L’anemia è la carenza nutrizionale più diffusa al mondo. Chi riduce o elimina la carne può ricavare il ferro dai vegetali, ma con alcuni accorgimenti.

Una persona su tre circa ha livelli di ferro bassi o al di sotto dei valori considerati minimi, soprattutto se è una donna o ancora in età pediatrica. L’anemia, cioè la mancanza patologica del minerale, che si manifesta soprattutto con stanchezza, debolezza, fiato corto, è la carenza nutrizionale più diffusa al mondo, per combattere la quale sono state introdotte piante geneticamente modificate e alimenti fortificati di vario tipo. Anche in Occidente, dove la questione non è drammatica come in altre zone del mondo ma è comunque presente e misconosciuta, moltissimi prodotti contengono ferro addizionato, anche se non è necessariamente quello lo strumento più efficace per riequilibrare i livelli.

Il ferro è presente in molti alimenti in quantità e biodisponibilità diverse: il ferro eme — tipico di carne, pesce e pollame — ha una percentuale di assorbimento più alta, mentre il ferro non eme, presente anche nei vegetali come legumi, verdure a foglia verde, frutta a guscio, semi e derivati della soia, viene assorbito in modo più variabile e risente maggiormente della composizione del pasto. Anch’essi possono comunque essere una buona fonte di questo minerale, a patto che si tenga conto di alcune regole fondamentali per non disperderlo e per agevolarne l’assorbimento.

L’assorbimento

L’organismo umano assorbe infatti circa il 15-35% del ferro eme, contro percentuali variabili, ma nettamente inferiori, del ferro non eme, che vanno dal 2% di quello dei legumi secchi al 7-9% di quello contenuto nelle verdure a foglia verde.

Il fabbisogno giornaliero non è uguale per tutti: per gli uomini adulti e le donne dopo la menopausa si aggira intorno ai 9-10 milligrammi, ma nelle donne in età fertile — a causa delle perdite legate alle mestruazioni — sale a 18 mg e arriva fino a 30 mg in gravidanza e a 20 mg durante l’allattamento. A questo si aggiunge il fatto che chi esclude la carne necessita di un apporto superiore, data la minore biodisponibilità del ferro vegetale.

La BBC ha chiesto aiuto a Susan Fairweather-Tait, docente di metabolismo dei minerali e nutrizionista dell’Università dell’East Anglia, per fornire consigli utili a tutti coloro che – e sono sempre di più – rinunciando alla carne, cercano comunque di prevenire l’anemia affidandosi agli alimenti vegetali, ma che non sempre conoscono gli accorgimenti necessari per non vanificare gli sforzi. Ecco i consigli:

Bollirne alcune, cuocerne al vapore altre

La cottura è un momento fondamentale per preservare il ferro e renderlo disponibile. Non esiste però una regola unica: a seconda del tipo di vegetale una certa modalità può essere decisamente migliore delle altre.

Così, per esempio, l’esperta consiglia di consumare cotti gli spinaci — la verdura che l’immaginario popolare associa maggiormente al ferro: contengono infatti ossalati, sostanze che in alcune condizioni limitano la disponibilità dei minerali, anche se gli studi sull’essere umano mostrano che il loro effetto reale sull’assorbimento del ferro non eme è spesso modesto. Una leggera cottura (preferibilmente al vapore, per non disperdere i nutrienti nell’acqua) riduce comunque parte degli ossalati e permette di consumarne una quantità maggiore. Questa indicazione, valida anche per bietole e barbabietole, non è tuttavia da applicare a tutte le verdure a foglia larga: lattuga, cavolo cinese (bok choy) e cavolo andrebbero consumati crudi o cotti al vapore. Non contengono ossalati, e la cottura non è quindi necessaria, ma, poiché l’assorbimento è facilitato dalla vitamina C, se si mangiano in quel modo il quantitativo di ferro assimilato sarà superiore.

Il ruolo della vitamina C

La vitamina C può esercitare un ruolo talmente positivo da meritarsi una citazione a se stante. Secondo l’esperta, è un promotore specifico dell’assorbimento del ferro non eme e conviene quindi aggiungerla sempre ai pasti, per esempio spremendo qualche goccia di limone sulle pietanze o bevendo mezzo bicchiere di spremuta a colazione (anche ciò che si beve è importante, vedi oltre).

I cibi fermentati

Oltre agli ossalati, anche un’altra sostanza, l’acido fitico, naturalmente presente soprattutto nella frutta a guscio, nei semi e nei cereali, ostacola l’assorbimento del ferro non eme. La fermentazione scompone l’acido fitico: per ottenere più ferro sono quindi consigliati gli ortaggi fermentati e il pane a lievitazione naturale. In alcuni studi su pani fermentati fortificati con ferro incapsulato, ad esempio, l’efficienza di assorbimento del minerale ha raggiunto punte fino a quasi il 14%.

Il ruolo della fortificazione dei cibi

Anche se molti prodotti come i cereali da colazione oggi contengono un’aggiunta di ferro, non necessariamente si tratta di soluzioni che risolvono le carenze, che infatti continuano a essere presenti anche nei paesi più ricchi. Il perché, secondo Fairweather-Tait, è da ricercare nel tipo di ferro utilizzato per la supplementazione, chiamato “non reattivo”, scarsamente assimilabile. I produttori ricorrono a questi sali di ferro perché sono migliori di altri dal punto di vista del sapore o della consistenza, e non sono quindi percepiti come peggiorativi dai clienti. Ma per quegli stessi clienti i benefici sono quasi sempre scarsissimi, se non inesistenti. In uno studio, per esempio, l’assorbimento del ferro aggiunto ai cereali per l’infanzia si fermava tra lo 0,6 e il 2,2% di quello presente, mentre nei prodotti da forno fortificati e fermentati (come i panini lievitati) risultava sensibilmente superiore, soprattutto utilizzando forme di ferro più biodisponibili.

Attenzione a ciò che si beve durante i pasti

Analogamente a quanto succede con gli ossalati, anche altre classi di antiossidanti e composti vari come i polifenoli, i tannini, le fibre e i fitati possono ostacolare l’assorbimento del ferro. Il caffè e il tè (e il vino) contengono tannini: mangiare cereali a colazione accompagnandoli con una tazza di caffè o tè può vanificare gli sforzi, e sarebbe quindi meglio berli almeno due ore dopo. Durante i pasti, la scelta vincente è sempre l’acqua.

A piccole dosi

Infine, l’eccesso di ferro può provocare accumuli pericolosi e, comunque, se superi la dose consigliata in un’unica assunzione, l’organismo ne elimina gran parte. Secondo le stime, l’organismo non ne assorbe più di 1-2 milligrammi per volta. La strategia migliore è quindi assumerne piccole dosi nell’arco della giornata, lasciando al corpo il tempo necessario per assimilarlo. Questo spiega anche perché scegliere un integratore non sia quasi mai la mossa migliore e perché lo si debba fare soltanto se a consigliarlo è un medico, anche quando si eliminano del tutto la carne e il pesce.

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