Dal riso in bianco al purè: perché affidarsi al colore degli alimenti non aiuta l’intestino a guarire

Quando compaiono disturbi gastrointestinali, nausea o diarrea, il consiglio più diffuso continua a essere seguire una “dieta in bianco”, un’indicazione però non necessaria anche secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Dal punto di vista nutrizionale, si tratta di un mito privo di fondamento scientifico che non aiuta la guarigione dell’intestino. Per fare chiarezza su cosa portare davvero in tavola durante e dopo un’indisposizione, abbiamo intervistato la dottoressa Arianna Rossoni, dietista con oltre 15 anni di esperienza e specializzata in nutrizione infantile e femminile, affiancata per gli approfondimenti dedicati all’età adulta dalla collega dietista Abril González Campos, specializzata in disturbi della Nutrizione e Obesità.

1. Nell’immaginario comune la “dieta in bianco” è ancora la risposta automatica a qualsiasi disturbo gastrointestinale. Perché la nutrizione moderna considera questo termine del tutto superato e persino anacronistico?

“Dieta in bianco” è un’indicazione non scientifica: nasce dall’idea, del tutto intuitiva, che l’intestino malato debba “riposare” e che il cibo vada reso il più neutro possibile. Oggi sappiamo che è vero il contrario: l’intestino si ripara meglio se riceve nutrienti. Per questo le linee guida parlano di proseguire la normale alimentazione, non di “alleggerirla” secondo un colore. D’altro canto, è pur vero che quando lo stomaco o l’intestino sono sofferenti si tende spontaneamente a mangiare in modo diverso: si percepisce che certi alimenti aumentano il disgusto, la nausea o in generale la sensazione di malessere.

A mio parere, il problema sta a monte: con la “dieta in bianco” si impone una regola infondata. Invece, se durante un periodo di indisposizione si asseconda una naturale inappetenza è tutt’altra cosa: si stanno ascoltando i propri bisogni, che è un comportamento molto più sensato e che rispecchia una capacità di autoregolazione che, in altre situazioni, si è persa. Questo vale sia per l’adulto che per il bambino.

Nota informativa per gli adulti (a cura di Abril González Campos). È frequente confondere i sintomi fisici causati da stress o stati di ansia con vere e proprie malattie intestinali. Per questo motivo, si sconsiglia di modificare drasticamente la dieta o di eliminare alimenti ai primi segnali di gonfiore o gastrite. Se necessario, è preferibile valutare un supporto psicoterapeutico.

2. Quali sono i rischi o gli errori principali in cui si cade affidandosi all’indicazione meramente “cromatica” del cibo (ad esempio la classica pasta con burro e formaggio grana o il purè)?

Il colore non dice nulla sul valore nutrizionale né sulla digeribilità di un alimento. Tendenzialmente si associa il bianco a un concetto di leggerezza, ma si tratta di una suggestione, non di un fondamento scientifico. Anzi! Il burro con cui tradizionalmente si condisce la pasta “in bianco” è ricco di grassi saturi di difficile digestione, e lo stesso vale per il purè o per il formaggino.

Quando si soffre di problemi gastrointestinali l’appetenza e la tolleranza verso gli alimenti può essere molto variabile a seconda della problematica: ad esempio chi soffre di gastrite e reflusso potrebbe notare un peggioramento dei sintomi quando mangia alimenti acidi, brodi e zuppe, fonti proteiche cotte a lungo come ad esempio spezzatino o arrosto. Se invece si sta attraversando una gastroenterite, frequentemente si fa fatica a mangiare qualsiasi cosa, con maggiore predisposizione verso fette biscottate o pane secco. Se il problema è il colon irritabile, il focus andrebbe posto sulla quantità, qualità e metodo di cottura degli ortaggi, oltre che sulle fonti di lattosio.

Più che dare regole preimpostate, bisognerebbe guidare all’ascolto del bisogno contingente – cercando anche di discernere una situazione transitoria (come una gastroenterite) da una condizione cronica che andrebbe valutata a livello clinico.

3. Le raccomandazioni ufficiali dell’ISS e della Società Italiana di Pediatria chiariscono che in caso di gastroenterite acuta o diarrea infantile non serve il digiuno prolungato né una dieta restrittiva. Perché la reintroduzione precoce dell’alimentazione abituale è considerata migliore per la guarigione dell’intestino?

I nutrienti che arrivano nel lume intestinale sono il “carburante” delle cellule della mucosa, che si rinnovano rapidamente. Il digiuno o il minor apporto di nutrienti, se transitorio e legato all’infezione nella fase acuta, sono positivi perché mettono a riposo stomaco e intestino, non li sollecitano: ma se si prolunga il digiuno oltre la breve fase del bisogno effettivo, diventa controproducente.

Gli studi sull’alimentazione precoce mostrano che non aumenta vomito, ricoveri o bisogno di reidratazione endovenosa, e che la diarrea tende a durare meno. Per questo, dopo poche ore di reidratazione orale (3-4), si offrono al bambino gli alimenti che mangia abitualmente, senza digiuni prolungati. Se è allattato, l’allattamento non va mai interrotto.

4. In caso di diarrea, quali sono gli unici accorgimenti nutrizionali davvero utili da adottare a tavola?

Sono pochi e di buon senso:

Offrire gli alimenti abituali, in porzioni piccole e frequenti se c’è nausea, senza forzare se l’appetito è ridotto.

Se il bambino è allattato, mantenere latte materno o formula, senza diluirlo.

Evitare bevande molto zuccherate (succhi, bibite, tè zuccherati), che possono peggiorare la diarrea.

Non servono riso in bianco, banana e mela cotta. Se piacciono vanno benissimo, ma non sono una cura. Sui probiotici, solo alcuni ceppi selezionati hanno dimostrato di ridurre durata e intensità dei sintomi, e vanno indicati dal pediatra.

5. Quanto è fondamentale la reidratazione nei più piccoli e quali liquidi o soluzioni sono realmente efficaci per prevenire la disidratazione?

È il pilastro della gestione, perché la disidratazione è la vera complicanza da evitare, soprattutto nei lattanti. Nel caso in cui il bambino avesse perso molti liquidi da diarrea e vomito, si consigliano le soluzioni reidratanti orali (SRO) in vendita in farmacia senza ricetta, con una composizione studiata di sodio e glucosio per favorire l’assorbimento di acqua. Acqua semplice, tè, succhi, bibite, brodo e preparazioni casalinghe non sono adatti come unica reidratazione – almeno non in fase acuta: il rischio di disidratazione nei piccoli è veramente elevato.

In caso di vomito si propone la soluzione reidratante a piccoli sorsi molto frequenti (per esempio 10-15 ml ogni 3-4 minuti), e di solito è sufficiente. Vanno sentiti subito il pediatra o il pronto soccorso se compaiono sonnolenza o irritabilità marcata, bocca secca, assenza di lacrime, pannolini o urine scarsi, vomito che non permette di bere, sangue nelle feci, o se il bambino è molto piccolo.

6. Qual è la differenza sostanziale tra una “dieta in bianco” del passato e la prescrizione mirata di un regime a ridotto apporto di fibre o di lattosio in base allo specifico disturbo (gastrite, reflusso, gastroenterite)?

La dieta in bianco era uguale per tutti, per qualsiasi affezione a stomaco e intestino, e senza una diagnosi. Un regime a ridotto contenuto di lattosio o fibre, invece, è una prescrizione specifica: con un motivo, una durata e una verifica.

Una temporanea riduzione del lattosio ha senso solo in casi selezionati, ad esempio se si nota dissenteria dopo l’assunzione di formaggi o latte, o se è presente gonfiore fortemente disagevole con anche meteorismo.

Nel reflusso, condizione frequente fin dalla nascita, si deve fare attenzione al frazionamento dei pasti e al volume di cibo offerto ad ogni pasto: con accorgimenti anche sul latte, se siamo in epoca precedente allo svezzamento. Nel bambino più grande conta evitare pasti molto abbondanti e ricchi di grassi.

Nella gastroenterite acuta non serve nessuna restrizione: sarà il bambino che spontaneamente chiederà meno cibo; i genitori possono offrire fonti glucidiche ben digeribili, evitando invece la fibra di verdura e frutta che può aumentare diarrea e vomito. Comunque, la gastroenterite è una delle poche condizioni che richiedono diminuzione netta della fibra: nel bambino spesso il classico “mal di pancia” si associa ad una stitichezza che vede tra le cause uno scarso apporto di frutta e verdura.

7. Come impostare la fase di convalescenza dopo un virus intestinale per aiutare la mucosa digestiva a riprendersi senza creare carenze nutrizionali?

Dopo il virus l’appetito torna gradualmente, ma le feci possono richiedere una o due settimane per normalizzarsi. Aiuta offrire pasti piccoli e frequenti, ricchi di nutrienti: proteine (uova, carne, pesce, legumi, yogurt), cereali, verdura e frutta di stagione, buone fonti di ferro e zinco, e liquidi a sufficienza. Non serve una reintroduzione “a gradini” dopo una dieta leggera. Se la diarrea dura oltre 10-14 giorni, se il bambino non riprende peso o è molto inappetente, è giusto riparlarne con il pediatra.

8. Qual è il messaggio chiave che possiamo dare ai genitori e ai lettori de Il Fatto Alimentare per sradicare questo falso mito senza rinunciare alla corretta alimentazione, anche in caso di malattia?

Non serve togliere: serve idratare, assecondare l’appetito del bambino, e continuare a nutrire con sensatezza. Un bambino con la gastroenterite ha bisogno di liquidi adatti e, appena possibile, di mangiare come fa di solito, senza aspettare che le feci siano perfette e senza cercare cibi “del colore giusto”. Il cibo non è un nemico da tenere lontano: aiuta l’intestino a guarire. E se siete in dubbio, il pediatra è sempre il primo riferimento.

Nota informativa per gli adulti (a cura di Abril González Campos). Non esistono specifici “alimenti bianchi”: alcuni cibi contengono semplicemente una quantità minore di fibre. Ad esempio, un panino medio da circa 50 g di pane bianco fornisce circa 2 g di fibra totale, una mela cotta ne apporta circa 4 g, mentre il riso Basmati cotto ne contiene solo 1 g per 100 g di prodotto.

Riferimenti: Pane, Riso, Mela.

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