercio venduto nei supermercati si potrebbe declassare a olio vergine di oliva. Nella lista dei prodotti bocciati troviamo anche marche italiane come: Carapelli Classico e Carapelli Bio, Costa d’Oro e Monini Classico e Primadonna di Lidl_; mentre mentre meritano il podio dei vincitori Auchan, Chateaux Virant e Carrefour.

Secondo il Coi (Consiglio oleicolo internazionale) l’olio extravergine non deve avere difetti sensoriali e deve rispettare anche una serie di parametri come il basso profilo di acidità, e avere un contenuto ridotto di perossidi. Purtroppo la prova più importante è quella sensoriale per valutare l’assenza di difetti di sapore e odore. Questa prova, condotta da un gruppo di esperti specializzati nell’assaggio dell’olio, non viene superato da molte marche e per questo i campioni vengono declassati a olio vergine. La nuova classificazione non comporta alcun rischio per la salute, ma si tratta di una nota commerciale importante perché l’olio di oliva vergine costa di meno, proprio per via dei difetti. La rivista ha esaminato anche la presenza di contaminanti e ha condotto prove fisico-chimiche sui vari campioni, ma quasi tutti hanno superato bene queste prove. La maggior parte degli oli bocciati presentava valori chimici ai limiti di legge ma è stata declassata, nel test comparativo, per via di difetti nel sapore e nell’odore. Il problema potrebbe essere stato dunque dovuto a condizioni di stoccaggio o di trasporto delle bottiglie condotto in modo non ideali.

Rispetto ad analoghi tets condotti nel passato, la situazione del mercato oleario francese sembra in netto peggioramento. Nel 2019, infatti, furono declassati solo 5 oli su 25, 6 su 15 nel 2017 e 8 su 28 nel 2015. È importante rilevare come nel numero di giugno la rivista Il Salvagente ha effettuato un test comparativo molto simile a quello dei francesi, giungendo a bocciare 7 marchi su 15 per motivi simili. La conclusione è che in commercio capita di acquistare olio extravergine che in realtà ha le caratteristiche di un vergine. Prova ne è il fatto che al supermercato la categoria “vergine” è pressoché introvabile.

La maggior parte degli oli bocciati presentava valori chimici ai limiti di legge ma sono stati declassati per via di difetti riscontrati nella fase di assaggio. Il problema si difendono le aziende produttrici potrebbe essere individuato nelle condizioni di stoccaggio o di trasporto non ideali. Caustico il giudizio dei redattori di Que Choisir: “è vero che le nostre analisi riguardano solo un singolo lotto di ogni olio, quindi non si può parlare di frode sistematica o intenzionale da parte dei marchi. Resta il fatto che, per i lotti incriminati, i prodotti testati non erano conformi! Gli sfortunati consumatori che li hanno acquistati sono stati quindi ingannati.” La conclusione è che in commercio capita di acquistare olio extravergine che in realtà ha le caratteristiche di un vergine. Prova ne è il fatto che al supermercato la categoria “vergine” è pressoché introvabile.