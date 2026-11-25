Psicologia dell’alimentazione: i dati del primo sondaggio Usa sul fenomeno dei pensieri intrusivi legati al cibo

Da qualche tempo c’è un termine nuovo entrato a far parte della comunicazione associata al cibo: Food noise, rumore alimentare. Lanciato in parte sui social, ripreso dai media, soprattutto (all’inizio) parlando di chi stava seguendo una terapia con farmaci anti obesità della famiglia degli agonisti del recettore di GLP-1 come l’Ozempic, indica la presenza di pensieri intrusivi che ruotano attorno al cibo, accompagnati da un desiderio intenso di mangiare che prescinde dal fatto di avere fame. Tuttavia, essendo nato spontaneamente, il termine non ha una definizione ufficiale, né sono note le dimensioni del fenomeno, ovvero quante persone ne siano realmente colpite. E queste ambiguità e lacune rendono molto complicato capire come affrontare il problema, e quali soluzioni consigliare.

Per cercare di definire almeno la proporzione di adulti che provano il Food noise e individuare eventuali specificità, i ricercatori dell’Università della Pennsylvania hanno condotto un sondaggio su un campione rappresentativo di un migliaio di adulti, che includeva persone di diversi gruppi etnici, età, genere e che stavano facendo uso o meno di agonisti di GLP-1, e hanno poi pubblicato il risultato della loro analisi su Obesity Science and Practice.

Il sondaggio

Gli intervistati avevano la possibilità di rispondere alla domanda se avessero mai sperimentato il Food noise con una tra cinque opzioni: mai, raramente, ogni tanto, spesso, sempre. Il risultato ha fornito una misura sorprendente: in totale, solo il 17% degli intervistati ha risposto mai; il 32% ha risposto raramente, il 33% ogni tanto, il 12% spesso e il 18% sempre. Di fatto, se si considerano le ultime due categorie, un terzo della popolazione è stato vittima, più o meno frequentemente, del Food noise.

Approfondendo l’analisi, i ricercatori trovato alcune conferme e alcune sorprese, che hanno spiegato solo in parte, dal momento che le domande non vertevano sulle motivazioni percepite del Food noise. Per esempio, è emerso che le donne denunciano più spesso il disturbo rispetto agli uomini (circa 1,8 volte di più), rispondendo spesso nel 13,10% dei casi e sempre nel 9,60%, contro il 10,37% (spesso) e il 2,31% (sempre) dei maschi. Il dato non era inatteso, perché altri studi hanno mostrato che le donne tentano più degli uomini di perdere peso. Al contrario, ha destato qualche interrogativo il fatto che tra chi ha risposto più spesso di aver sperimentato il fenomeno c’erano le persone di ascendenza asiatica (con una frequenza doppia rispetto a coloro che appartengono ad altri gruppi etnici), per motivi non chiari.

Età e Food noise

Anche i giovani si sono dimostrati più colpiti rispetto agli anziani e agli adulti, forse perché la comunicazione sul Food noise sui social è piuttosto attiva. Le vittime principali sono tuttavia risultate essere le persone che avevano dichiarato di aver perso il controllo sul cibo: tra costoro, la frequenza del Food noise è stata circa sei volte quella riscontrata in individui che non avevano quel tipo di difficoltà. Infine, e gli utilizzatori di farmaci GLP-1 hanno denunciato di soffrire del Food noise 1,5 volte di più rispetto a chi non era in terapia, forse perché, avendo intrapreso un percorso finalizzato a perdere peso e a cambiare alimentazione, il cibo era naturalmente al centro dei loro pensieri e in generale erano più consapevoli.

Le implicazioni

Secondo gli autori, aver iniziato a circoscrivere il Food noise, definendo una prima percentuale di prevalenza, è importante, perché fornisce ai medici una conoscenza più esatta. E dal momento che riguarda molte persone, gli specialisti dovrebbero tenerlo presente, cercando di gestirlo al meglio e non trattando i pazienti come se esagerassero sensazioni e pensieri normali.

Anche se non ci sono indicazioni specifiche – non esistendo neppure una vera e propria definizione scientifica – è importante non sottovalutare le conseguenze di questa forma ossessiva, e soprattutto studiarle nel dettaglio. E’ probabile che all’origine vi siano complesse interazioni tra il cervello e l’apparato digerente, che chiamano in causa anche la sfera emotiva e il rapporto con il cibo. Conoscerne i meccanismi sarebbe il primo passo per impostare una gestione e possibilmente una cura.

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