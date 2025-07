Una sentenza storica in Galizia (Spagna) ha riconosciuto per la prima volta in Europa che l’inquinamento prodotto dagli allevamenti intensivi può violare i diritti fondamentali della popolazione. Il Tribunale Superiore di Giustizia di Galizia (TSXG) ha condannato la Xunta (il governo regionale) e la Confederación Hidrográfica Miño-Sil per non aver controllato, per oltre vent’anni, l’impatto ambientale degli oltre 300 megallevamenti di suini e pollame attivi nella comarca (regione) di A Limia, attorno al bacino idrico di As Conchas. L’area è oggi satura di nitrati, antibiotici e cianobatteri, con un grave degrado ambientale e condizioni di vita definite dai giudici “intollerabili”.

Secondo la Corte, le amministrazioni hanno violato il diritto alla vita e all’integrità personale, in relazione all’inviolabilità del domicilio, alla proprietà e all’accesso all’acqua potabile. Gli abitanti, infatti, da anni convivono con odori nauseabondi, gas irritanti e la costante ansia di utilizzare l’acqua dei pozzi o del rubinetto. La sentenza – 113 pagine approvate in tempi record – obbliga le autorità a porre rimedio immediato al degrado ambientale e a garantire acqua sicura. Prevede inoltre un risarcimento mensile di mille euro ai cittadini coinvolti, fino a un massimo di 30mila euro per ciascuno.

La causa contro l’inquinamento degli allevamenti intensivi

La causa – riporta il quotidiano spagnolo El País – intentata da sette residenti, dall’Associazione di quartiere del villaggio di As Conchas (Lobeira, provincia di Ourense) e dalla Confederazione Spagnola dei Consumatori e degli Utenti (CECU) con il contributo legale di ClientEarth e Friends of the Earth. In aula gli esperti hanno evidenziato la presenza nell’ambiente di nitrati, il problema degli odori insopportabili e delle falde contaminate. Fatti che hanno portato il tribunale a stabilire come le autorità abbiano ignorato gli obblighi previsti sia dalla Costituzione spagnola sia dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo.

Per la prima volta, un tribunale europeo applica il paradigma dei diritti umani alla gestione degli allevamenti intensivi. Non si tratta solo di una questione ambientale, quindi ma di salute pubblica, trasparenza istituzionale e giustizia sociale. La sentenza riconosce il disagio causato dall’emissione di gas e dagli odori provenienti dal bacino idrico. I magistrati sottolineano che la “situazione di rischio per la salute derivante dal consumo e dall’uso dell’acqua, a causa dell’alta concentrazione di nitrati e cianobatteri” provoca “angoscia e ansia” per il prolungarsi nel tempo, “quasi 24 anni”. I Giudici evidenziano anche la gestione inefficace dei rifiuti, che finivano in luoghi non controllati senza verificare la possibile presenza di antibiotici e sostanze chimiche derivate da farmaci veterinari, che hanno saturato il terreno, con un danno ambientale evidente.

Anche in Italia emergono criticità simili

In Italia, il tema dell’inquinamento da nitrati legato alla zootecnia intensiva è da tempo oggetto di attenzione da parte di ARPA e ISPRA. La Relazione ISPRA-Sintai per il quadriennio 2020-2023 (la più recente) conferma che molte falde acquifere nelle regioni del Nord – in particolare Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto – mostrano concentrazioni di nitrati superiori ai limiti di legge (50 mg/l), soprattutto in zone con alta densità di allevamenti suinicoli e avicoli. In alcune aree della provincia di Brescia, ad esempio, si registrano superamenti sistematici in oltre il 30% dei punti di monitoraggio.

A causa della dispersione di liquami zootecnici non sempre gestiti in modo corretto, il carico di azoto complessivo spesso supera la capacità dei suoli di assorbirlo, provocando accumuli pericolosi per la salute umana e l’ecosistema. Alcune province lombarde e venete sono state infatti individuate come “zone vulnerabili ai nitrati” (ZVN), soggette a vincoli per l’uso dei fertilizzanti organici. Nell’ultima relazione, tuttavia, si evidenzia un leggero miglioramento della qualità delle acque sotterranee e superficiali.

La situazione italiana, sebbene regolata da normative nazionali e direttive europee, risente della difficoltà a far rispettare limiti e controlli in territori con una forte pressione produttiva. La sentenza galiziana può rappresentare un precedente giuridico e culturale importante anche per il nostro Paese, richiamando le istituzioni alla responsabilità e i cittadini alla consapevolezza.

