Latte fermentato e integratori riducono l’LDL fino al 10%. Confronto fra Danacol e i marchi di Esselunga, Coop, Bennet, Eurospin

Le bottigliette di latte fermentato con steroli vegetali e gli integratori con monacoline abbassano il colesterolo, ma non hanno prove solide di ridurre infarti e ictus. Le statine sì. È questa la differenza che molti consumatori non conoscono quando scelgono una bottiglietta al supermercato o una scatola di integratori in farmacia invece di una ricetta del medico.

Il problema riguarda milioni di persone. Secondo i risultati preliminari dell’indagine ITA-HES – Progetto Cuore dell’Istituto superiore di sanità, condotta nel biennio 2023-25, il 25% degli uomini e il 31% delle donne tra i 35 e i 74 anni ha il colesterolo totale alto oppure è già in cura con farmaci. Il dato viene da esami e misurazioni, non da autodichiarazioni.

Una parte di pazienti non vuole usare le statine per gli effetti collaterali e preferisce la dieta, un integratore o un latte fermentato. Si tratta di metodi diversi che possono agire in sinergia. Il 70% del colesterolo è endogeno, per cui ridurlo modificando lo stile alimentare è possibile, ma l’incidenza finale sulla riduzione è limitata. Scegliere di bere ogni giorno una bottiglietta di latte fermentato con fitosteroli (impropriamente chiamati anche yogurt da bere) o assumere pastiglie di integratori a base di monacoline è una possibilità che fanno molte persone che non hanno livelli di colesterolo elevato.

Colesterolo – 7/10% in tre settimane

Gli steroli vegetali (o fitosteroli) si legano e riducono il riassorbimento del colesterolo nell’intestino. Sono una delle due sole sostanze di origine vegetale a cui la normativa europea riconosce un effetto sul colesterolo; l’altra sono i beta-glucani di avena e orzo. Con 1,5-2,4 grammi al giorno di steroli, il colesterolo LDL scende del 7-10% in due-tre settimane; con 2,5-3 grammi del 10-12,5% (Regolamento UE 686/2014). Oltre i 3 grammi non c’è beneficio in più e la norma raccomanda di non superarli. Per capire l’efficacia basta dire che una statina a moderata intensità abbassa l’LDL del 30-50% e riduce il rischio di infarti, ictus e mortalità.

Danacol domina, ma i marchi dei supermercati sono uguali

Il prodotto più noto è Danacol di Danone. In Italia, precisa l’azienda “vendiamo circa 60 milioni di bottigliette l’anno pari all’80% del mercato. Ogni bottiglietta contiene 1,6 grammi di steroli, che abbassano il colesterolo LDL fino al 10% dopo tre settimane”. Per mantenere l’effetto però bisogna continuare a prenderlo tutti i giorni e il costo non èi indifferernte. Al supermercato però si trovano anche confezioni di latte fermentato firmate dalle catene che si differenziano per il prezzo più conveniente.

Danacol è il più caro: nella confezione da 8, la più venduta, costa 6 euro da Esselunga, cioè 75 centesimi a bottiglietta, che in un anno fanno 270 euro. Gli altri costano meno, e il risparmio va dal 13% a un terzo. Vivisì di Bennet costa 65 centesimi (-13%), BeneSì di Coop 55 centesimi (-27%) ed Equilibrio di Esselunga 53 (-29%). Il più economico è Land Colform di Eurospin, 50 centesimi a bottiglietta: un terzo in meno.

Prodotto Negozio Confezione Prezzo A bottiglietta In un anno Rispetto a Danacol Danacol bianco Esselunga 8 x 100 g 6,00 € 0,75 € 274 € riferimento Vivisì con steroli vegetali Bennet 4 x 100 g 2,59 € 0,65 € 236 € -13% BeneSì anticolesterolo Coop 6 x 100 g 3,29 € 0,55 € 200 € -27% Equilibrio con steroli vegetali Esselunga 6 x 100 g 3,19 € 0,53 € 194 € -29% Land Colform Eurospin 4 x 100 g 1,99 € 0,50 € 182 € -33%

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Integratori: farmaci senza controlli

Accanto al latte fermentato con steroli ci sono gli integratori a base di riso rosso fermentato e berberina, come Armolipid Plus e Colestabil. Per alcuni nutrizionisti chiamarli integratori è improprio perché la legge li considera tali, ma di fatto sono un supporto farmacologico, una sorta di parafarmaco. Il principio attivo del riso rosso, la monacolina K, è lo stesso della statina lovastatina. È bene ricordare che fino al 2022 si vendevano integratori con 10 mg al giorno di monacoline, la metà di una compressa di lovastatina da 20 mg. Poi l’Unione europea ha abbassato il limite sotto i 3 mg. Ora però le cose stanno cambiando: in seguito a un parere dell’EFSA del 2025, gli Stati membri hanno votato il divieto totale delle monacoline negli integratori. Ne parleremo in un prossimo articolo.

La domanda posta da alcuni lettori è se sia possibile combinare la bottiglietta di latte fermentato con gli integratori a base di riso rosso per abbassare il colesterolo LDL. Danone ammette che, in teoria, l’abbinamento “può apparire razionale”, perché la monacolina blocca la produzione di colesterolo e gli steroli ne riducono l’assorbimento. Ma non cita studi sull’effetto combinato e rimanda la decisione al medico o al farmacista.

Perché i medici preferiscono le statine

Il punto non è solo quanto scende il colesterolo, ma quanto si riduce il rischio di infarto perché il latte fermentato e gli integratori riducono il colesterolo, ma sono meno efficaci nel ridurre il rischio cardiovascolare. Manca una reale evidenza di riduzione del rischio (*), per questo i medici preferiscono le statine. L’altro elemento da considerare è di quanti punti deve essere ridotto il colesterolo. Le linee guida europee ESC/EAS, confermate nell’aggiornamento 2025, fissano cinque livelli in base al rischio. Più è alto il rischio cardiovascolare, più basso deve essere il colesterolo LDL. Valori sotto 116 mg/dl sono indicati per chi ha un rischio basso, sotto 100 se è moderato, sotto 70 se è alto, sotto 55 dopo un infarto o nei soggetti con un rischio molto alto e sotto 40 per chi ha avuto più eventi cardiovascolari. Un calo del colesterolo LDL del 10% con l’assunzione di latte fermentato e gli integratori può bastare a chi è di poco sopra la soglia e ha un rischio basso. Non basta a chi parte da valori alti o ha già avuto un infarto.

Un aspetto importante da considerare sono i costi. Secondo i nostri calcoli, un anno di latte fermentato con steroli costa da 180 a 270 euro. Chi associa anche un integratore deve aggiungere dai 150 ai 400 euro. Tutto è a carico del consumatore. Le statine invece sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale, alle condizioni della Nota 13 dell’AIFA, che le lega al livello di rischio. Per chi è a rischio basso la Nota prevede solo dieta e stile di vita.

Un errore frequente è quello di sospendere la cura. Molte persone quando vedono che i valori di colesterolo si abbassano, interrompono l’assunzione, ma il colesterolo torna a salire: che sia una statina o un latte fermentato con steroli, l’effetto dura solo finché lo si prende.

In sintesi: aiuto non alternativa

Latti fermentati e integratori con steroli vegetali non sono un’alternativa alle statine. Possono servire a chi ha il colesterolo poco sopra la norma e un rischio cardiovascolare basso, insieme a dieta e attività fisica. Prima di scegliere, è opportuno valutare con il medico il rischio cardiovascolare per stabilire l’obiettivo di LDL. Gli altri accorgimenti sono di non superare con yogurt da bere e integratori i 3 mg al giorno di principio attivo. Chi assume statine non deve aggiungere integratori di riso rosso e non interrompere la cura quando i valori migliorano. L’ultima cosa riguarda i costi, latte fermentato e integratori si pagano, le statine prescritte rientrano nel SSN se il vostro rischio lo giustifica.

(*) Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, Tokgözoğlu L, Badimon L, Baigent C, Benn M, Binder CJ, Catapano AL, De Backer GG, Delgado V, Fabin N, Ference BA, Graham IM, Landmesser U, Laufs U, Mihaylova B, Nordestgaard BG, Richter DJ, Sabatine MS; ESC/EAS Scientific Document Group. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025 Nov 7;46(42):4359-4378. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf190. Erratum in: Eur Heart J. 2026 Feb 11;47(6):697. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf1036. PMID: 40878289.

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