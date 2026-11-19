Salute cardiaca: cresce l’allarme sui rischi dei prodotti stimolanti tra i giovani

Gli energy drink e gli integratori con sostanze stimolanti, protagonisti di un grande successo commerciale in tutto il mondo, rappresentano un rischio serio per il cuore. A questi prodotti sono in fatti associati molti più eventi negativi, talvolta gravi, rispetto ad altre bevande o integratori. Lo dimostrano i dati ufficiali statunitensi degli eventi avversi, che probabilmente non sono diversi, almeno come tendenza, a quelli degli altri paesi dove gli energy drink sono altrettanto popolari. E ciò che dovrebbe preoccupare di più è che i danni sono soprattutto concentrati nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni, ovvero tra persone che, di solito, non hanno un’elevata incidenza di patologie cardiache.

Lo studio

La segnalazione, contenuta in uno studio che sarà presentato al congresso dell’American Heart Association in programma nei prossimi giorni dai cardiologi dell’Università della Virginia di Charlottesville, è partita dalla constatazione che, su oltre 28.000 casi di eventi cardiaci segnalati alla Food and Drug Administration (FDA) nel periodo preso in esame, gli energy drink e i supplementi comparivano un numero sproporzionato di volte rispetto ad altre tipologie di prodotti simili (oltre 27.000 quelli analizzati) senza caffeina o altre sostanze stimolanti. E nella maggior parte dei casi si trattava di giovani, non di rado colpiti da aritmie, infarti e arresti cardiaci.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotti, oltre alla caffeina sono risultati critici (in quanto strutturalmente affini) la teobromina, il guaranà, il tè verde e alcuni tipi di mate e poi la sinefrina, la yohimbina, l’efedra, l’higenamina e il DMAA, tutte sostanze note per l’azione stimolante sul sistema nervoso simpatico.

I dati preoccupanti

Confrontando i casi associati a energy drink e stimolanti con quelli di barrette proteiche, sostituti dei pasti, frullati, vitamine e bibite gassate nelle persone con più di 13 anni, è emerso che:

Gli arresti cardiaci sono stati segnalati 11 volte più spesso nei prodotti con caffeina rispetto a quelli che non la contenevano;

Le segnalazioni collegate a bevande energetiche e integratori avevano una probabilità 4,5 volte superiore di riguardare infarti e una di quattro volte superiore di essere relativa a un’aritmia ventricolare o palpitazioni; per la frequenza cardiaca alterata il rapporto è stato di tre a uno, per il dolore al petto di 2,7 a uno e per gli svenimenti di due a uno.

Il 45% delle segnalazioni ha riguardato giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Non ci sono ancora certezze sulle vere cause dell’associazione, così specifica nei giovani. Oltre alle quantità di stimolanti, potrebbero entrare in gioco fattori come l’abitudine di assumere certi prodotti prima di fare un’attività fisica intensa o in combinazione con alcol e sostanze d’abuso.

Lo stesso tipo di evento ha riguardato uomini e donne in misura sovrapponibile.

La battaglia dell’American Heart Association sugli energy drink

Secondo l’American Heart Association il consumo di quantità di caffeina fino a 400 milligrammi al giorno, equivalenti a cinque tazze da 240 millilitri, è sicuro. Il problema, tuttavia, è il fatto che gli energy drink hanno una concentrazione di caffeina molto più elevata rispetto al caffè, in media tripla, mentre alcuni integratori consigliati a chi fa sport arrivano addirittura a 12 volte tanto. Pertanto, a parità di volume, attraverso questi prodotti si possono assumere concentrazioni enormi di caffeina o altri stimolanti, spesso senza esserne consapevoli.

Quasi ovunque questi prodotti non sono considerati pericolosi. Al contrario, sono venduti accanto a bevande innocue, da questo punto di vista, e non sono sottoposti ai controlli e alle regole dei farmaci: per questo la maggior parte di chi li acquista non si preoccupa più di tanto. Inoltre, un conto è un consumo occasionale, che non comporta rischi particolari (a meno che non vi siano patologie preesistenti, magari mai diagnosticate), ma tutt’altra cosa è l’abitudine a consumarne, che può rapidamente portare la caffeina o gli altri principi attivi stimolanti a concentrazioni pericolosamente e stabilmente alte.

Eenergy drink e rischi

Per tutti questi motivi i cardiologi statunitensi si augurano che sia presto messo in campo un monitoraggio molto più sistematico e specifico, per inquadrare ancora meglio i rischi. Inoltre sottolineano i medici – soprattutto quelli del Pronto Soccorso – dovrebbero essere formati a chiedere che tipo di bevanda la persona ha consumato, perché non sempre vengono poste domande specifiche a fronte di sintomi di questo tipo.

L’analisi riguarda solo le segnalazioni giunte alla FDA, ed è probabile che ci siamo altri casi mai arrivati ai registri ufficiali. Infine, non esiste la prova di un rapporto di causa ed effetto, ma soltanto quello della coesistenza dei due fenomeni, e del fatto che se aumenta uno (il consumo) cresce anche l’altro (il rischio).

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