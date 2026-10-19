Secondo le sorveglianze Passi e Passi d’Argento, il 43% degli adulti e il 54% degli over 65 è in eccesso ponderale. Dati stabili rispetto al biennio precedente.

Nel nostro Paese, il 43% degli adulti è in sovrappeso o in condizioni di obesità. Tra gli over 65, però, il tasso di eccesso ponderale sale al 54%. Sono questi i dati principali della sorveglianza Passi e Passi d’Argento relativi al biennio 2024-2025, appena pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità, che coordina i due programmi. Si tratta di numeri sostanzialmente stabili rispetto al biennio precedente (2022-2023), quando il tasso di adulti in eccesso ponderale era sempre al 43%, mentre quello tra gli over 65 era leggermente più elevato (56%).

Il primo dato che salta all’occhio è una maggiore prevalenza dell’eccesso ponderale nelle fasce d’età più avanzate: se tra la popolazione adulta generale l’eccesso ponderale riguarda quattro persone su dieci, tra gli over 65 questa condizione sale a oltre la metà degli individui (*). E questa considerazione vale sia per sovrappeso che per obesità. Nel dettaglio, per gli adulti si registra un tasso di sovrappeso del 32% circa, mentre quello di obesità è di oltre il 10%. Nelle persone over 65, invece, queste percentuali salgono rispettivamente al 41% e al 13%.

Il divario Nord-Sud

Oltre alle differenze tra fasce d’età, si osserva anche un forte divario geografico, con tassi di obesità e sovrappeso più elevati della media nazionale in tutte le Regioni del Sud. La Campania è ancora una volta maglia nera, con oltre metà della popolazione adulta in eccesso ponderale (51%), di cui oltre il 13% in condizione di obesità. A trainare le differenze regionali, sono soprattutto i tassi di sovrappeso, che registrano una forte variabilità, dal 17,5% della Valle d’Aosta al circa 38% di Puglia e Campania. Una tendenza analoga si osserva anche nella popolazione over 65.

La sorveglianza Passi d’Argento evidenzia anche un forte gradiente socioeconomico: sovrappeso e obesità sono più frequenti tra le persone anziane con difficoltà economiche o livelli di istruzione più bassi. Un dato che ricorda come l’eccesso ponderale non sia soltanto una questione di scelte alimentari individuali, ma sia influenzato anche dalle condizioni economiche e sociali, che possono incidere sull’accesso a un’alimentazione equilibrata e sulle opportunità di praticare attività fisica.

Nota

I programmi Passi e Passi d’Argento si sovrappongono per una limitata fascia d’età: il primo comprende gli adulti tra i 18 e i 69 anni, mentre il secondo riguarda le persone over 65.

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