Uno studio su oltre 111.000 giovani del Nord Europa analizza il legame tra dieta in età evolutiva e malattie infiammatorie intestinali.

Le malattie infiammatorie dell’intestino, soprattutto quelle a base immuno-mediata come la colite ulcerosa e il morbo di Crohn o IBD (da inflammatory bowel diseases), sono in aumento in tutto il mondo per motivi ancora poco noti, soprattutto nelle fasce di popolazione più giovani. Sembra acclarato che procedano di pari passo con il cosiddetto stile di vita occidentale, la cui componente essenziale è una dieta infarcita di ultraprocessati. Questi ultimi, infatti, alterano il microbiota intestinale, e quando ciò accade durante l’infanzia o l’adolescenza, tra le ricadute ci può essere una maggiore vulnerabilità dell’intestino e, di conseguenza, una predisposizione alle malattie infiammatorie che lo colpiscono.

Per vederci più chiaro, i gastroenterologi di diverse università norvegesi, danesi e svedesi — coordinati dall’ateneo di Göteborg, in Svezia — hanno analizzato tre grandi coorti nordeuropee di coppie madri-figli, seguendo i bambini dalla gravidanza o dalla nascita fino all’adolescenza per verificare se il consumo regolare di determinati alimenti e bevande si associasse al rischio di sviluppare una malattia infiammatoria intestinale.

Lo studio

I ricercatori hanno valutato i dati provenienti da uno studio norvegese chiamato Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study, in cui i partecipanti erano stati seguiti dalla gravidanza, avvenuta nel periodo 1999-2008. Le relative abitudini alimentari erano invece state verificate tramite questionari in due momenti, quando i bambini e poi ragazzi avevano sette e 13-15 anni.

La seconda popolazione era quella della Danish National Birth Cohort, nella quale le madri erano state arruolate tra il 1996 e il 2002, e le abitudini alimentari dei figli controllate all’età di sette anni e poi di nuovo di 14. La terza coorte era invece la All Babies in Southeast Sweden, focalizzata sui bambini nati a partire dal 1997 e controllati per l’alimentazione a otto e undici anni. In totale, i ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 111.000 ragazzi, analizzando il consumo di frutta, verdura, latticini, carne, pesce, bevande zuccherate e snack salati. Hanno posto quest’ultima domanda solo durante l’adolescenza, includendo prodotti molto apprezzati dai ragazzi come patatine, pop corn e simili.

I risultati principali

Come riportato su Gut, nel periodo di osservazione (durato dai 12 ai 17 anni), stando ai dati ufficiali dei registri nazionali nei campioni analizzati ci sono state 653 nuove diagnosi di IBD. Dopo aver introdotto tutte le correzioni del caso, per esempio relative al fumo della madre o agli antibiotici assunti nel primo anno di vita, in tutti e tre i gruppi sono emerse associazioni con specifici gruppi di alimenti, cioè legami statistici osservati nel tempo e non prove di un rapporto di causa-effetto diretto.

Quando nell’infanzia i bambini mangiavano molta frutta, la stima del rischio di morbo di Crohn era più bassa (circa il 34% in meno), mentre per la colite ulcerosa risultava più alta (circa il 54% in più) rispetto a chi ne consumava meno o meno regolarmente. Nell’adolescenza il quadro cambiava: restava l’associazione con un rischio inferiore di morbo di Crohn, mentre non emergevano legami significativi con la colite ulcerosa.

Anche per il pesce i risultati variavano con l’età: nell’infanzia un consumo elevato si associava a un rischio minore di morbo di Crohn (circa il 35% in meno), mentre in adolescenza non emergevano associazioni con le IBD.

Il legame più discusso riguarda gli snack salati nell’adolescenza: nei dati grezzi chi ne consumava di più mostrava un rischio più alto di IBD, ma dopo aver corretto per i diversi fattori di confondimento il dato si è ridimensionato, restando comunque su valori più elevati in particolare per la colite ulcerosa, ma con margini d’incertezza statistica da leggere con cautela. Con gli altri gruppi di alimenti e bevande non si sono viste connessioni significative. Trattandosi di uno studio osservazionale, questi risultati indicano possibili associazioni da approfondire e non dimostrano che un singolo alimento provochi o prevenga da solo la malattia.

Le interpretazioni

Per chiarire questi risultati, in linea con altre ricerche svolte sugli adulti, i ricercatori indicano soprattutto il ruolo del microbiota e dei processi infiammatori intestinali.

Per esempio, nel caso del morbo di Crohn, la frutta apporta molte fibre, utili per preservare la biodiversità del microbiota e favorire i batteri che producono acidi grassi a catena corta, noti per il loro effetto antinfiammatorio.

I bambini che ne mangiano molta avrebbero quindi un intestino più strutturato per contrastare eventuali infiammazioni, mentre la relazione inversa con la colite ulcerosa avrebbe cause genetiche, da ricercare nella diversa sensibilità delle cellule intestinali.

Per spiegare l’azione protettiva del pesce nell’infanzia, gli autori richiamano invece gli acidi grassi polinsaturi, in particolare gli omega-3 tipici del pesce grasso, che contribuiscono a modulare i processi infiammatori — pur precisando che i dati dello studio non consentivano di quantificare gli omega-3 né di distinguere tra pesce grasso e magro.

Per gli snack salati, gli indiziati sarebbero i grassi saturi, noti per favorire reazioni infiammatorie dell’intestino, mediate da linfociti quali quelli chiamati T helper 17 o Th17 e da citochine che supportano la reazione infiammatoria: una mucosa infiammata è più vulnerabile e più suscettibile alle IBD. Ai grassi si aggiungerebbero gli additivi e il sale, che potenzierebbero l’infiammazione. Resta comunque da capire il meccanismo specifico e, per quanto riguarda lo studio, il consumo complessivo di ultraprocessati da parte degli adolescenti. Gli snack salati consumati in quantità e regolarmente hanno un ruolo, con ogni probabilità, ma ciò che più conta è la qualità nutrizionale complessiva della dieta.

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