Un test di Que Choisir mette in luce dosaggi e informazioni carenti in molti integratori di vitamina D, mentre in Italia il consumo resta particolarmente elevato.

Un test della rivista francese Que Choisir rileva criticità in 21 integratori di vitamina D su 26. La rivista dei consumatori francese, ha voluto verificare cosa c’è davvero dentro capsule, gocce e caramelle gommose. Ha fatto analizzare in laboratorio 26 integratori e 4 farmaci da banco, controllando dose effettiva, istruzioni d’uso e avvertenze, pensando a un adulto che vuole prevenire una carenza.

Le criticità riscontrate in 21 confezioni non significa che il prodotto sia insicuro: in genere riguardava le informazioni o l’adeguatezza del dosaggio. Molti consigliano 2.000 UI al giorno o più, dosi che la rivista considera eccessive per una normale integrazione preventiva senza indicazione medica, e quattro non indicano un’età minima. Un prodotto da 5.000 UI supera il limite superiore di sicurezza per gli adulti. La rivista precisa che nessuno presenta un pericolo. A contrario i farmaci a base di Vitamina D hanno sempre un foglietto illustrativo completo e, in genere, un prezzo più basso. La conclusione della rivista è netta: chi ha davvero bisogno dell’integrazione dovrebbe preferire un farmaco.

In Italia un consumo fuori scala

E in Italia? Da noi la vitamina D è un caso a parte. Nel 2019 il colecalciferolo, cioè la vitamina D3, era il primo farmaco per spesa territoriale nel confronto internazionale riportato da AIFA. Negli altri Paesi europei stava tra il 37° posto (Belgio) e il 151° (Francia). C’è di più: da noi la spesa è quasi quadruplicata, da 73 milioni di euro nel 2013 a 281 milioni nel 2019. I consumi sono triplicati in sei anni, con circa 35 milioni di confezioni prescritte nel 2019. Circa quattro quinti della spesa andavano ai flaconcini di soluzione orale, utilizzati anche per somministrazioni settimanali o mensili. Sono forme comode ma anche più care: nello studio, 1.000 UI costano fino a circa 20 centesimi nella confezione monodose da 25.000 UI.

Il giro di vite dell’AIFA

Nel 2017 erano stimati in 6,4 milioni gli italiani che ricevevano vitamina D rimborsata dal Servizio sanitario, circa il 10% della popolazione. È un dato storico, non una stima delle persone che rientrano oggi nei criteri di rimborsabilità. Le cose cambiano nel 2019 quando l’AIFA publica la Nota 96 che limita la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale. I dati di monitoraggio dell’Agenzia misurano il calo in due tempi. Nei 39 mesi da novembre 2019 a gennaio 2023 le confezioni rimborsate dei farmaci inclusi nella Nota sono state 103,6 milioni, contro 126,1 milioni nei 39 mesi precedenti: circa il 18% in meno.

Un freno sulla spesa, però, non basta. Il rimborso delle confezioni influenza l’andamento della spesa, ma non risolve l’inappropriatezza prescrittiva: è una delle conclusioni dello studio AIFA-ISS che ha analizzato le misure prese dalle Regioni prima della Nota 96.

La Nota 96 dell’AIFA limita la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario a categorie specifiche di pazienti. Ci sono tre soglie di 25(OH)D, a seconda della situazione: 12, 20 o 30 ng/mL. La più bassa, 12 ng/mL, è il riferimento per la rimborsabilità in assenza di altre condizioni di rischio. Altre categorie, tra cui gli ospiti delle strutture residenziali e le donne in gravidanza o allattamento, rientrano nei criteri indipendentemente dalla misurazione della vitamina D.

In Italia il massimo di vitamina D è 2.000 UI al giorno

Il Ministero della Salute fissa per gli integratori un apporto massimo di vitamina D di 50 microgrammi al giorno, cioè 2.000 UI. Il riferimento riguarda la dose giornaliera indicata nelle istruzioni: una compressa da 4.000 UI, per esempio, può riportare come dose giornaliera mezza compressa. Per valutare il prodotto occorre quindi leggere anche le modalità d’uso, senza fermarsi al numero più evidente sulla confezione.

Il discorso dei consumi riguarda però la vitamina D venduta a persone che non rientrano nelle norme della Nota 96 senza controllo medico e senza una carenza accertata. Gli integratori seguono un sistema di garanzie diverso da quello dei farmaci. In Italia vanno notificati al Ministero della Salute, ma la notifica non è un’autorizzazione né una certificazione di conformità. Restano la responsabilità del produttore e i controlli ufficiali. Per i medicinali è invece previsto un sistema specifico di autorizzazione, controllo e certificazione dei lotti prima dell’immissione in commercio.

L’integratore più usato

Che il mercato degli integratori sia molto diffuso lo conferma un sondaggio Ipsos del 2022, commissionato dall’associazione europea dei produttori Food Supplements Europe. Nei 14 Paesi dell’Unione europea esaminati, la vitamina D è l’integratore più usato: l’ha preso nell’ultimo anno il 46% dei consumatori di integratori intervistati. E il 20% degli intervistati italiani indica Amazon o altri marketplace come canale di acquisto, contro una media dell’8%.

Non riduce le fratture

Per chi è in buona salute e non presenta specifici fattori di rischio, prendere vitamina D non riduce il rischio di fratture. È la conclusione dei grandi studi clinici richiamati dall’AIFA ed è una delle basi su cui l’Agenzia ha aggiornato la Nota 96.

Nel 2023 l’AIFA ha ricordato che 2.000 UI al giorno, assunte per diversi anni, non modificano il rischio di frattura nella popolazione sana senza fattori di rischio per osteoporosi. L’integrazione resta indicata in situazioni precise, come la carenza grave e alcune condizioni di fragilità o malattia ossea.

Non bisogna però estendere questi risultati a qualsiasi età e a qualsiasi possibile beneficio. Le linee guida dell’Endocrine Society del 2024 distinguono alcune categorie che possono beneficiare dell’integrazione, tra cui gli ultrasettantacinquenni e le donne in gravidanza. Per gli adulti sani sotto i 75 anni suggeriscono di non ricorrere abitualmente a dosi superiori agli apporti di riferimento.

Gli effetti collaterali della vitamina D

“La vitamina D è largamente usata in Italia, spesso in modo inappropriato”, scrivono i ricercatori di Università di Firenze, ISS e AIFA, in uno studio del 2023. Lo studio ha analizzato le segnalazioni di sospette reazioni avverse alla vitamina D raccolte tra marzo 2002 e agosto 2022. Sono 643 per i farmaci e 127 per gli integratori, con 1.118 reazioni in tutto: una stessa segnalazione può descriverne più di una.

Quasi un terzo delle reazioni segnalate, il 29,6%, era classificato come grave; tra le manifestazioni riportate figuravano ipercalcemia, insufficienza renale e tachicardia. Questo non significa che quasi un utilizzatore su tre sviluppi effetti gravi: la percentuale riguarda soltanto le reazioni segnalate, non tutte le persone che assumono vitamina D. Gli autori ricordano inoltre il problema della sottosegnalazione: molte sospette reazioni non vengono comunicate ai sistemi di vigilanza.

Un prezzo esagerato

C’è un fattore prezzo curioso, per cui negli Stati Uniti una capsula di vitamina D costa pochi centesimi e da noi anche oltre quindici. Lo si vede confrontando il costo della stessa quantità di vitamina, senza fermarsi al prezzo della confezione. Sul sito di Walmart un barattolo Nature Made da 650 capsule da 1.000 UI costa 22,99 dollari: circa 3,5 centesimi di dollaro per capsula. In Italia, per lo stesso dosaggio, si spendono da 9,5 centesimi di euro a oltre 15: da tre a cinque volte tanto. Con i barattoli giganti di Costco, 600 capsule da 2.000 UI il costo scende sotto un centesimo ogni 1.000 UI.

La differenza si spiega in parte con le confezioni: negli Stati Uniti si vendono barattoli enormi. Ma il divario emerge anche confrontando lo stesso marchio. Solgar Vitamin D3 da 1.000 UI, 250 perle a 6,4 centesimi di dollaro in Italia Natural Vita D3 1000 di Solgar, 100 perle, costa circa 15 centesimi di euro. E c’è un paradosso: la vitamina D venduta come farmaco può costare meno degli integratori.

Cosa fare

All’apporto di vitamina D contribuiscono sia l’alimentazione sia la produzione nella pelle attraverso l’esposizione al sole. Non si può però dire che bastino a tutti 15 minuti al giorno: la sintesi dipende dalla stagione, dalla latitudine, dall’orario, dalla pelle esposta, dalla pigmentazione e dall’età.

Gli integratori vengono talvolta considerati innocui, ma non è così, come ricordano anche le segnalazioni di sospette reazioni avverse raccolte in Italia. Un adulto sano che esce all’aperto e mangia in modo vario non ha automaticamente bisogno di un integratore. L’integrazione ha senso quando esiste un’indicazione: per esempio in presenza di una carenza o in persone a rischio, come alcuni anziani, chi esce poco e chi ha problemi alle ossa. Per le malattie renali occorre una valutazione medica specifica

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