L’indice di massa corporea mostra i suoi limiti. Un maxi-studio promuove il nuovo criterio CAD per diagnosticare l’obesità con maggiore precisione.

L’attuale definizione di obesità, basata sul superamento del valore di 30 dell’indice di massa corporeo (IMC) o Body Mass Index (a sua volta dato dal rapporto tra il peso in chilogrammi e il quadrato dell’altezza in metri), oggetto di critiche da tempo, potrebbe essere pronta per il pensionamento. Un nuovo sistema di misurazione, chiamato Combined Anthropometric Definition o CAD, proposto nel 2025 da 58 specialisti riuniti in un’apposita commissione di The Lancet Diabetes & Endocrinology, coordinati da Francesco Rubino del King’s College di Londra, continua a trovare conferme, come quella appena pubblicata su Nature, che mostra che il CAD è molto più affidabile e preciso dell’IMC.

Il test su quasi un milione di persone

Il sistema CAD attribuisce grande importanza al grasso addominale perché, come è evidente dalla clinica, è l’aspetto più strettamente associato al rischio di sviluppare patologie collegate all’obesità e quindi di morte. I ricercatori, coordinati dallo stesso Rubino, hanno applicato il CAD ai dati di quattro grandi studi di popolazione condotti negli USA, nel Regno Unito, in Spagna e in Cina che hanno coinvolto un totale di più di 844.000 persone, nei quali si sono verificati più di 50.000 decessi e che contenevano dati relativi ad almeno 15 anni. Hanno così trovato diverse discrepanze rispetto a ciò che si ottiene applicando agli stessi individui solo l’ IMC. Il CAD ha infatti identificato un numero di obesi superiore del 5-9% rispetto all’IMC. Specularmente, una quota compresa tra l’1% e il 3% di persone considerate obese in base all’IMC è risultata non obesa se analizzata con il CAD.

Ciò significa che l’IMC non ha identificato moltissimi obesi, privandoli così delle cure migliori, e viceversa ha classificato come obese persone che non lo erano, sottoponendole a terapie non necessarie.

La prevalenza complessiva dell’obesità CAD è risultata aumentata del 3,4-7,6%.

Obesità clinica e preclinica

L’analisi ha tenuto in considerazione anche la distinzione — proposta sempre dalla commissione di The Lancet Diabetes & Endocrinology — tra obesità clinica, così definita quando oltre al peso e al grasso è presente almeno una tra 18 possibili patologie associate, e preclinica, che si verifica quando nessuna di queste malattie si è ancora manifestata. La prima rappresentava il 22,7-31,3% del totale dei casi, mentre nella popolazione generale costituiva una percentuale compresa tra il 5,6 e il 10,9%.

La distinzione ha permesso di mettere in evidenza anche la validità del criterio, perché si è scoperto che tra il 77 e il 91% di coloro che avevano un’obesità preclinica nei dieci anni successivi non è diventato un obeso clinico, cioè non si è ammalato, e che il rischio di morte, tra costoro, subiva solo aumenti di pochi punti percentuali. Chi aveva un’obesità clinica CAD aveva invece un incremento del rischio di morte del 6-7% rispetto a chi non rientrava nella definizione. Chi veniva definito obeso con l’IMC ma non con il CAD non mostrava differenze, nel rischio di morte, rispetto a chi non era tale con nessun tipo di definizione.

Il futuro della diagnosi

In definitiva, i criteri CAD sembrano più specifici e attendibili, e secondo gli autori dovrebbero prendere il posto dell’IMC. Qualche esperto non è della stessa idea, perché considera la quantificazione del CAD troppo complessa per diventare routinaria. Ciò che sembra indiscutibile, in ogni caso, è che l’IMC oggi è considerato limitato, e che è sentita l’esigenza di disporre di strumenti migliori al fine di gestire meglio la condizione di milioni di persone che possono ormai contare su terapie molto diverse tra loro come la chirurgia o i farmaci.

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