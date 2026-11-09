L’Italia è l’unico grande Paese produttore di vino in cui i consumi di alcol aumentano. 730mila le persone con un “consumo dannoso”.

Per decenni l’Italia è stata il Paese virtuoso d’Europa. Nel 1970 consumavamo 19,7 litri di alcol puro a testa, contro una media europea di 13,8, e siamo stati i primi a centrare l’obiettivo di riduzione del 25% fissato dall’OMS. Ma la tendenza si è invertita, come emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sul consumo di alcol, pubblicata dal Ministero della Salute. Secondo l’OMS, a contribuire a questa inversione è stata l’interferenza dell’industria, che ha ostacolato l’adozione di politiche adeguate all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Tra il 2016 e il 2022 il consumo pro capite è cresciuto del 7,6%, il secondo aumento più alto dell’Unione Europea dopo la Lettonia. Siamo ancora sotto la media continentale, con 8,3 litri, ma siamo l’unico grande Paese produttore di vino in cui si beve di più: in Francia, Spagna e Portogallo i consumi sono fermi o in discesa grazie a politiche che in Italia non si sono sviluppate. A trainare la crescita sono proprio il vino e la birra.

L’Italia si trova oggi a fare i conti con 8 milioni e 200 mila consumatori a rischio. Il dato più allarmante è rappresentato dal fenomeno del binge drinking (bere molto in poco tempo allo scopo di ubriacarsi), che ha raggiunto il record storico di 4 milioni e 450 mila persone, registrando un’impennata negli ultimi dieci anni del +24% tra i maschi e dell’84% tra le femmine. Di fronte a questa esplosione di comportamenti lesivi per la salute e all’allontanamento radicale dallo stile di vita mediterraneo l’azione di sanità pubblica e di prevenzione è inerte da anni.

Si beve meno spesso, ma peggio

Il consumo quotidiano in calo potrebbe sembrare un’unica buona notizia, in dieci anni è sceso dal 22% al 17% della popolazione. Ma il bicchiere a tavola è stato sostituito da qualcosa di più pericoloso: oggi 17,8 milioni di italiani bevono fuori pasto, il 42,1% degli uomini e il 24,6% delle donne.

L’aperitivo batte il vino

Il dato che racconta meglio il cambiamento riguarda i giovani. Tra i 18 e i 24 anni la bevanda più diffusa non è più il vino e nemmeno la birra, ma l’aperitivo alcolico, consumato dal 61,5% dei ragazzi. La birra si ferma al 53,7%, il vino al 46,7%. Tra le ragazze lo scarto è ancora più netto: il 58,4% beve aperitivi alcolici, il 41,9% birra. In questa fascia d’età il binge drinking è salito dal 14,5% al 16,1% in un anno, e riguarda un ragazzo su cinque e una ragazza su otto. Le giovani donne con consumi a rischio sono passate dall’11,2% al 12,9%.

Spritz, cocktail alcolici, ready to drink e aperitivi colorati sono i prodotti più pubblicizzati, più presenti sui social, più associati alla socialità giovanile. E sono quelli che i ragazzi bevono di più, spesso accompagnando a un mix con gli energy drink o alla cannabis, come riportato nella Relazione annuale sulle tossicodipendenze che ne riporta la diffusione non dimenticando che l’alcol può esporre al consumo di droghe sintetiche e alla diffusissima cocaina di elevata circolazione nei luoghi di aggregazione e nelle piazze di spaccio.

Minorenni e il divieto disapplicato

In Italia dal 2012 la legge vieta di vendere e somministrare alcolici ai minori di 18 anni. Eppure nel 2024 ha bevuto almeno una volta il 14,4% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, che invece non dovrebbero né acquistare, né consumare bevande alcoliche per le norme che ne vietano vendita e somministrazione al di sotto dei 18 anni. La Relazione scrive che quel valore “dovrebbe invece tendere allo zero”, così come richiamato dalla Risoluzione del Parlamento europeo sul piano europeo contro il cancro per tutti i giovani, inclusi i 690mila consumatori a rischio 18-24enni, che comunque danneggiano la loro capacità cognitiva espressa da riduzione di memoria e orientamento spaziale, e la maturazione in senso razionale del cervello, che si compie solo intorno ai 25 anni. Tra le minorenni la bevanda più diffusa è, ancora una volta, l’aperitivo alcolico.

730mila malati, 42mila intercettati dal SSN

Ma il dato più grave è un altro. L’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto superiore di sanità stima in 730mila le persone con un consumo ‘dannoso’ di alcol, clinicamente assimilabili agli alcoldipendenti e da prendere in carico nei servizi territoriali. Nel 2024 i SerD hanno registrato 42.224 utenti, ma il 42,7% di loro non ha avuto alcuna “presa in carico” formale: accessi sporadici, una consulenza, nessun percorso. Le persone realmente seguite sono poco più di 24mila. Gli under 30 sono appena il 6% degli utenti. I servizi vedono soprattutto cinquantenni, che hanno cominciato a bere trent’anni fa. La bevanda principale di chi si cura è il vino, nel 45,8% dei casi: proprio la bevanda “della tradizione” che il dibattito pubblico difende come patrimonio culturale e ‘altro’ diffondendo le fake news degli antiossidanti che a volerne valorizzare un’azione plausibile bisognerebbe consumare un centinaio di bicchieri, al giorno ovviamente.

L’incapacità delle strutture e dei professionisti della salute di intercettare consumatori che sono già in necessità di trattamento determina di un ritardo che il Ministero stima in oltre 10 anni e che gli Alcolisti Anonimi segnalano essere 20.

Migliaia di ricoveri per le conseguenze dell’alcol

Nel 2024 ci sono stati 42.038 accessi al pronto soccorso per cause totalmente attribuibili all’alcol, nel 65% dei casi con il 118. Le dimissioni ospedaliere sono state 46.320, e in più della metà dei casi la diagnosi era di malattia cronica del fegato: steatosi, epatite, cirrosi. I morti per cause interamente dovute all’alcol sono stati 1.306 nel 2022, ultimo dato disponibile. Sulle strade, Carabinieri e Polizia Stradale, che rilevano circa un terzo degli incidenti con feriti, hanno registrato 4.717 casi con almeno un conducente ubriaco. Questo il motivo per il quale l’alcol resta da oltre venti anni la prima causa di morte prematura e disabilità tra i giovani sino ai 29 anni.

Nessuna dose è sicura

La Relazione ricorda anche ciò che in Italia si fatica ad ammettere: rispetto al cancro non esiste una quantità di alcol sicura. Il Codice europeo contro il cancro, aggiornato nel 2025, lo dice in modo esplicito: “Evita le bevande alcoliche. Ogni quantità di alcol aumenta il rischio di tumore”. Tra le misure efficaci indicate dall’OMS ci sono tassazione, limiti alla disponibilità e controllo del marketing. In Italia non se ne discute, o se ne discute solo per respingerle quando le propone Bruxelles.

La prevenzione resta insufficiente

E il ministero? Nonostante il Libro Bianco, prodotto dallo stesso Ministero della Salute a seguito della seconda Conferenza Nazionale Alcol, dedichi pagine e capitoli a ciò di cui c’è necessità per la prevenzione, il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione prevede obiettivi per i minorenni solo se binge-drinkers, abbandonando al loro destino quei 580mila minorenni 11-17enni consumatori a rischio che sembrano troppi solo a chi la loro prevenzione s’impegna a farla quotidianamente. Un approccio che la SIA, Società Italiana di Alcologia ha di recente sollecitato denunciando sul web e sui social le contraddizioni e i gap tra attese azioni di sistema e osservata inerzia pluriennale istituzionale.

Medici poco formati e risorse insufficienti

Approcci che richiedono formazione, purtroppo non resa obbligatoria come la situazione richiederebbe, visto che solo il 35% di medici in Italia sa come si identifica il rischio alcol e come si interviene con tecniche professionali d’identificazione precoce (IPIB) del tutto impossibili senza la dotazione di adeguate risorse finanziarie che sono investimenti e non costi. Considerando che 25 miliardi di costi sanitari e sociali non vengono compensati da pari investimenti in prevenzione e che secondo l’OCSE il consumo in Italia di alcolici superiore a 1-1,5 unità al giorno comporta costi sanitari pari allo 0,7% della spesa sanitaria complessiva, oltre a una riduzione della produttività della forza lavoro.

Tra le iniziative svolte nel 2025 il Ministero rivendica le linee di indirizzo per l’identificazione precoce delle dipendenze. I lavori si sono chiusi a dicembre 2025, ma il testo “dovrà essere sottoposto alla Conferenza Unificata” e l’iter “è in fase di perfezionamento”.

Un’emergenza che resta senza risposta

In conclusione, l’Italia è diventata l’unico grande Paese produttore di vino in Europa in cui i consumi di alcol continuano a crescere, spinti da potenti interessi commerciali che – come evidenziato dalla OMS – hanno nei fatti ostacolato in tutta Europa l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci. I dati consolidati della Relazione del ministro della Salute al Parlamento confermano un quadro di totale emergenza, in cui il boom degli aperitivi alcolici dei consumi fuori pasto sta rimodellando i consumi di giovani e minorenni e di gran parte della platea di consumatori e consumatrici, a fronte di un sistema di divieto di vendita e di controlli che non funziona e da un abisso assistenziale drammatico del SSN.

Intanto, come ogni anno, il Parlamento riceve una Relazione che non genererà alcun riscontro. Tutto fino al prossimo anno, quando i numeri saranno di nuovo gli stessi o, molto più probabilmente, peggiori: la prevenzione non nasce da sola, se poi viene anche ostacolata o resta negletta, gli obiettivi dell’Agenda 2030 resteranno un miraggio per l’Italia, come la salute per tutti.

La Relazione completa è disponibile qui.

Con la collaborazione del prof. Emanuele Scafato, Consultant OMS, Technical Advisory Group TAG-ADE on Alcohol and Drug Epidemiology, Advisory Board SIA, Società Italiana di Alcologia.

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