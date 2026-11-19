Analisi su 737 referenze vendute nei supermercati italiani: oltre 9 primi su 10 e il 73% delle zuppe superano i limiti dell’OMS.

Cresce costantemente, anche in Italia, l’offerta di piatti pronti, confezionati, semplicemente da scaldare, pratici e spesso convenienti. Una buona parte di essi sono primi, e cioè prodotti a base di pasta o riso e zuppe o minestre. Ma come si presentano dal punto di vista nutrizionale e, nello specifico, per ciò che riguarda il sale? Qual è l’apporto di cloruro di sodio rispetto al totale medio giornaliero? Aiutano o meno il consumatore a rispettare i limiti indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di cinque grammi di sale o due di sodio al giorno ?

Per rispondere a queste domande, un gruppo di ricercatori delle Università di Milano, Teramo e Udine ha effettuato un’analisi dettagliata di centinaia di prodotti venduti in Italia, trovando risultati per niente soddisfacenti, che ora sono stati illustrati sul Journal of Food Composition and Analysis.

L’analisi dei prodotti

Per avere una visione il più possibile completa dell’offerta, i ricercatori hanno analizzato ben 737 piatti pronti tra primi a base di pasta, noodles, cereali e riso oppure zuppe e minestre venduti in dodici tra le principali catene della GDO italiane: Bennet, Carrefour, Conad, Coop Italia, Crai, Esselunga, Il Gigante, Iper, Macrolibrarsi, NaturaSì, Pam Panorama, Selex. Quindi li hanno suddivisi in base al metodo di conservazione in surgelati, refrigerati, in scatola, ed essiccati e hanno verificato le informazioni nutrizionali sulle calorie, i macronutrienti, le fibre e il contenuto di sale e/o sodio sulle etichette.

A quel punto hanno confrontato la concentrazione di sodio con quella indicata come massima dalla stessa OMS, pari a 230 milligrammi ogni cento grammi di prodotto (mg/100 g). Hanno scoperto un panorama desolante, in cui oltre il 90% dei primi piatti e il 73% delle minestre hanno quantitativi di sodio che eccedono quelli indicati dall’OMS e pari, rispettivamente, a 340 mg/100 g per i primi piatti e a 284 mg/100 g per le zuppe.

Da notare poi che i primi piatti in scatola in Italia sono ancora poco diffusi, e dal momento che ne sono stati trovati solo 15 non sono stati inclusi nell’analisi finale. Tuttavia, sono stati verificati: tutti avevano concentrazioni di sodio molto elevate, in media pari a 440 mg/100 g.

Una porzione da 300 grammi apporterebbe circa 2,55 g di sale, ovvero più della metà della quantità massima giornaliera raccomandata.

L’influenza del metodo di conservazione

Il passo successivo ha riguardato i metodi di conservazione: gli autori volevano capire se ve ne fossero di migliori o peggiori rispetto all’aggiunta di sale. Per quanto riguarda i primi piatti, non sono emerse differenze significative, ma nelle zuppe e minestre sì: quelle surgelate sono risultate essere decisamente migliori rispetto a quelle refrigerate o in scatola, perché solo quattro su dieci sforavano i limiti, contro il 76% di quelle da frigorifero e l’87% di quelle in scatola.

Probabilmente – hanno commentato – la discrepanza è dovuta al fatto che mentre le basse temperature assicurano da sole l’assenza di patogeni, per i prodotti tenuti a 4°C o conservati a temperatura ambiente come quelli in scatola sono necessarie concentrazioni più elevate di sodio per raggiungere lo stesso livello di sicurezza. Ciò peraltro non significa che le zuppe surgelate, che avevano mediamente anche più proteine, più carboidrati e più calorie, siano sempre migliori delle altre dal punto di vista nutrizionale complessivo. Tuttavia, hanno mediamente più sale. Per le altre categorie di nutrienti, invece, c’è una grandissima variabilità tra i prodotti analizzati.

Infine, i ricercatori hanno controllato anche i claim quali “biologico” o “senza glutine”, e hanno visto che, come atteso, non c’è relazione con il quantitativo di sale, così come non ce n’è tra i prodotti di marca e quelli private label, a marchio del supermercato.

L’interpretazione

Quanto osservato indica che c’è un ampio spazio per la riformulazione, che le aziende dovrebbero mettere in campo sia riducendo il sale che utilizzando di più le erbe aromatiche e le spezie, che suppliscono la diminuzione del sodio.

Se i produttori modificassero le ricette ci potrebbe essere un beneficio esteso: secondo i dati dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) del 2025, nel 2024 si è avuto un incremento di vendite dell’1,9% sull’anno precedente, a fronte di un rincaro molto contenuto e inferiore all’inflazione, dello 0,9%. Un successo che conferma la crescita del settore, garantito dal fatto che sono proposti piatti della tradizione come i risotti o le minestre di verdure e cereali, ma anche dal contenimento dei prezzi.

In attesa che le aziende mostrino maggiore responsabilità, il consumatore dovrebbe evitare di aggiungere sale a questi prodotti, e controllare sempre le etichette nutrizionali, verificando l’apporto di sodio su cento grammi di prodotto rispetto alle medie consigliate e scegliendo quelli che ne contengono di meno.

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