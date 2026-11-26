Ridimensionato il mito della “dieta della longevità” ideale: l’alimentazione per invecchiare bene deve variare in base all’età e alla qualità del cibo.

Nonostante ciò che si legge spesso, non esiste “la” dieta della longevità. Per affrontare la vecchiaia nel miglior modo possibile e raggiungere età avanzate in salute, è necessario avere uno stile di vita sano e, per quanto riguarda l’alimentazione, seguire alcune regole generali adeguate all’età. Più che affidarsi alla restrizione calorica o a simili regimi che, oltre a essere difficili da rispettare per periodi di tempo prolungati, rischiano di generare carenze e squilibri, bisogna prestare attenzione alla composizione relativa dell’alimentazione e all’origine del cibo, puntando sempre su quello di qualità. Bisogna adottare una “dieta di precisione”, tenendo conto di numerose variabili personali.

Questo il messaggio generale di una grande revisione pubblicata su The Innovation Nutrition della Shanghai Jiao Tong University e della National University of Singapore, che ha preso in esame tutto ciò che è emerso negli ultimi anni da trenta tra i principali grandi studi di popolazione che hanno coinvolto centinaia di migliaia di persone nei diversi continenti. Il risultato è una serie di consigli pratici, modulati in base all’età e riassunti anche in chiare tabelle e schemi esplicativi

I nutrienti

Ecco una sintesi dei risultati principali, analizzati in base alle categorie di nutrienti:

Carboidrati : l’associazione tra consumo di carboidrati e rischio di mortalità ha un andamento a U (o a J): un apporto moderato, pari al 50-55% delle calorie giornaliere, garantisce la maggiore protezione, mentre sia regimi troppo poveri (sotto il 40%) sia eccessivamente ricchi (oltre il 70%) aumentano il rischio. Guardando alle diverse fasi della vita, la quota raccomandata passa dal 40-50% nei primi due anni di età al 45-55% tra infanzia e adolescenza, si attesta al 50-55% nell’età adulta e sale leggermente al 50-60% negli over 65.

: l’associazione tra consumo di carboidrati e rischio di mortalità ha un andamento a U (o a J): un apporto moderato, pari al 50-55% delle calorie giornaliere, garantisce la maggiore protezione, mentre sia regimi troppo poveri (sotto il 40%) sia eccessivamente ricchi (oltre il 70%) aumentano il rischio. Guardando alle diverse fasi della vita, la quota raccomandata passa dal 40-50% nei primi due anni di età al 45-55% tra infanzia e adolescenza, si attesta al 50-55% nell’età adulta e sale leggermente al 50-60% negli over 65. Proteine : anche in questo caso le necessità cambiano: se nell’età adulta un eccesso di proteine animali può avere ripercussioni negative sul rischio di morte, ed è meglio sostituirle con quelle vegetali, negli anziani aumenta il fabbisogno di proteine, a patto che si tratti, anche in questo caso, di cibo di qualità come il pesce e i legumi. Le proporzioni ideali indicate nello studio per l’apporto proteico giornaliero prevedono circa il 20-30% da prodotti a base di soia (tofu, semi e latte di soia), il 13% dalle uova, il 10-15% dal pesce, circa il 10% ciascuno da molluschi e crostacei, pollame, carne magra di maiale e cereali integrali, il 5% dalle carni rosse (manzo, montone) e il 3% dai latticini (nel grafico sono riportate anche le grammature consigliate per i singoli alimenti).

: anche in questo caso le necessità cambiano: se nell’età adulta un eccesso di proteine animali può avere ripercussioni negative sul rischio di morte, ed è meglio sostituirle con quelle vegetali, negli anziani aumenta il fabbisogno di proteine, a patto che si tratti, anche in questo caso, di cibo di qualità come il pesce e i legumi. Le proporzioni ideali indicate nello studio per l’apporto proteico giornaliero prevedono circa il 20-30% da prodotti a base di soia (tofu, semi e latte di soia), il 13% dalle uova, il 10-15% dal pesce, circa il 10% ciascuno da molluschi e crostacei, pollame, carne magra di maiale e cereali integrali, il 5% dalle carni rosse (manzo, montone) e il 3% dai latticini (nel grafico sono riportate anche le grammature consigliate per i singoli alimenti). Grassi : per i grassi il messaggio è semplice, perché ciò che più conta è privilegiare quelli insaturi, limitando il più possibile i grassi saturi e trans. Secondo lo schema proposto dai ricercatori (considerando un apporto totale non superiore al 30% delle calorie giornaliere), circa il 60% dovrebbe arrivare da fonti ricche di grassi insaturi come oli vegetali (oliva, colza, arachidi), frutta a guscio, avocado, pesce grasso e latte. Un altro 30% può provenire con moderazione da carni magre (pollame, maiale, manzo, montone) e uova, mentre il restante 10% o meno rappresenta il tetto massimo per i grassi saturi — sia di origine animale (burro, formaggi, strutto, sego) sia vegetale o industriale (olio di palma, margarina).

: per i grassi il messaggio è semplice, perché ciò che più conta è privilegiare quelli insaturi, limitando il più possibile i grassi saturi e trans. Secondo lo schema proposto dai ricercatori (considerando un apporto totale non superiore al 30% delle calorie giornaliere), circa il 60% dovrebbe arrivare da fonti ricche di grassi insaturi come oli vegetali (oliva, colza, arachidi), frutta a guscio, avocado, pesce grasso e latte. Un altro 30% può provenire con moderazione da carni magre (pollame, maiale, manzo, montone) e uova, mentre il restante 10% o meno rappresenta il tetto massimo per i grassi saturi — sia di origine animale (burro, formaggi, strutto, sego) sia vegetale o industriale (olio di palma, margarina). Fibre: una delle associazioni più convincenti è quella tra mortalità e fibre: secondo le grandi analisi sulla popolazione generale bastano 25-29 grammi di fibre al giorno per abbassare il rischio di morte, probabilmente grazie alla produzione di acidi grassi a catena corta da parte del microbiota intestinale. Tuttavia, nel modello stratificato per età proposto dagli autori, il fabbisogno sale a 20-40 grammi al giorno nei giovani adulti (19-35 anni) e negli anziani (over 65), fino a raggiungere i 40-60 grammi al giorno nella mezza età (36-64 anni). In generale, il 30% dell’apporto dovrebbe arrivare dai cereali integrali, il 20% dalla verdura, il 20% dai legumi, il 15% dalla frutta, il 10% dalla frutta a guscio e semi, e il 5% dai tuberi.

Dieta e abitudini

Da un punto di vista più generale, le corrette abitudini alimentari dovrebbero essere accompagnate da altrettanto buone abitudini che riguardano il rispetto dei ritmi circadiani e il sonno, l’attività fisica, gli stimoli intellettivi, le relazioni sociali, la gestione dello stress. Ma c’è di più. Come sottolineano gli autori, le risposte dopo l’assunzione di cibo per quanto riguarda il glucosio, l’insulina, il colesterolo e altro possono variare anche di dieci volte tra una persona e un’altra.

Per questo sarebbe necessaria una nutrizione di precisione, che parta dai dati personali (ottenuti con un monitoraggio regolare di parametri come la glicemia e dalla profilazione del microbiota intestinale) più che una serie di indicazioni uniche valide per tutti. La restrizione calorica, anche se ha mostrato di apportare qualche beneficio su indici immediati, non è ancora stata studiata nel dettaglio, su ampie popolazioni eterogenee di over 75 seguite per molti anni. Fino ad allora, non si può dire che sia associata a benefici sulla longevità.

In ogni caso mangiare bene non è sufficiente, anche se è fondamentale: bisogna cercare di vivere bene.

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