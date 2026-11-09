Sostituire il sale tradizionale con il sale al potassio ridurrebbe drasticamente infarti, ictus e decessi legati all’ipertensione.

Tre milioni di decessi e dieci milioni di nuove diagnosi ogni anno. Sono questi i numeri assoluti della prevenzione delle malattie cardiovascolari e renali che si potrebbero evitare nel mondo ogni anno se si adottasse un provvedimento semplice, economico e quasi privo di controindicazioni: la sostituzione del sale da cucina classico, ovvero del cloruro di sodio, con quello con potassio, il cloruro di potassio. A parità di gusto, e con poche eccezioni ben note, usare il sale iposodico significherebbe evitare moltissimi casi di infarti, ictus e malattie renali e relativi decessi. Con un ulteriore vantaggio: i costi sarebbero estremamente contenuti, rispetto alle terapie farmacologiche prescritte per l’ipertensione e per le malattie associate, e non ci sarebbero gli inevitabili effetti collaterali dei farmaci.

Queste cifre sono contenute in uno studio pubblicato su Nature Health dai ricercatori del George Institute for Global Health di Sidney, in Australia, che hanno lavorato partendo dai dati di ben 193 paesi, cioè la quasi totalità, descritti dalla stessa OMS e aggiornati al 2025: tra i trenta e i 79 anni, circa un essere umano su tre (cioè 1,4 miliardi di persone) ha una pressione troppo alta. Per questo le patologie cardiovascolari sono le prime cause di morte e disabilità, e sono responsabili di 19,2 milioni di decessi all’anno nel 2023, con un incremento di circa il 50% negli ultimi trent’anni. E una delle cause principali – ricordano gli autori – è proprio l’eccesso di sale, che si assume soprattutto attraverso gli alimenti ultra processati che, a loro volta, rappresentano una quota sempre crescente della dieta quotidiana.

Le stime

Lavorando sugli effetti noti della riduzione del sodio o quantomeno del mantenimento entro i limiti, i ricercatori australiani hanno prefigurato diversi scenari. Per esempio, sostituendo il sale con il potassio negli impieghi domestici si potrebbero prevenire 6,19 milioni di casi di malattie cardiovascolari e renali e 1,8 milioni di relativi decessi. Se la stessa operazione riguardasse solo i ristoranti, i numeri relativi ammonterebbero a 5,46 milioni di casi e 1,56 milioni di morti evitati, mentre se le due tipologie di intervento fossero entrambe presenti si arriverebbe a 10,7 milioni di casi e 2,9 milioni di decessi evitati

Un’altra simulazione riguarda l’80% di quanti hanno ricevuto una diagnosi di ipertensione. In questo caso, l’ipotesi è quella dell’utilizzo domestico del sale al potassio. Se lo facessero coloro che hanno avuto solo la diagnosi, la diminuzione dei casi sarebbe di 1,72 milioni di casi, e di 590.000 morti evitate. Se invece lo facessero coloro che sono già in terapia i numeri rispettivi sarebbero 1,41 milioni e 480.000.

È dunque evidente che i benefici sarebbero molto significativi, e questo – ricordano i ricercatori – sarebbe valido anche per le persone, spesso anziane, che hanno già patologie renali e che quindi non devono eccedere con il potassio. I vantaggi supererebbero comunque i rischi, ma in presenza di patologie renali l’uso del potassio richiede assoluta cautela e uno stretto controllo medico preventivo per evitare pericolosi squilibri.

Cambiamenti reali

Piuttosto, non è realistico attendersi cambiamenti radicali intervenendo solo su ciò che le persone fanno in cucina, o su ciò che i ristoranti offrono, concludono. Solo quando le aziende modificheranno le ricette e introdurranno quel tipo di sale, diminuendo quello classico, si potranno vedere effetti marcati, anche se in quel momento sarà necessario porre mano alla produzione di sale potassico, oggi ancora molto limitata.

Soprattutto nei paesi dove gli ultra processati rappresentano ormai stabilmente più della metà delle calorie giornaliere, o quelli dove la tradizione culinaria è incentrata su piatti molto salati, l’impatto sarebbe rilevante. Le stime prevedono infatti che, se si attuasse una sostituzione totale, solo in Cina ci sarebbe un milione di morti in meno all’anno, in India 400.000, negli Stati Uniti 104.000, in Messico 30.000 e in Gran Bretagna 12.000.

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