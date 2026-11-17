Alimentazione e salute: due nuovi studi analizzano i rischi e le incongruenze nella classificazione dei cibi ultra processati

Il consumo di alimenti ultra processati è in continuo aumento in tutto il mondo, al punto che in numerosi paesi questi prodotti rappresentano più della metà delle calorie assunte ogni giorno. Le stime tuttavia variano a seconda dei criteri con i quali un certo cibo rientra nella categoria. Ciò che è indubbio, però, è che più cresce la loro presenza nella dieta, più diminuisce la qualità complessiva dell’alimentazione di una persona. E quello che più preoccupa è ciò che si vede nei bambini, resi dipendenti da certi sapori fino dalla prima infanzia.

Questa la fotografia contenuta in due studi usciti a poca distanza che affrontano due aspetti diversi di un argomento che continua ad appassionare e sul quale si stanno moltiplicando le ricerche, svelando un quadro assai complesso.

Più processamento, meno qualità

La relazione inversa tra proporzione di alimenti trasformati e valore nutrizionale è nota da tempo, ma i ricercatori dell’Università di Goteborg, in Svezia, in collaborazione con la Swedish Food Agency, l’hanno analizzata in tre coorti che hanno preso parte a grandi studi di popolazione: una che ha preso in considerazione bambini di età compresa tra un anno e mezzo e quattro anni (poco più di 1.800 bambini), una che ha riguardato gli adolescenti (range di età 11-17 anni, quasi 3.100 ragazzi) e una incentrata sugli adulti di età compresa tra i 18 e gli ottanta anni (1.800 persone).

Come illustrato sul Nutrition Journal, il risultato è stato che, se si assume la definizione più stringente di alimento ultra processato secondo la classificazione NOVA, ovvero si considera la presenza di tutti gli ingredienti e le lavorazioni industriali come criterio distintivo, i bambini traggono da questi cibi il 46% delle calorie giornaliere, i ragazzi il 52% e gli adulti il 45%. A tali percentuali corrispondono peggioramenti in tutti i principali indici metabolici, anche se per quanto riguarda il peso la situazione è più articolata: negli adulti per ogni 10% di ultra processati in più c’è un incremento dell’indice di massa corporeo dello 0,61%, ma negli adolescenti e nei bambini non si vede un rapporto statisticamente significativo.

L’eccezione nei più piccoli

C’è poi un’eccezione, tra i bambini: in loro a un consumo maggiore di ultra processati corrisponde un aumento di vitamina E e di ferro, un fatto positivo dovuto alla presenza, in moltissimi alimenti ultra processati per la prima infanzia, di vitamine e sali minerali.

Il passaggio successivo è stata una riconsiderazione dei dati escludendo o riclassificando dal novero degli ultra-processati quei prodotti ambigui (come il pane o i piatti composti) che, pur presentando caratteristiche industriali, possiedono profili nutrizionali differenti. Mettendo questi alimenti in una categoria a parte, la percentuale di ultra-processati quotidiani scende sensibilmente, attestandosi tra il 23 e il 29% delle calorie giornaliere. Secondo gli autori la differenza, insieme con l’associazione non sempre presente con l’aumento di peso, indica soprattutto la necessità di arrivare a nuove classificazioni o comunque a considerazioni più articolate del nesso tra ciò che si mangia e lo stato di salute, anche perché in questo come nella stragrande maggioranza degli studi, per lo più osservazionali, non si dimostra un rapporto di causa ed effetto, ma solo un’associazione.

Gli effetti sul cervello dei bambini

Quello che è certo, però, è che si può dimostrare che, nei bambini, abituando il gusto a quel tipo di cibo, si creano le condizioni per una dipendenza o comunque per una tentazione molto forte verso tutto ciò che presenta lo stesso tipo di palatabilità. Lo dimostra il secondo studio, pubblicato su JAMA Network Open dai pediatri della Keck School of Medicine dell’Università della California di Los Angeles, che hanno analizzato due risonanze magnetiche funzionali di 46 bambini di età compresa tra i sette e i dieci anni, insieme con il peso e la dieta, ottenute a distanza di un anno.

In entrambe i ricercatori hanno verificato la risposta alle fotografie di alimenti molto golosi quali biscotti o patatine fritte, e hanno così visto che i bambini che avevano consumato quantità più elevate di questo tipo di alimenti erano anche quelli che avevano le reazioni più intense nella zona del corpo striato, ricchissima di dopamina (il neurotrasmettitore più strettamente associato ai meccanismi della ricompensa e quindi all’instaurarsi di una dipendenza). In questo caso, a differenza dello studio precedente, i bambini più sensibili e con i consumi maggiori di ultra processati erano anche quelli che, nell’arco dell’anno di osservazione, avevano acquisito più peso.

Al di là degli effetti sull’indice di massa corporeo, anche questo studio conferma l’importanza di abituare i bambini, fino dai primi anni, a un’alimentazione basata su sapori corretti, semplici, con cibi poco salati o zuccherati o grassi: solo così potranno proteggersi, sia pure solo in piccola parte, da un ambiente che è sempre più obesogenico, a prescindere dalle definizione e classificazioni.

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